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SUV do Gol

Loja da Volkswagen no ES aguarda chegada do Tera, que será revelado no carnaval do Rio

Proposta de SUV compacto da Volkswagen deve competir com modelos como Fiat Pulse e Renault Kardian; data de lançamento ainda não foi informada

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 14:56

Públicado em 

27 fev 2025 às 14:56
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Volkswagen Tera no Carnaval
O Volkswagen Tera será apresentado durante os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, no domingo Crédito: Volkswagen/Divulgação
A Volkswagen anunciou, nesta quinta-feira (27), que o Tera, o aguardado “SUV do Gol”, vai fazer a sua primeira aparição pública em pleno carnaval do Rio de Janeiro. De acordo com o comunicado da montadora, o SUV compacto vai fazer sua estreia durante o desfile no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no próximo domingo, 2 de março. Enquanto isso, a loja da marca no Espírito Santo, já aguarda o modelo, que deve competir, inclusive, com hatches compactos no preço.
“A Vitoriawagen tem grandes expectativas para o Volkswagen Tera, um modelo inédito desenvolvido no Brasil para competir no segmento de SUVs compactos, com preços mais próximos dos hatches compactos. A novidade será um divisor de águas no mercado”, adianta o diretor da Vitoriawagen, Celso Duarte.
A Volkswagen já vinha apresentando o modelo aos poucos, antecipando a sua chegada ao mercado, com postagens em suas redes sociais e, mais recentemente, sua aparição (ainda que “escondido” em um caixa) durante o Rock in Rio, no final do ano passado. O modelo é o quarto de uma ofensiva de 16 novos produtos da marca, planejados até 2028, e chega para rivalizar com os compactos Fiat Pulse e Renault Kardian.
Recentemente, algumas fotos revelaram o visual do SUV por completo, que foi concebido e desenvolvido no Brasil e fabricado na planta de Taubaté (SP). O design do Tera foi criado pela equipe de José Carlos Pavone, Head de Design Américas da Volkswagen.
O modelo terá faróis e lanternas em LED, com a assinatura do DRL com iluminação fracionada, resultando em dois segmentos. As lanternas traseiras trazem uma solução de iluminação encontrada em modelos de categoria superior, como Passat e Tiguan, com duas expressões luminosas distintas na parte de trás: uma luz de posição e outra com a presença de elementos aparentes, que surgem quando o pedal do freio é acionado. O efeito é chamado de “click-clack”.

Mais Volkswagen: 500 mil T-Cross e nova picape

A montadora alemã divulgou, mais cedo nesta semana, que o T-Cross chegou a 500 mil unidades produzidas no país. O modelo está entre os três mais exportados pela montadora e, no ano passado, foi o SUV mais vendido no país, com 83.990 unidades comercializadas. Mas outra notícia que chamou a atenção foi a confirmação da produção de uma picape inédita para concorrer com a Fiat Toro na fábrica de São José dos Pinhais (PR), que segundo o comunicado, será um modelo inédito para o mercado brasileiro e exportação.

Montadoras apostam no hidrogênio renovável e em bateria de estado sólido na eletrificação

Hyundai Nexo
O Hyundai Nexo já tem 38 mil unidades comercializadas no mundo e oferece 163 cv de potência combinada Crédito: Hyundai/Divulgação
A Hyundai anunciou a chegada ao Brasil de uma unidade do Nexo, SUV movido a hidrogênio renovável a partir do etanol. O modelo fará testes no campus Capital-Butantã da Universidade de São Paulo (USP). Já a Mercedes-Benz iniciou um programa de testes de bateria de estado sólido para buscar mais eficiência e segurança para modelos eletrificados, patenteando a tecnologia.
Ambos os casos mostram que a busca pela descarbonização continua, mesmo com a decisão de algumas marcas de não desistir do motor a combustão. A iniciativa da Hyundai, por exemplo, será incorporada ao projeto de pesquisa e desenvolvimento para a produção de hidrogênio a partir da reforma do etanol do Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa da Universidade de São Paulo (RCGI-USP). Esse centro é onde fica a primeira estação de abastecimento de hidrogênio renovável a partir do etanol do mundo.
O Nexo já tem 38 mil unidades comercializadas no mundo e oferece 163 cv de potência combinada entre a célula de combustível e o motor elétrico, com autonomia de mais de 660 quilômetros. Com o Nexo no Brasil, o projeto poderá avaliar a pureza do hidrogênio produzido a partir do etanol em aplicação em veículos de passeio com longa autonomia e operação em rotas variadas, expandindo a abrangência dos testes para além do transporte público.
Mercedes-Benz EQS com bateria de estado sólido
Mercedes-Benz começa a testar nas estradas o primeiro veículo com bateria de estado sólido Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação
Já a união de forças da Mercedes-Benz com a Factorial Energy resultou no primeiro automóvel com bateria de lítio-metal de estado sólido a rodar nas ruas, uma versão do EQS, no final de 2024. O sistema de baterias foi desenvolvido Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP), subsidiária da Mercedes-Benz Group especializada em tecnologias de Fórmula 1, e o Centro de Competência em Sistemas de Bateria da Mercedes-Benz.
O modelo elétrico da Mercedes-Benz foi levemente modificado para acomodar a nova bateria e equipado com todos os acessórios necessários para seu funcionamento. A tecnologia tem o potencial de aumentar a densidade de energia gravimétrica das baterias veiculares para até 450 Wh/kg no nível da célula, ampliando, assim, a autonomia dos veículos elétricos.
Segundo a montadora, a bateria de estado sólido utilizada no veículo baseado no EQS proporciona até 25% mais autonomia, mantendo o peso e dimensões de uma bateria convencional do EQS. Além disso, o sistema utiliza resfriamento passivo, reduzindo ainda mais o peso e aumentando a eficiência energética. O veículo experimental deve atingir mais de 1.000 km de autonomia.

Ford Ranger terá novo motor

A Ford iniciou a produção do novo powertrain Panther turbodiesel de quatro cilindros da Ranger na nova fábrica de motores em Pacheco, na Argentina. O novo motor terá potência de 170 cv e 405 Nm de torque, combinando performance e economia de combustível. Além dele, está sendo produzido na mesma linha, o também turbodiesel Lion 3.0 L V6, com 250 cv e torque de 600 Nm, que já é fabricado desde junho de 2024. Segundo a Ford, a Ranger iniciou 2025 com crescimento de 60% em janeiro no Brasil, com isso, a montadora elevou a produção para 70 mil unidades por ano – 15% maior que em 2024 e quase 30% maior que no ano do lançamento.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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