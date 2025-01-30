Grupo capixaba chega a Cachoeiro com nova loja de serviços automotivos

Loja de Cachoeiro vai oferecer serviços de manutenção automotiva multimarcas para automóveis e comerciais leves Crédito: Divulgação

O Grupo Contauto abriu a sua primeira loja em Cachoeiro de Itapemirim na primeira semana de janeiro. A Contauto Auto Center teve um investimento inicial de R$ 600 mil e vai oferecer serviços de manutenção automotiva multimarcas para automóveis e comerciais leves. Entre os serviços estão alinhamento, balanceamento, suspensão, revisão e pneus da linha leve da marca Pirelli.

“Nosso objetivo é levar para Cachoeiro toda a qualidade dos nossos serviços. Estamos fazendo uma série de investimentos, inclusive chegando a Estados onde ainda não atuávamos, como Bahia e Minas Gerais”, conta o diretor do Grupo Contauto, Apolo Figueiredo Rizk.

Entre os serviços estão alinhamento, balanceamento, suspensão, revisão e pneus Crédito: Divulgação

Segundo o empresário, isso é parte de uma estratégia de expansão do Auto Center e também da parceria com a Pirelli, para atender não apenas o atacado. A previsão é de que mais outras quatro ou cinco lojas sejam abertas até o final deste ano ou início de 2026.

“Esse é um plano estratégico de expansão para cobertura do mercado, do varejo da marca, junto com a Pirelli. E Cachoeiro foi escolhida pelo seu grande potencial, pois é uma cidade com uma economia forte, e por ser prioridade em nossos planos”, complementa.

Sobre as próximas filiais, ele conta que a empresa ainda está em fase de análise de qual cidade será a próxima, mas que já devem ter essa resposta em até 60 dias. “Provavelmente será aqui dentro do Estado, no Norte, já que agora temos a cobertura no Sul, com Cachoeiro”, adianta.

Grupo Raviera anuncia novos gestores para Audi e Land Rover O Grupo Raviera, que recentemente ampliou sua atuação no mercado capixaba, assumindo a operação da Audi, anunciou dois novos nomes para gestão de suas lojas. Na Audi, será Fábio Lopes, que esteve à frente da concessionária no início da sua operação e volta como gerente geral da loja. Na Land Rover, assume Ricardo Gomes, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado de automóveis de luxo, sendo seis com a Land Rover. “Além de estratégias comerciais agressivas, como taxa zero e supervalorização do usado, que já estão sendo praticadas, o Grupo Raviera quer, com os dois novos gestores, dar total foco em inserir as duas marcas na rotina dos mais exigentes consumidores capixabas”, avalia o CEO do Grupo Raviera, Artur Duarte.

Toyota Corolla é o usado mais procurado no ES em 2024

Toyota Corolla é o carro mais buscado em site de compra e venda de veículos Crédito: Toyota/Divulgação

O Toyota Corolla é o automóvel usado mais procurado em 2024 no Espírito Santo por meio da OLX, com 5,6% de participação dentre todos os modelos. É o que mostra o levantamento da plataforma de compra e venda de veículos.

Em segundo lugar está o Volkswagen Gol, com 4,4% de share; e em terceiro, o Honda Civic, com 3,6% de participação. Completam os sete primeiros lugares a picape Toyota Hilux em quarto lugar, com 2,7%, o Fiat Strada em quinto, com 2,5%, Fiat Uno e Fiat Palio, que dividem o sexto lugar, com 2,4% cada, e o Chevrolet Onix em sétimo, com 2,3%.

Lexus de malas prontas para Shimoyama E por falar em Toyota, a empresa japonesa divulgou recentemente a ida da Lexus para a cidade de Shimoyama, no Japão. A divisão de luxo da montadora completa 35 anos em 2025 e a cidade agora será a nova sede internacional de desenvolvimento de veículos Lexus no Japão. Segundo a montadora, pela primeira vez, todas as operações da Lexus – vendas, marketing, planejamento – foram reunidas em um só lugar, incluindo pesquisa e desenvolvimento e design. Shimoyama também será a nova base para o desenvolvimento de veículos da divisão esportiva da Toyota, a Gazoo Racing.

Citroën C3 Aircross estreia como o elétrico mais barato - da Europa

Versão europeia do C3 Aircross tem diferenças no design em relação à brasileira Crédito: Citroën/Divulgação

Enquanto a Citroën no Brasil ainda só tem modelos a combustão, na Europa a marca estreou a versão elétrica do C3 Aircross como o modelo 100% elétrico mais barato do mercado. A versão eletrificada do SUV francês chega ao mercado europeu por 27.400 euros (cerca de R$ 168.622 em conversão direta). Já a versão a combustão sai por 19.400 euros (aproximadamente R$ 121.100) e a híbrida, 25.500 euros (cerca de R$ 153.197).

O modelo é um pouco diferente do que estreou por aqui, a começar pelas diferenças visuais na grade dianteira, conjunto óptico, maçanetas e o logo da marca, que não fica mais “embutido” na grade e sim, passa a ser um símbolo destacado. Lá ele também tem as opções de cinco e de sete lugares, assim como a versão brasileira.

O C3 Aircross europeu vem equipado de fábrica com frenagem de emergência, assistente de permanência em faixa, alerta para motorista, reconhecimento de placas de limite de velocidade, assistente de farol alto, sensor dianteiro e traseiro de estacionamento, detecção de ponto cego e câmera de ré. Resta saber se teremos algumas dessas versões eletrificadas do compacto chegando ao Brasil.