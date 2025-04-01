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Linha 2026

Renault Kwid ganha nova versão intermediária, mas sem mexer no design

Subcompacto chega à linha 2026 com algumas mudanças visuais de aplicações e pintura; modelo passa a contar com mais dois alto-falantes de série

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 18:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2025 às 18:05
Renault Kwid 2026
Todas as versões (Zen, Intense, Iconic e Outsider) agora têm a cor cinza Cassiopée como opção Crédito: Renault/Divulgação
Ainda não foi desta vez que o Renault Kwid vai passar por aquela renovação completa e ficar a cara do Dacia Spring, o “primo” europeu do modelo, que provavelmente deve chegar aqui primeiramente em sua versão elétrica, usando o nome do subcompacto. No entanto, ele trouxe algumas mudanças visuais, uma nova cor, dois alto-falantes a mais e uma versão nova.
Começando por aí, essa nova configuração nada mais é do que uma “promoção” do acabamento Intense com teto biton, passando a se chamar de Iconic. Essa versão ganha detalhes externos na cor amarelo Citron, como o logotipo Iconic na grade dianteira e frisos nos retrovisores. E traz ainda adesivos laterais nas portas dianteiras e traseiras, e rodas de liga leve de 14 polegadas escurecidas.
A versão Outsider também recebeu detalhes na cor amarelo Citron na grade dianteira, retrovisores, ski frontal e barra do teto. Nas laterais, as novidades são os adesivos em vez dos protetores.
Renault Kwid 2026
A direção elétrica é de série em todas as versões Crédito: Renault/Divulgação
Ainda sobre novidades cromáticas, todas as versões (Zen, Intense, Iconic e Outsider) agora têm a cor cinza Cassiopée como opção além das tonalidades Prata Etoile, Branco Glacier e Preto Nacré. Todas as versões ganham mais dois alto-falantes na coluna C e mais uma entrada USB tipo C no lugar da tomada de 12V.

Motorização e segurança

A motorização do modelo permanece a mesma, o propulsor 1.0 SCe (Smart Control Efficiency), com três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco em alumínio, rende 71 cv de potência com etanol no tanque e 68 cv com gasolina. O torque é de 10,0 kgfm com etanol e 9,4 kgfm com gasolina.
Segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro o carro faz 15,5 km/l na estrada e 14,6 km/l na cidade com gasolina no tanque. O modelo tem 185 mm de altura do solo e os ângulos de entrada (24,1°) e de saída (41,7°) e um porta-malas de 290 litros.
Renault Kwid 2026
O modelo tem porta-malas de 260 litros Crédito: Renault/Divulgação
A direção elétrica é de série em todas as versões, que também trazem controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampas (HSA) e aviso dos cintos de segurança não afivelados para todas as posições do banco traseiro, além dos quatro airbags (dois frontais e dois laterais) e de duas fixações Isofix para cadeirinhas infantis.
A nova linha já está disponível para configuração no site oficial da montadora, com preços partindo de R$ 78.410 na versão mais básica.

Ficha técnica

Renault Kwid Zen

Renault Kwid 2026
Não houve mudanças estéticas na linha 2026 do Kwid Crédito: Renault/Divulgação
Principais itens de série:
  • 4 airbags (2 frontais e 2 laterais)
  • Controle eletrônico de estabilidade (ESP)
  • Assistente de partida em rampa (HSA)
  • Alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança de todos os ocupantes
  • Sistema Start & Stop
  • Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)
  • Luzes de circulação diurna (DRL) em LED
  • Painel de instrumentos com mostradores em LED
  • Indicador de temperatura externa
  • Computador de bordo
  • Tacômetro
  • Direção elétrica
  • Ar-condicionado
  • Quatro alto-falantes
  • 2 saídas USB na frente
  • Rodas com calotas Dark Antracite 14”
  • Travas elétricas das portas
  • Vidros dianteiros elétricos
  • Preço: a partir de R$ 78.410

Renault Kwid Intense

Renault Kwid 2026
Todas as versões vêm com 4 airbags de série Crédito: Renault/Divulgação
Principais itens de série - todos da versão Zen, mais:
  • Maçanetas externas na cor da carroceria
  • Retrovisores em preto brilhante
  • Retrovisores elétricos
  • Chave tipo canivete
  • Câmera de ré
  • Media Evolution com tela de 8" com Espelhamento de smartphone Android Auto e Apple CarPlay, funções Eco Coaching e Eco Scoring integradas ao multimídia
  • Comando satélite de áudio
  • Lanternas com assinatura em LED
  • Preço: a partir de R$ 81.620

Renault Kwid Iconic

Renault Kwid 2026
O modelo tem 185 mm de altura do solo Crédito: Renault/Divulgação
Principais itens de série - todos da versão Intense, mais:
  • Badge na grade dianteira com a legenda “ICONIC” na cor Citron
  • Friso nos retrovisores externos na cor Citron
  • Rodas de liga-leve 14” escurecidas
  • Novos adesivos para as portas dianteiras e traseiras
  • Pintura biton
  • Preço: a partir de R$ 85.020

Renault Kwid Outsider

Principais itens de série - todos da versão Iconic, mais: 
  • Barras de teto com detalhes na cor Citron
  • Molduras de proteção lateral com novos adesivos
  • Skis traseiros / Skis frontais com detalhes na cor Citron
  • Bancos exclusivos com detalhes na cor verde Citron
  • Rodas com calotas Flexwheel 14” biton
  • Preço: não informado no site

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