Feirão de carros no ES supera expectativas e fecha média de R$ 30 milhões em vendas

Feirão foi realizado durante o Mega Pit Stop e superou expectativas de vendas Crédito: Divulgação

Quem conta isso é o presidente da Arives, Paulo Souza, que confirmou a superação da expectativa dos lojistas que estiveram presentes no evento. Ao todo, 30 lojas de veículos usados e seminovos participaram do evento, que contou, inclusive, com um estande do Detran/ES para poder fazer a transferência na hpora do veículo, facilitando a negociação e agilizando o processo de compra e venda.

“O Feirão Arives volta a ser realizado depois de 10 anos, e os números de vendas foram muito bons. Chegamos à quantidade de 380 veículos vendidos no feirão. Mesmo na quinta-feira, quando os veículos ainda estavam sendo organizados, já havia clientes interessados. Superou demais a nossa expectativa”, conta.