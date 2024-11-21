Grupo inaugura loja da GWM em Linhares e prepara chegada em Cachoeiro e Vila Velha

Um olho no carro e outro nos juros
Uma pesquisa realizada pela OLX mostrou que 45% dos brasileiros respondentes pretendem comprar carro se os juros de financiamento caírem. No entanto, se as taxas aumentarem, 46% conseguiriam comprar o carro no tempo que planejaram; 44% levariam mais tempo que o previsto e 10% mais rápido.
Para 61%, as taxas de juros para financiamento interferem na decisão de compra; 28% acreditam que influenciam parcialmente. Já 11% acreditam que não interfere em nada. A entrevista foi feita pelo Data OLX Autos, fonte de inteligência automotiva da OLX, de forma on-line na plataforma, de 3 a 30 de julho, e contou com uma amostra de cerca de 2.800 pessoas de todo o país.
Recorde de vendas e nova Honda XRE 190
Marcas do Grupo Orletti entre as melhores do ano
A revista Autoesporte divulgou os finalistas da 58ª edição do Prêmio Carro do Ano 2025. As marcas representadas pelo Grupo Orletti estão concorrendo em várias categorias. “É com grande orgulho que vemos os modelos das marcas Fiat, Volkswagen, Renault, Ram, Peugeot e Citroën serem selecionados no Prêmio Carros do Ano. Esse reconhecimento reforça a confiabilidade e excelência que nossos clientes esperam e encontram em cada veículo dessas marcas que representamos e são referências no mercado. Trabalhar com esse portfólio de marcas renomadas nos enche de entusiasmo e nos motiva a continuar oferecendo o melhor em produtos e serviços para nossos clientes”, afirma o diretor Comercial do Grupo Orletti, Lúcio Sampaio.
Lançamento do novo VW Nivus
Kurumá recebe premiação
A Kurumá foi premiada como a maior empresa no setor de comércio varejista durante o Fórum IEL de Gestão. A empresa também figurou entre as 13 maiores capixabas, segundo o Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo, edição 2023, destacando-se não apenas no setor de veículos, mas no cenário empresarial. “Este prêmio é um reflexo do trabalho e dedicação de toda a nossa equipe. Nossa jornada é movida pela paixão em superar as expectativas dos nossos clientes, e essa conquista é um grande passo para continuarmos nessa trajetória de sucesso”, comemora o diretor comercial da Kurumá, Phelipe Zacché.