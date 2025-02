Um a cada 10 carros vendidos no Brasil em janeiro é eletrificado

No mês passado foram vendidos quase 16,5 mil veículos eletrificados, um crescimento de 37%. Crédito: Shutterstock

A eletrificação no Brasil parece que veio para ficar. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) mostram que os modelos híbridos e elétricos já são 10% de todo o volume emplacado em janeiro. No mês passado foram vendidos quase 16,5 mil veículos eletrificados, um crescimento de 37% em relação ao mesmo período de 2024.



Os híbridos quase dobraram os emplacamentos na comparação anual, elevando sua participação de mercado de 5% para 8%. No primeiro mês de 2025, foram vendidos 6.536 veículos híbridos plug-in e 6.265 híbridos convencionais em todo o país. Por outro lado, os modelos 100% elétricos tiveram uma queda 15% no mesmo período, totalizando 3.694 unidades, fazendo com que a participação dos elétricos tivesse uma leve queda de 2,9% (janeiro de 2024) para 2,3% em janeiro de 2025.

No entanto, segundo dados da Anfavea, os híbridos devem impulsionar ainda mais a venda de eletrificados para este ano, principalmente com a promessa de algumas montadoras, como a Stellantis, de levar a hibridização para a maioria dos seus modelos. A exemplo do que foi feito com os Fiat Pulse e Fastback (os Peugeot 208 e 2008 estão na lista como os próximos híbridos do conglomerado).

Para este ano, de acordo com o que foi divulgado pela Anfavea, a expectativa é que o segmento encerre o ano com uma participação entre 12% e 13% do total de emplacamentos.

Blindagem de carros no Brasil tem novo recorde pelo quarto ano consecutivo

Atualmente, a frota blindada estimada no Brasil se aproxima dos 400 mil veículos. Crédito: Shutterstock

Pelo quarto ano consecutivo, houve um mais um recorde de carros blindados no país, segundo a Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin). Ao todo 34.402 veículos passaram pelo processo de blindagem no país, no ano passado.

Atualmente, a frota blindada estimada no Brasil se aproxima dos 400 mil veículos. A blindagem de nível III-A, que suporta disparos de armas como Magnum 44, pistola 9mm e a submetralhadora Uzi, é a mais aplicada no país.

De acordo com o levantamento, os cinco Estados que mais blindaram foram São Paulo, que responde por quase 85% das blindagens registradas em 2024 (28.962), seguido por Rio de Janeiro (2.669 blindagens), Ceará (992 blindados), Pernambuco (843) e Rio grande do Sul (395 blindagens).

“A blindagem automotiva já é uma realidade consolidada no Nordeste, mas percebemos um forte potencial de expansão. Embora não existam estimativas precisas para 2025, é razoável projetar um crescimento entre 15% e 25% no número de veículos blindados em estados como Ceará, Pernambuco, além da Paraíba e Alagoas, por exemplo, considerando fatores regionais, como o crescimento econômico e o aumento da percepção de insegurança em áreas urbanas, demandando a busca contínua por soluções de segurança, aproveitando-se da maior acessibilidade aos serviços de blindagem”, explica Denis Valentin, diretor financeiro e operacional da Concept Be Safe.

Os elétricos também entraram para a lista dos modelos blindados, já que, segundo o levantamento da Abrablin, as cinco marcas que mais blindaram no país, no ano passado, foram Toyota, Jeep, BMW, Volkswagen e BYD.

