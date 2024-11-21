Grupo inaugura loja da GWM em Linhares e prepara chegada em Cachoeiro e Vila Velha

Loja da GW Lider em Linhares foi inaugurada na última semana Crédito: Divulgação

Depois de inaugurar a loja da GW Lider em Linhares, na última semana, o Grupo Lider prepara a chegada em Cachoeiro de Itapemirim e Vila Velha da marca chinesa de carros eletrificados. A inauguração na “Capital Secreta do Mundo” acontece no próximo dia 4 de dezembro, já a da cidade canela verde está programada para o início de 2025.

Tanto é que, segundo dados do Grupo Lider, já foram vendidos, aproximadamente 1.000 veículos GWM Haval H6 ORA 03 no Espírito Santo no último ano. O diretor do Grupo Lider, José Braz Neto, ressalta que o conglomerado, presente no Espírito Santo desde 1980, encontrou no Estado um ambiente favorável para seus negócios. “Ao longo dos anos, ampliamos nossas atividades e continuamos investindo aqui”, afirma.

As lojas da marca A GW Lider usam o conceito “House of Tomorrow”, que une layout inovador à interatividade e buscam integrar tecnologia e sustentabilidade. Os departamentos de vendas e pós-vendas são integrados e os dois modelos comercializados pela montadora chinesa estão disponíveis para test-drive.

Um olho no carro e outro nos juros Uma pesquisa realizada pela OLX mostrou que 45% dos brasileiros respondentes pretendem comprar carro se os juros de financiamento caírem. No entanto, se as taxas aumentarem, 46% conseguiriam comprar o carro no tempo que planejaram; 44% levariam mais tempo que o previsto e 10% mais rápido. Para 61%, as taxas de juros para financiamento interferem na decisão de compra; 28% acreditam que influenciam parcialmente. Já 11% acreditam que não interfere em nada. A entrevista foi feita pelo Data OLX Autos, fonte de inteligência automotiva da OLX, de forma on-line na plataforma, de 3 a 30 de julho, e contou com uma amostra de cerca de 2.800 pessoas de todo o país.

Recorde de vendas e nova Honda XRE 190

A versão 2025 da Honda XRE 190 foi apresentada na última semana Crédito: Honda/Divulgação

Aproveitando a proximidade da Black Friday no fim deste mês, foi realizado na última semana o Feirão Honda Moto Vena, em todas as lojas do grupo. Como resultado da ação, a Moto Vena teve recorde de vendas na segunda edição do evento, que contabilizou 516 negócios fechados.

No mesmo dia, foi realizado o lançamento da nova Honda XRE 190 2025 nas lojas de Vitória, Vila Velha, Barra do Jucu e Domingos Martins. Na nova versão, o modelo conta com um novo design imponente e sofisticado, além de importantes aperfeiçoamentos e inovações técnicas.

“Essa foi uma estratégia muito bem planejada entre a diretoria e o setor de marketing para oferecer aos clientes ofertas durante todo o mês da Black Friday. Além disso, aproveitamos para premiar nossa equipe de vendas, que fez um trabalho intenso, que gerou ótimos resultados”, disse o diretor da Moto Vena, Gabriel Rizk.

Marcas do Grupo Orletti entre as melhores do ano A revista Autoesporte divulgou os finalistas da 58ª edição do Prêmio Carro do Ano 2025. As marcas representadas pelo Grupo Orletti estão concorrendo em várias categorias. “É com grande orgulho que vemos os modelos das marcas Fiat, Volkswagen, Renault, Ram, Peugeot e Citroën serem selecionados no Prêmio Carros do Ano. Esse reconhecimento reforça a confiabilidade e excelência que nossos clientes esperam e encontram em cada veículo dessas marcas que representamos e são referências no mercado. Trabalhar com esse portfólio de marcas renomadas nos enche de entusiasmo e nos motiva a continuar oferecendo o melhor em produtos e serviços para nossos clientes”, afirma o diretor Comercial do Grupo Orletti, Lúcio Sampaio.

Lançamento do novo VW Nivus

Volkswagen Nivus 2025 traz a nova identidade visual da marca, com a grade iluminada Crédito: Volkswagen

A Vitoriawagen realiza, neste sábado (23), o lançamento do novo Volkswagen Nivus nas revendas de Vitória, Serra e Guarapari. Os clientes serão recebidos a partir das 9h com café da manhã. A primeira revelação do modelo será às 10 horas e a segunda, às 14h.

Até as 16h será possível conhecer em primeira mão todos os detalhes do modelo que estreia a nova identidade visual da Volkswagen, com a grade frontal iluminada, entre outras novidades.

E as revendas Vitoriawagen participam ainda da ação da Blue Friday com as melhores ofertas e bônus para veículos da marca, também disponíveis neste sábado até às 16h

Kurumá recebe premiação A Kurumá foi premiada como a maior empresa no setor de comércio varejista durante o Fórum IEL de Gestão. A empresa também figurou entre as 13 maiores capixabas, segundo o Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo, edição 2023, destacando-se não apenas no setor de veículos, mas no cenário empresarial. “Este prêmio é um reflexo do trabalho e dedicação de toda a nossa equipe. Nossa jornada é movida pela paixão em superar as expectativas dos nossos clientes, e essa conquista é um grande passo para continuarmos nessa trajetória de sucesso”, comemora o diretor comercial da Kurumá, Phelipe Zacché.

Consórcio e nova Rampage

A Ram Rampage Big Horn passa a ser a versão de entrada do modelo Crédito: Ram/Divulgação

Hoje (21) tem mais uma edição do Consórcio Fest na loja da Vitória Motors Jeep & RAM, localizada na avenida Leitão da Silva. A partir das 19h, o evento contará com a presença de representantes de todas as unidades da Grande Vitória, clientes e convidados para momentos de networking e planejamento financeiro.