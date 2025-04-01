Renault Kwid ganha nova versão intermediária, mas sem mexer no design

Todas as versões (Zen, Intense, Iconic e Outsider) agora têm a cor cinza Cassiopée como opção Crédito: Renault/Divulgação

Ainda não foi desta vez que o Renault Kwid vai passar por aquela renovação completa e ficar a cara do Dacia Spring, o “primo” europeu do modelo, que provavelmente deve chegar aqui primeiramente em sua versão elétrica, usando o nome do subcompacto. No entanto, ele trouxe algumas mudanças visuais, uma nova cor, dois alto-falantes a mais e uma versão nova.

Começando por aí, essa nova configuração nada mais é do que uma “promoção” do acabamento Intense com teto biton, passando a se chamar de Iconic. Essa versão ganha detalhes externos na cor amarelo Citron, como o logotipo Iconic na grade dianteira e frisos nos retrovisores. E traz ainda adesivos laterais nas portas dianteiras e traseiras, e rodas de liga leve de 14 polegadas escurecidas.

A versão Outsider também recebeu detalhes na cor amarelo Citron na grade dianteira, retrovisores, ski frontal e barra do teto. Nas laterais, as novidades são os adesivos em vez dos protetores.

A direção elétrica é de série em todas as versões Crédito: Renault/Divulgação

Ainda sobre novidades cromáticas, todas as versões (Zen, Intense, Iconic e Outsider) agora têm a cor cinza Cassiopée como opção além das tonalidades Prata Etoile, Branco Glacier e Preto Nacré. Todas as versões ganham mais dois alto-falantes na coluna C e mais uma entrada USB tipo C no lugar da tomada de 12V.

Motorização e segurança

A motorização do modelo permanece a mesma, o propulsor 1.0 SCe (Smart Control Efficiency), com três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco em alumínio, rende 71 cv de potência com etanol no tanque e 68 cv com gasolina. O torque é de 10,0 kgfm com etanol e 9,4 kgfm com gasolina.

Segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro o carro faz 15,5 km/l na estrada e 14,6 km/l na cidade com gasolina no tanque. O modelo tem 185 mm de altura do solo e os ângulos de entrada (24,1°) e de saída (41,7°) e um porta-malas de 290 litros.

O modelo tem porta-malas de 260 litros Crédito: Renault/Divulgação

A direção elétrica é de série em todas as versões, que também trazem controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampas (HSA) e aviso dos cintos de segurança não afivelados para todas as posições do banco traseiro, além dos quatro airbags (dois frontais e dois laterais) e de duas fixações Isofix para cadeirinhas infantis.

A nova linha já está disponível para configuração no site oficial da montadora, com preços partindo de R$ 78.410 na versão mais básica.

Ficha técnica

Renault Kwid Zen

Não houve mudanças estéticas na linha 2026 do Kwid Crédito: Renault/Divulgação

Principais itens de série:

4 airbags (2 frontais e 2 laterais)

Controle eletrônico de estabilidade (ESP)

Assistente de partida em rampa (HSA)

Alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança de todos os ocupantes

Sistema Start & Stop

Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)

Luzes de circulação diurna (DRL) em LED

Painel de instrumentos com mostradores em LED

Indicador de temperatura externa

Computador de bordo

Tacômetro

Direção elétrica

Ar-condicionado

Quatro alto-falantes

2 saídas USB na frente

Rodas com calotas Dark Antracite 14”

Travas elétricas das portas

Vidros dianteiros elétricos

Preço: a partir de R$ 78.410

Renault Kwid Intense

Todas as versões vêm com 4 airbags de série Crédito: Renault/Divulgação

Principais itens de série - todos da versão Zen, mais:

Maçanetas externas na cor da carroceria

Retrovisores em preto brilhante

Retrovisores elétricos

Chave tipo canivete

Câmera de ré

Media Evolution com tela de 8" com Espelhamento de smartphone Android Auto e Apple CarPlay, funções Eco Coaching e Eco Scoring integradas ao multimídia

Comando satélite de áudio

Lanternas com assinatura em LED

Preço: a partir de R$ 81.620

Renault Kwid Iconic

O modelo tem 185 mm de altura do solo Crédito: Renault/Divulgação

Principais itens de série - todos da versão Intense, mais:

Badge na grade dianteira com a legenda “ICONIC” na cor Citron

Friso nos retrovisores externos na cor Citron

Rodas de liga-leve 14” escurecidas

Novos adesivos para as portas dianteiras e traseiras

Pintura biton

Preço: a partir de R$ 85.020

Renault Kwid Outsider