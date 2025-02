Autonomia de 434 km

Kia EV9 estreia no Brasil como SUV elétrico de 7 lugares e preço de carro de luxo

Primeiro modelo elétrico com sete assentos da montadora a ser comercializado no país, utilitário foi eleito Carro Mundial do Ano em 2024 e conta com design diferenciado

5 min de leitura min de leitura

O Kia EV9 oferece autonomia de 434 quilômetros e plataforma com carregamento ultrarrápido, de 800 volts em 24 minutos. (Kia/Divulgação)

A Kia anunciou a chegada do EV9 ao Brasil, tornando esse o primeiro SUV elétrico de sete lugares da marca sul-coreana no mercado brasileiro. O utilitário, que foi eleito o Carro Mundial do Ano em 2024, chega como o topo de linha da Kia no País e custa R$ 749.990 – preço maior, inclusive, do que alguns carros de marcas de luxo.

Um dos destaques do modelo é a autonomia que ele oferece, com 434 quilômetros de alcance e plataforma com carregamento ultrarrápido, de 800 volts em 24 minutos.

Além disso, até mesmo para um SUV, o grande porte do Kia EV9 impressiona, com 5,01 metros de comprimento, 1,98 metro de largura e 1,75 metro de altura, além de 3,10 metros de entre-eixos e rodas de liga leve de 21 polegadas.

O utilitário conta ainda com visual bem diferente e moderno, com linhas geométricas e a frente marcada pela assinatura “Digital Tiger Face" da Kia, que consiste em uma grade frontal com iluminação dinâmica e faróis LED em formato de “Star Map”.

A novidade da Kia está disponível em oito opções de cores: seis brilhantes – Preto Aurora, Cinza Pantera, Cinza Rocha, Prata Marfim, Branco Neve e Azul Marine – e duas foscas – Prata Marfim Fosco e Cinza Pantera Fosco.

O novo Kia EV9 conta com a assinatura “Digital Tiger Face" da marca sul-coreana. (Kia/Divulgação)

Desempenho e segurança

O Kia EV9 vem equipado com dois motores elétricos, que juntos entregam 285 cv de potência e 61 kgfm de torque, além de ser capaz de ir de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos, com uma velocidade máxima de 200 km/h.

Com um pack de baterias de fosfato de ferro e lítio (LFP) que tem 99,8 kWh de capacidade, o SUV tem uma autonomia de até 434 km (Inmetro). Ele também suporta carregamento ultrarrápido de 350 kW, que permite recarregar de 30% a 80% em 24 minutos.

Por meio de “paddles” no volante, o motorista pode controlar o sistema de regeneração de energia do EV9, que oferece 4 níveis de intensidade. O modelo conta ainda com a função i-Pedal, que permite dirigir usando apenas o acelerador, e com modos de condução adaptáveis para garantir eficiência e segurança em terrenos com neve, lama ou areia.

Além disso, o utilitário tem 10 airbags e um pacote de sistemas de assistência ao motorista (ADAS) que inclui assistente de prevenção de colisão, manutenção de faixa e monitor de ponto cego. Com esses recursos, o EV9 obteve cinco estrelas em testes de segurança como o Euro NCAP e o NHTSA.

Interior tecnológico

O EV9 conta com painel no estilo flutuante que abriga duas telas de 12,3 polegadas. (Kia/Divulgação)

Por dentro, o EV9 também traz novidades, como o painel no estilo flutuante que abriga duas telas de 12,3 polegadas: uma para o painel de instrumentos e outra para o sistema multimídia. A cabine conta ainda com uma tela de 5 polegadas para controle do ar-condicionado.

O modelo conta ainda com ar-condicionado digital de três zonas, um sistema de som premium da Meridian – composto por 13 alto-falantes e um subwoofer –, cortinas nas janelas da parte de trás e iluminação ambiente personalizável em 64 cores.

Os bancos dianteiros são elétricos, com função de massagem para o motorista, e tanto a primeira quanto a segunda fileira contam com aquecimento e ventilação. Para facilitar o acesso à terceira fileira, o modelo conta com o sistema “tilting walk-in”, que ajuda mesmo quando houver cadeiras infantis instaladas.

Segundo a Kia, o utilitário oferece capacidade de 333 litros com todas as fileiras em uso, podendo chegar a 2.393 litros com os bancos rebatidos.

Os bancos dianteiros são elétricos, com função de massagem para o motorista, e tanto a primeira quanto a segunda fileira contam com aquecimento e ventilação. (Kia/Divulgação)

Rival do Volvo EX90

Apesar do preço relativamente próximo do Volvo XC90 – outro SUV com sete lugares, só que híbrido plug-in (PHEV) –, o rival direto do EV9 no Brasil deve ser o EX90. Já anunciado pela montadora sueca para o mercado brasileiro, esse modelo 100% elétrico já aparece no site da marca, mas ainda não teve a data de lançamento confirmada.

Além dele, outros possíveis rivais nessa categoria são o BYD Tan, (R$ 536.800) e o BMW iX (R$ 699.950).

Sustentabilidade

O rival direto do EV9 no Brasil deve ser o EX90 da Volvo, que também tem sete lugares. (Kia/Divulgação)

Além de ser um modelo 100% elétrico, o EV9 também tem diversos elementos produzidos com matéria-prima reciclada e incorpora dez itens de sustentabilidade obrigatórios da Kia, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental.

Isso inclui a utilização de bioplásticos, tecidos PET reciclados e carpetes produzidos utilizando redes de pesca recicladas. A marca eliminou, ainda, o couro natural, substituindo esse material por outros mais sustentáveis, como o bio-poliuretano.

Ficha técnica

Kia EV9

O Kia EV9 conta ainda com visual bem diferente e moderno, com linhas geométricas. (Kia/Divulgação)

Motor



Tipo: Elétrico (motor síncrono de imã permanente IPMSM)

Elétrico (motor síncrono de imã permanente IPMSM) Potência máxima (kW): 283 (385 cv)

283 (385 cv) Torque máximo (Nm): 700 (71,4kg)

700 (71,4kg) RPM máxima: 18,600 rpm

18,600 rpm Performance: 0 a 100 km/h em 5,3s e 80 a 120 km/h em 3,7s

0 a 100 km/h em 5,3s e 80 a 120 km/h em 3,7s Velocidade máxima: 200 km/h

Bateria de alta tensão



Tecnologia: NCM (Níquel, cobalto e Manganês)

NCM (Níquel, cobalto e Manganês) Estrutura: Células

Células Capacidade (Ah): 180,8

180,8 Tensão operacional (V): 552

552 Energia (kWh): 99,80

Bateria de baixa tensão (auxiliar)



Tecnologia: CMF (Chumbo ácido)

CMF (Chumbo ácido) Estrutura: placas

placas Capacidade (Ah): 60

60 Tensão operacional (V): 12

12 Energia (kWh): X





Carregamento



Corrente alternada (A/C) - SOC 100%: corrente contínua (D/C) - SOC 30% a 80%

corrente contínua (D/C) - SOC 30% a 80% Carregador integrado (OBC), potência com 11 kW (Trifásico) = 9H 45 minutos: carga rápida DC com 50 kW EVSE = 83 minutes

carga rápida DC com 50 kW EVSE = 83 minutes Carregador integrado (OBC), potência com 11 kW (Trifásico) = 9H 45 minutos: carga rápida DC com 350 kW EVSE = 24 minutes

Suspensão



Dianteira: independente, tipo MacPherson, molas helicoidais e amortecedores a gás

independente, tipo MacPherson, molas helicoidais e amortecedores a gás Traseira: multilink

Direção



Tipo: elétrica

elétrica Raio do círculo de viragem (meio-fio a meio-fio): 32.9

Transmissão



Tipo: sistema de engrenagem de redução

sistema de engrenagem de redução Nº de marchas: N/A

Tração



Tipo: AWD

Freios



Dianteiros: discos ventilados

discos ventilados Traseiros: discos ventilados

Rodas



Tipo: Liga leve

Liga leve Dimensões: 9.0J x 21

Pneus



Tipo: radial

radial Dianteiras: 285/45 R21

285/45 R21 Traseiras: 285/45 R21

285/45 R21 Estepe: TMK

Chassi e carroceria



Tipo: Carroceria monobloco em aço estampado

Dimensões



Comprimento (mm): 5015

5015 Largura (mm): 1980

1980 Altura (mm): 1780

1780 Distância entre eixos (mm): 3100

3100 Balanço traseiro (mm): 1040

1040 Balanço dianteiro (mm): 875

Pesos



Em ordem de marcha (kg): 2704

2704 Peso bruto total (kg): 3240

3240 Capacidade de carga (kg): 536

536 C.M.T. (kg): 5740

Outras especificações



Volume do porta-malas dianteiro (l): 52

52 Volume do porta-malas traseiro (l): 333

333 Número de ocupantes: 7

7 Eficiência energética (MJ/km): 0,65

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta