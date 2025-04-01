Renault Kwid ganha nova versão intermediária, mas sem mexer no design

Ainda não foi desta vez que o Renault Kwid vai passar por aquela renovação completa e ficar a cara do Dacia Spring, o “primo” europeu do modelo, que provavelmente deve chegar aqui primeiramente em sua versão elétrica, usando o nome do subcompacto. No entanto, ele trouxe algumas mudanças visuais, uma nova cor, dois alto-falantes a mais e uma versão nova.
Começando por aí, essa nova configuração nada mais é do que uma “promoção” do acabamento Intense com teto biton, passando a se chamar de Iconic. Essa versão ganha detalhes externos na cor amarelo Citron, como o logotipo Iconic na grade dianteira e frisos nos retrovisores. E traz ainda adesivos laterais nas portas dianteiras e traseiras, e rodas de liga leve de 14 polegadas escurecidas.
A versão Outsider também recebeu detalhes na cor amarelo Citron na grade dianteira, retrovisores, ski frontal e barra do teto. Nas laterais, as novidades são os adesivos em vez dos protetores.
Ainda sobre novidades cromáticas, todas as versões (Zen, Intense, Iconic e Outsider) agora têm a cor cinza Cassiopée como opção além das tonalidades Prata Etoile, Branco Glacier e Preto Nacré. Todas as versões ganham mais dois alto-falantes na coluna C e mais uma entrada USB tipo C no lugar da tomada de 12V.
Motorização e segurança
A motorização do modelo permanece a mesma, o propulsor 1.0 SCe (Smart Control Efficiency), com três cilindros, 12 válvulas, duplo comando de válvulas (DOHC) e bloco em alumínio, rende 71 cv de potência com etanol no tanque e 68 cv com gasolina. O torque é de 10,0 kgfm com etanol e 9,4 kgfm com gasolina.
Segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro o carro faz 15,5 km/l na estrada e 14,6 km/l na cidade com gasolina no tanque. O modelo tem 185 mm de altura do solo e os ângulos de entrada (24,1°) e de saída (41,7°) e um porta-malas de 290 litros.
A direção elétrica é de série em todas as versões, que também trazem controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampas (HSA) e aviso dos cintos de segurança não afivelados para todas as posições do banco traseiro, além dos quatro airbags (dois frontais e dois laterais) e de duas fixações Isofix para cadeirinhas infantis.
A nova linha já está disponível para configuração no site oficial da montadora, com preços partindo de R$ 78.410 na versão mais básica.
Ficha técnica
Renault Kwid Zen
Principais itens de série:
- 4 airbags (2 frontais e 2 laterais)
- Controle eletrônico de estabilidade (ESP)
- Assistente de partida em rampa (HSA)
- Alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança de todos os ocupantes
- Sistema Start & Stop
- Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)
- Luzes de circulação diurna (DRL) em LED
- Painel de instrumentos com mostradores em LED
- Indicador de temperatura externa
- Computador de bordo
- Tacômetro
- Direção elétrica
- Ar-condicionado
- Quatro alto-falantes
- 2 saídas USB na frente
- Rodas com calotas Dark Antracite 14”
- Travas elétricas das portas
- Vidros dianteiros elétricos
- Preço: a partir de R$ 78.410
Renault Kwid Intense
Principais itens de série - todos da versão Zen, mais:
- Maçanetas externas na cor da carroceria
- Retrovisores em preto brilhante
- Retrovisores elétricos
- Chave tipo canivete
- Câmera de ré
- Media Evolution com tela de 8" com Espelhamento de smartphone Android Auto e Apple CarPlay, funções Eco Coaching e Eco Scoring integradas ao multimídia
- Comando satélite de áudio
- Lanternas com assinatura em LED
- Preço: a partir de R$ 81.620
Renault Kwid Iconic
Principais itens de série - todos da versão Intense, mais:
- Badge na grade dianteira com a legenda “ICONIC” na cor Citron
- Friso nos retrovisores externos na cor Citron
- Rodas de liga-leve 14” escurecidas
- Novos adesivos para as portas dianteiras e traseiras
- Pintura biton
- Preço: a partir de R$ 85.020
Renault Kwid Outsider
Principais itens de série - todos da versão Iconic, mais:
- Barras de teto com detalhes na cor Citron
- Molduras de proteção lateral com novos adesivos
- Skis traseiros / Skis frontais com detalhes na cor Citron
- Bancos exclusivos com detalhes na cor verde Citron
- Rodas com calotas Flexwheel 14” biton
- Preço: não informado no site