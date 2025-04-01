Volkswagen Taos fabricado na Argentina desembarca no Porto de Vitória

Porto de Vitória recebeu 32 unidades do Volkswagen Taos nesta segunda Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

O Espírito Santo acaba de entrar na rota logística da Volkswagen com a chegada, nesta segunda-feira (31), de 32 unidades do Taos, fabricado em General Pacheco, na Argentina, pelo Porto de Vitória . A versão reestilizada do modelo deve ser lançada ainda este ano, portanto, essa primeira leva do SUV médio deve ser relacionada a envios para concessionárias e também para a frota de imprensa.

A estratégia da montadora de trazer seus veículos pelo Espírito Santo busca otimizar a logística da empresa dentro do Brasil, reduzindo, dessa forma, a necessidade de longos trajetos terrestres para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul da Bahia.

“O início das importações da Volkswagen do Brasil pelo Porto de Vitória representa um importante avanço nas operações da marca pela costa brasileira, consolidando um modelo logístico ainda mais eficiente e sustentável. Com a ampliação estratégica das operações portuárias, a Volkswagen aumenta sua capacidade de distribuição, impulsionando o desenvolvimento regional e fortalecendo sua presença no mercado nacional”, afirma o supervisor de Logística da Volkswagen do Brasil, Ricardo Trindade.

Uma nova leva do modelo deve chegar em maio e em breve, será a vez do sedã Jetta GLI a desembarcar no ES Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

A Volkswagen do Brasil também atua nos Portos de Santos, SP (exportação), Paranaguá, PR (importação e exportação) e Suape, PE (importação). No Porto de Paranaguá, por exemplo, o Grupo Volkswagen é responsável pela operação de um terminal. Em 2024, a Volkswagen movimentou 46.126 veículos, somando exportação e importação, no porto paranaense. Esse volume representou 43,79% das operações de veículos do porto no ano, segundo a marca.

“A vinda de uma grande empresa como a Volkswagen do Brasil, que passa a fazer suas importações pelo nosso Espírito Santo, é fruto da capacidade empreendedora, da vocação, da nossa infraestrutura portuária e da expertise que nós desenvolvemos para o comércio exterior. Temos um bom ambiente de negócios, com regras claras, segurança jurídica e previsibilidade. Conjunto de instrumentos consolidados de um governo organizado à disposição do mercado, que traz muita competitividade à operação capixaba. Esse cenário é muito bem avaliado pelo setor empreendedor e empresarial. Aliando isso à estrutura portuária, à eficiência também dos portos secos, que fazem a distribuição desses veículos para todo o Brasil, e à qualidade da mão de obra do trabalhador capixaba, impulsionamos a importação de veículos”, afirma o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço.