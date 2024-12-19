Veja quais foram os carros e motos mais vendidos no ES até novembro

A Fiat Strada é, até novembro, a picape e o veículo mais vendido no ES Crédito: Divulgação

Com as vendas consolidadas do penúltimo mês do ano, já é possível fazer uma previsão dos modelos de carros e motos que devem fechar o top 10 dos mais vendidos em 2024. Segundo dados do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), dificilmente a Fiat Strada deve perder sua posição de veículo (e picape) mais vendido no Estado, já que conta com 4.149 unidades emplacadas até agora (392 em novembro).

Em relação a carros de passeio, até agora, é o Hyundai Creta (que foi o carro mais vendido no ES no ano passado) que parece estar tomando a dianteira, já que no acumulado do ano, o SUV compacto já contabiliza 1.691 unidades vendidas, sendo também o mais emplacado em novembro (189 unidades).

Atrás dele vem outro modelo, que chegou a tomar a dianteira no ano, o Chevrolet Onix, que acumula 1.555 unidades emplacadas até agora, sendo que ele teve 85 unidades vendidas em novembro, ficando fora do top 10 em novembro.

Já entre as motos, a primeira posição deve permanecer com a Honda Biz , que tem 7.573 unidades emplacadas até agora (651 vendidas em novembro), sendo seguida de outro modelo da Honda, a popular CG 160, que acumula 7.385 unidades no ano e vendeu 500 unidades em outubro.

Veja os rankings dos mais vendidos:

Moto Vena planeja lançamento da Honda ADV 160 2025 A Moto Vena já está com a programação de lançamentos para o ano que vem da Honda ADV 160 2025. Marcado para 15 de fevereiro, a segunda geração da scooter chega com mudanças em diversos aspectos técnicos e estéticos, porém preservando a sua personalidade. “O design da Honda ADV é reconhecido como ponto alto do modelo. Essa característica permanece nesta nova geração, que em linhas gerais preserva caráter original, mas traz modernizações”, conta o diretor do Grupo Contauto, Jânio de Paula.

Novas estações para carregamento de carros elétricos

Área de estacionamento tem ao todo oito vagas, sendo duas para carregamento rápido e as demais, semirrápido Crédito: Divulgação

O Shopping Vitória inaugurou uma nova área de estacionamento, com cerca de 300 vagas, atrás do centro de compras com oito estações para carregamento de carros elétricos.

Localizados na parte de trás, do lado de fora do centro de compras, os eletropostos são pagos e têm duas vagas para carregamento rápido e seis para semirrápido. Um diferencial é que a estrutura está equipada com painéis solares que geram energia para os carregadores.

VIXPar doa mais de 28 mil itens à Afecc em ação solidária A VIXPar, divisão de logística do Grupo Águia Branca, realizou a entrega de 28.252 itens à Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc). Os produtos foram arrecadados durante a gincana interna “Solidariedade que Transforma”, promovida no âmbito das campanhas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”. Os itens entregues foram selecionados com base nas necessidades indicadas pela Afecc e incluíram fraldas geriátricas, mantimentos e produtos de higiene pessoal. A iniciativa mobilizou nove times, com cerca de 180 colaboradores da VIXPar.

Vitória Diesel prepara lançamentos da Mercedes-Benz para 2025

A eSprinter é totalmente elétrica e tem autonomia de 478 km Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

A Vitória Diesel já está preparando a chegada dos lançamentos de novos modelos de caminhões e da Sprinter elétrica da Mercedes-Benz para 2025. Batizada de eSprinter, a nova van é totalmente elétrica e tem autonomia de 478 km. Ela estará disponível nas versões Truck, Furgão e Furgão Vidrado, com PBT de 3,5 e 4,25 toneladas.

Para a série de caminhões da Mercedes-Benz, chegam os novos modelos como o Actros Evolution e Actros 2045, 2548 e 2553, todos equipados com suspensão metálica. A marca também apresenta o Arocs 4051 8x4, ideal para o transporte de madeira, e o Atego 1719 Full Air, recomendado para transportar bebidas e cargas mais delicadas. Também estarão disponíveis os novos modelos Accelo 917, 1117 e 1417 6x2, adequados para os segmentos de caminhões leves e médios.

Marcopolo lança novo sistema de climatização O DutoSmart é um sistema desenvolvido pela Marcopolo que controla e distribui o ar refrigerado de forma inteligente por todo o veículo, garantindo uma temperatura constante para os passageiros nas poltronas da frente, do meio e de trás. O sistema utiliza sensores que captam a temperatura em diferentes pontos do interior do veículo e, por intermédio da Inteligência Artificial de software e hardware projetados em parceria com a empresa gaúcha de tecnologia SOHA, direciona um maior fluxo e volume de ar refrigerado para os locais com temperatura maior do que a programada.

Congresso Fenauto bate recorde de visitantes

Congresso Fenauto teve mais de 13 mil visitantes Crédito: Fenauto/Divulgação

O Congresso Internacional Fenauto registrou novo recorde de visitantes vindos de todo o Brasil, totalizando 13.973 CPFs únicos, superando os 10.518 registrados na edição de 2023. O evento é um dos maiores encontros de negócios para o setor de carros seminovos e usados e a 13ª edição teve ampliada a sua área de exposições, chegando a 20 mil m2 para abrigar os estandes de 70 empresas de serviços e produtos ligados ao setor de veículos, além de startups com soluções para lojistas.