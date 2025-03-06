Quatro versões e acima do Polo: o que se sabe até agora sobre o Volkswagen Tera

O Tera faz parte dos 16 lançamentos que a marca alemã prepara até 2028, sendo o quarto modelo da lista Crédito: Volkswagen/Divulgação

Segundo a Volkswagen, o modelo inédito chega para "democratizar o segmento de SUVs no país, sendo o mais importante modelo VW dos últimos tempos". O Tera faz parte dos 16 lançamentos que a marca alemã prepara até 2028 , sendo o quarto modelo da lista. Ele deve se posicionar, em termos de preços, na mesma faixa do Renault Kardian (parte de R$ 106.990) e do Fiat Pulse (a partir de R$ 107.990).

Embora seja 100% brasileiro, desenhado, desenvolvido e produzido por aqui, a ambição da marca é global. O modelo será comercializado em mais de 25 países, abrangendo mercados na América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai e México, além de estar presente também no continente africano. O modelo é fabricado em Taubaté e usa a plataforma MQB A0, mesma utilizada no Polo, Virtus, T-Cross e Nivus.

Novo design

Em relação ao design, o Tera estreia uma nova identidade de estilo dos modelos VW no Brasil, caracterizada por traços mais fluidos e uma escultura traseira autêntica. As linhas que têm origem nos para-lamas criam uma sensação de altura e presença. Esse jogo de proporções pretende não só elevar visualmente o modelo, como também reforçar a robustez da sua estrutura, especialmente na dianteira.

O modelo é equipado com painel de instrumentos de dez polegadas e central multimídia VW Play Connect Crédito: Volkswagen/Divulgação

No segmento traseiro, o alargamento da coluna “C” segue o mesmo princípio, parar conferir um equilíbrio entre fluidez e força. O teto tem caimento esportivo. Os faróis full LED trazem uma assinatura de iluminação fracionada e as lanternas traseiras possuem um efeito luminoso denominado “click-clack”, presente em modelos como Passat e Tiguan.

O Tera será oferecido em diferentes versões de acabamento. Na apresenação para a imprensa especializada, ele fez sua primeira aparição em três cores: Vermelho Hypernova, Prata Lunar e Azul Ártico. O modelo é equipado com rodas de liga leve diamantadas, faróis e lanternas em LED, painel de instrumentos de dez polegadas, central multimídia VW Play Connect com carro conectado para Brasil e Argentina, carregamento de celular por indução, Ambient Light e pacote ADAS.

Easter Eggs

Ainda de acordo com a VW, uma das surpresas do novo Tera são os chamados “Easter Eggs”, com elementos escondidos que oferecem uma interação com os consumidores. No vidro traseiro, próximo ao limpador do para-brisa, um desenho mostra os modelos ícones da marca no Brasil: Fusca, Gol ao lado do compacto. Espalhados pela carroceria estão algumas escritas e outras figurinhas como “Trip mode on” no porta-malas.