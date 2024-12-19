Veja quais foram os carros e motos mais vendidos no ES até novembro

Moto Vena planeja lançamento da Honda ADV 160 2025
A Moto Vena já está com a programação de lançamentos para o ano que vem da Honda ADV 160 2025. Marcado para 15 de fevereiro, a segunda geração da scooter chega com mudanças em diversos aspectos técnicos e estéticos, porém preservando a sua personalidade. “O design da Honda ADV é reconhecido como ponto alto do modelo. Essa característica permanece nesta nova geração, que em linhas gerais preserva caráter original, mas traz modernizações”, conta o diretor do Grupo Contauto, Jânio de Paula.
Novas estações para carregamento de carros elétricos
VIXPar doa mais de 28 mil itens à Afecc em ação solidária
A VIXPar, divisão de logística do Grupo Águia Branca, realizou a entrega de 28.252 itens à Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc). Os produtos foram arrecadados durante a gincana interna “Solidariedade que Transforma”, promovida no âmbito das campanhas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”. Os itens entregues foram selecionados com base nas necessidades indicadas pela Afecc e incluíram fraldas geriátricas, mantimentos e produtos de higiene pessoal. A iniciativa mobilizou nove times, com cerca de 180 colaboradores da VIXPar.
Vitória Diesel prepara lançamentos da Mercedes-Benz para 2025
Marcopolo lança novo sistema de climatização
O DutoSmart é um sistema desenvolvido pela Marcopolo que controla e distribui o ar refrigerado de forma inteligente por todo o veículo, garantindo uma temperatura constante para os passageiros nas poltronas da frente, do meio e de trás. O sistema utiliza sensores que captam a temperatura em diferentes pontos do interior do veículo e, por intermédio da Inteligência Artificial de software e hardware projetados em parceria com a empresa gaúcha de tecnologia SOHA, direciona um maior fluxo e volume de ar refrigerado para os locais com temperatura maior do que a programada.