O movimento LGBT precisa voltar a falar de realidade

A Parada LGBT de São Paulo simboliza esse dilema. Ela continua sendo um evento de enorme relevância cultural e política, mas também revela uma contradição que precisa ser discutida. O Brasil segue sendo apontado por levantamentos internacionais como o país com maior número de assassinatos de pessoas trans no mundo. A empregabilidade da população trans continua sendo um desafio. Muitos jovens LGBT ainda enfrentam rejeição familiar, evasão escolar e dificuldades de acesso à saúde mental. Apesar disso, o debate público frequentemente parece mais preocupado em alimentar disputas ideológicas do que em construir soluções para esses problemas.





Minha crítica não é à celebração da diversidade. Celebrações têm seu papel e a visibilidade conquistada pela comunidade foi importante para reduzir preconceitos. O problema surge quando a visibilidade passa a ser confundida com transformação social.





Um movimento social não pode medir seu sucesso apenas pelo tamanho de seus eventos, pela quantidade de seguidores de seus influenciadores ou pelo alcance de suas campanhas publicitárias. Ele precisa ser capaz de produzir resultados concretos para as pessoas que mais precisam.





Nesse contexto, acredito que algumas discussões poderiam ser conduzidas de maneira muito mais pragmática. O debate sobre atletas trans, por exemplo, tornou-se uma guerra cultural permanente.





Em vez de transformar o tema em um confronto infinito entre grupos que não dialogam, defendo que o movimento tenha coragem de discutir a criação de ligas esportivas trans nacionais e internacionais, reconhecidas por federações e organismos esportivos. Essa proposta não deve ser vista como exclusão, mas como uma tentativa de construir uma solução institucional capaz de garantir competição, visibilidade, investimento e reconhecimento esportivo. O objetivo deveria ser ampliar oportunidades, e não alimentar conflitos que parecem não ter fim.





Da mesma forma, acredito que a questão dos banheiros poderia ser tratada com mais objetividade. Em vez de transformar cada situação em uma disputa ideológica nacional, deveríamos discutir modelos de infraestrutura que garantam segurança, privacidade e dignidade para todos. Onde houver demanda e viabilidade, banheiros individuais, neutros ou específicos para pessoas trans podem representar uma solução prática para um problema que há anos monopoliza debates sem produzir consenso.





Outro aspecto que considero preocupante é a crescente dependência do movimento em relação a influenciadores digitais. As redes sociais se tornaram ferramentas importantes de mobilização, mas também criaram uma lógica em que visibilidade e engajamento passaram a valer mais do que organização política.





Muitas figuras públicas aparecem durante o Mês do Orgulho, participam de campanhas e produzem conteúdo, mas raramente são cobradas por resultados concretos. O ativismo não pode se resumir a um calendário de datas comemorativas. Direitos são conquistados por meio de organização, pressão institucional, participação política e construção de alianças sociais duradouras.