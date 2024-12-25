Feirão de carros no ES supera expectativas e fecha média de R$ 30 milhões em vendas

Os resultados do Feirão de Seminovos da Associação de Revendedores Independentes de Veículos do ES (Arives), que aconteceu durante a última edição do ano do Mega Pit Stop, evento organizado pelo Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa), superou as expectativas, alcançando uma média de vendas de R$ 30 milhões.
Quem conta isso é o presidente da Arives, Paulo Souza, que confirmou a superação da expectativa dos lojistas que estiveram presentes no evento. Ao todo, 30 lojas de veículos usados e seminovos participaram do evento, que contou, inclusive, com um estande do Detran/ES para poder fazer a transferência na hpora do veículo, facilitando a negociação e agilizando o processo de compra e venda.
“O Feirão Arives volta a ser realizado depois de 10 anos, e os números de vendas foram muito bons. Chegamos à quantidade de 380 veículos vendidos no feirão. Mesmo na quinta-feira, quando os veículos ainda estavam sendo organizados, já havia clientes interessados. Superou demais a nossa expectativa”, conta.
Ele acrescenta ainda que, pelo fato de haver uma checkup dos carros realizada pelo evento, deixou as pessoas mais seguras para comprar. “Isso deu uma segurança e garantia maior tanto para o lojista que pegou veículos na troca quanto para os clientes que compraram. Já estamos pensando no próximo, com todos os acertos deste”, adianta.