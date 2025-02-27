Loja da Volkswagen no ES aguarda chegada do Tera, que será revelado no carnaval do Rio

O Volkswagen Tera será apresentado durante os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, no domingo Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen anunciou, nesta quinta-feira (27), que o Tera, o aguardado “SUV do Gol” , vai fazer a sua primeira aparição pública em pleno carnaval do Rio de Janeiro. De acordo com o comunicado da montadora, o SUV compacto vai fazer sua estreia durante o desfile no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no próximo domingo, 2 de março. Enquanto isso, a loja da marca no Espírito Santo, já aguarda o modelo, que deve competir, inclusive, com hatches compactos no preço.

“A Vitoriawagen tem grandes expectativas para o Volkswagen Tera, um modelo inédito desenvolvido no Brasil para competir no segmento de SUVs compactos, com preços mais próximos dos hatches compactos. A novidade será um divisor de águas no mercado”, adianta o diretor da Vitoriawagen, Celso Duarte.

Renault Kardian. A Volkswagen já vinha apresentando o modelo aos poucos, antecipando a sua chegada ao mercado, com postagens em suas redes sociais e, mais recentemente, sua aparição (ainda que “escondido” em um caixa) durante o Rock in Rio, no final do ano passado. O modelo é o quarto de uma ofensiva de 16 novos produtos da marca, planejados até 2028, e chega para rivalizar com os compactos Fiat Pulse

Recentemente, algumas fotos revelaram o visual do SUV por completo, que foi concebido e desenvolvido no Brasil e fabricado na planta de Taubaté (SP). O design do Tera foi criado pela equipe de José Carlos Pavone, Head de Design Américas da Volkswagen.

O modelo terá faróis e lanternas em LED, com a assinatura do DRL com iluminação fracionada, resultando em dois segmentos. As lanternas traseiras trazem uma solução de iluminação encontrada em modelos de categoria superior, como Passat e Tiguan, com duas expressões luminosas distintas na parte de trás: uma luz de posição e outra com a presença de elementos aparentes, que surgem quando o pedal do freio é acionado. O efeito é chamado de “click-clack”.

Mais Volkswagen: 500 mil T-Cross e nova picape A montadora alemã divulgou, mais cedo nesta semana, que o T-Cross chegou a 500 mil unidades produzidas no país. O modelo está entre os três mais exportados pela montadora e, no ano passado, foi o SUV mais vendido no país, com 83.990 unidades comercializadas. Mas outra notícia que chamou a atenção foi a confirmação da produção de uma picape inédita para concorrer com a Fiat Toro na fábrica de São José dos Pinhais (PR), que segundo o comunicado, será um modelo inédito para o mercado brasileiro e exportação.

Montadoras apostam no hidrogênio renovável e em bateria de estado sólido na eletrificação

O Hyundai Nexo já tem 38 mil unidades comercializadas no mundo e oferece 163 cv de potência combinada Crédito: Hyundai/Divulgação

A Hyundai anunciou a chegada ao Brasil de uma unidade do Nexo, SUV movido a hidrogênio renovável a partir do etanol. O modelo fará testes no campus Capital-Butantã da Universidade de São Paulo (USP). Já a Mercedes-Benz iniciou um programa de testes de bateria de estado sólido para buscar mais eficiência e segurança para modelos eletrificados, patenteando a tecnologia.

Ambos os casos mostram que a busca pela descarbonização continua, mesmo com a decisão de algumas marcas de não desistir do motor a combustão. A iniciativa da Hyundai, por exemplo, será incorporada ao projeto de pesquisa e desenvolvimento para a produção de hidrogênio a partir da reforma do etanol do Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa da Universidade de São Paulo (RCGI-USP). Esse centro é onde fica a primeira estação de abastecimento de hidrogênio renovável a partir do etanol do mundo.

O Nexo já tem 38 mil unidades comercializadas no mundo e oferece 163 cv de potência combinada entre a célula de combustível e o motor elétrico, com autonomia de mais de 660 quilômetros. Com o Nexo no Brasil, o projeto poderá avaliar a pureza do hidrogênio produzido a partir do etanol em aplicação em veículos de passeio com longa autonomia e operação em rotas variadas, expandindo a abrangência dos testes para além do transporte público.

Mercedes-Benz começa a testar nas estradas o primeiro veículo com bateria de estado sólido Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

Já a união de forças da Mercedes-Benz com a Factorial Energy resultou no primeiro automóvel com bateria de lítio-metal de estado sólido a rodar nas ruas, uma versão do EQS, no final de 2024. O sistema de baterias foi desenvolvido Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP), subsidiária da Mercedes-Benz Group especializada em tecnologias de Fórmula 1, e o Centro de Competência em Sistemas de Bateria da Mercedes-Benz.

O modelo elétrico da Mercedes-Benz foi levemente modificado para acomodar a nova bateria e equipado com todos os acessórios necessários para seu funcionamento. A tecnologia tem o potencial de aumentar a densidade de energia gravimétrica das baterias veiculares para até 450 Wh/kg no nível da célula, ampliando, assim, a autonomia dos veículos elétricos.

Segundo a montadora, a bateria de estado sólido utilizada no veículo baseado no EQS proporciona até 25% mais autonomia, mantendo o peso e dimensões de uma bateria convencional do EQS. Além disso, o sistema utiliza resfriamento passivo, reduzindo ainda mais o peso e aumentando a eficiência energética. O veículo experimental deve atingir mais de 1.000 km de autonomia.