Hyundai Creta é o carro mais vendido no ES em 2024; veja lista

Hyundai Creta passou por uma mudança de visual mais profunda no final do ano Crédito: Hyundai/Divulgação

O Hyundai Creta repetiu a performance de 2023 e fechou o ano de 2024 como o carro mais vendido no Espírito Santo. Segundo dados divulgados pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), foram 1.865 unidades emplacadas em 2024. Em segundo lugar está o Chevrolet Onix, com 1.680 unidades, seguido do Chevrolet Tracker, com 1.488 emplacamentos.

O resultado das vendas no varejo podem justificar essa performance do SUV compacto da Hyundai que passou por uma reestilização mais profundo no final do ano passado , já que segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foi o veículo mais vendido no país nessa modalidade, com 56.081 unidades emplacadas até dezembro de 2024.

No entanto, quando se fala em vendas gerais de veículos, a Fiat Strada permaneceu na dianteira no Espírito Santo (4.571 unidades), repetindo a performance da picape compacta no Brasil (144.684 unidades). Em segundo lugar está a Toyota Hilux, com 1.895 unidades e o Creta fica com a terceira posição de veículos mais comercializados no Estado.

No emplacamento de picapes, além da Strada e da Hilux, fecha o pódio a Ford Ranger, com 1.801 unidades emplacadas em 2024. A Fia emplacou suas duas outras picapes no top 10: a Toro na quarta posição (1.549) e a Totano, lançada no início do ano passado, em nono lugar, com 247 unidades.

Já entre as motocicletas a Honda dominou o ranking e o pódio, ocupando os três primeiros lugares, com a seguinte ordem: Biz (8.362 unidades), CG 160 (8.198 unidades) e NXR 160 (4.296 unidades). No acumulado do ano nacional, os dois primeiro lugares se invertem: a CG 160 ficou em primeiro, com 428.126 emplacamentos e a Biz em segundo, com 278.350 unidades, enquanto a NXR 160 permanece na terceira colocação também nacionalmente, com 155.055 unidades.

Veja o ranking completo do ES:

Vendas de carros no ES fecham ano em alta A venda de veículos novos no Espírito Santo em 2024 superou o resultado nacional, que foi de 14% de crescimento em relação ao acumulado de 2023, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Já no ES, esse percentual foi de 24,33% de aumento de vendas no mesmo período. Foram emplacados 104.738 veículos de janeiro a dezembro de 2024, contra 84.245 de no mesmo período de 2023. “Este crescimento refletiu na recuperação consistente do setor automotivo no ano. O setor foi impactado por fatores como a manutenção da boa oferta de crédito e a variedade de produtos, em todos os segmentos do mercado”, avalia o presidente do Sincodives, Augusto Giuberti.

Elétricos também são destaque nas vendas no ES

Modelos 100% elétricos tiveram um crescimento de 150,81% no ES no ano passado Crédito: Shutterstock

No Espírito Santo, o crescimento também foi notório, já que de janeiro a dezembro de 2024, houve um aumento de 84,97% nas vendas de veículos eletrificados (autos e comerciais leves) em comparação ao mesmo período de 2023. Ao todo, foram vendidas 2.847 unidades de veículos eletrificados no Estado no ano passado.

Quando falamos apenas de veículos híbridos (onde estão tanto carros quanto comerciais leves), o crescimento foi de 61,84% comparado ao mesmo período de 2023. Já os carros 100% elétricos, esse aumento foi de 150,81%.

Café com moto O primeiro “Café com Moto” de 2025 já tem data marcada. Será no dia 25 de janeiro, na Moto Vena, em Vitória, às 9h. Com os palestrantes Wanthonny Alexsander Zaidan, Égino Bridi e Alex Weslen Rodrigues, o tema desta edição será “Cinco países em 21 dias”.

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