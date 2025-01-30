Grupo capixaba chega a Cachoeiro com nova loja de serviços automotivos

Grupo Raviera anuncia novos gestores para Audi e Land Rover
O Grupo Raviera, que recentemente ampliou sua atuação no mercado capixaba, assumindo a operação da Audi, anunciou dois novos nomes para gestão de suas lojas. Na Audi, será Fábio Lopes, que esteve à frente da concessionária no início da sua operação e volta como gerente geral da loja. Na Land Rover, assume Ricardo Gomes, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado de automóveis de luxo, sendo seis com a Land Rover. “Além de estratégias comerciais agressivas, como taxa zero e supervalorização do usado, que já estão sendo praticadas, o Grupo Raviera quer, com os dois novos gestores, dar total foco em inserir as duas marcas na rotina dos mais exigentes consumidores capixabas”, avalia o CEO do Grupo Raviera, Artur Duarte.
Toyota Corolla é o usado mais procurado no ES em 2024
Lexus de malas prontas para Shimoyama
E por falar em Toyota, a empresa japonesa divulgou recentemente a ida da Lexus para a cidade de Shimoyama, no Japão. A divisão de luxo da montadora completa 35 anos em 2025 e a cidade agora será a nova sede internacional de desenvolvimento de veículos Lexus no Japão. Segundo a montadora, pela primeira vez, todas as operações da Lexus – vendas, marketing, planejamento – foram reunidas em um só lugar, incluindo pesquisa e desenvolvimento e design. Shimoyama também será a nova base para o desenvolvimento de veículos da divisão esportiva da Toyota, a Gazoo Racing.
Citroën C3 Aircross estreia como o elétrico mais barato - da Europa
Fiat Titano vai para a Argentina
Quem está de malas prontas para mudar de país é a Fiat Titano. A versão de lançamento, com motorização 2.2 Blue HDi turbodiesel de 180 cv de potência e até 40,8 kgfm de torque, era fabricada no Uruguai. Agora, ela passa a ser produzida na Argentina, no Polo Automotivo de Córdoba, que recebeu, no ano passado, um investimento de US$ 385 milhões da Stellantis, dona da Fiat. Sendo assim, é esperado que a picape chegue com mais sofisticação e o mesmo motor que equipa a versão mais barata da Ram Rampage, o 2.2 Multijet turbodiesel de 200 cv.