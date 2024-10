Nem Creta, nem Onix; veja qual o carro mais vendido no ES em setembro

O Volkswagen Polo já soma 964 emplacamentos no Espírito Santo, até setembro. Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

E por falar em campeões de venda, a Fiat Strada mantém a posição de veículo mais emplacado em setembro, quando se analisam todas as categorias. Foram 484 unidades vendidas no último mês e 3.370 até agora, repetindo o primeiro lugar que ainda ocupa no pódio nacional. O modelo foi a picape mais vendida no Estado em setembro, seguida de Toyota Hilux (1.317 unidades) e Fiat Toro (1.179 unidades).

Em relação ao resultado geral de emplacamentos de veículos novos em setembro, no Espírito Santo, houve uma queda de 8,16% em relação a agosto, no entanto, no acumulado do ano, esse índice cresceu 24,64%. Comparado com o mesmo mês de 2023, cresceu 25,12%. Ao todo, foram comercializados 8.897 veículos em setembro, e no acumulado de 2024, esse número chega a 75.997 veículos (em 2023 foram 60.975 no mesmo período).

“Apesar da elevação da taxa Selic em agosto, o crescimento do crédito foi favorável. Além das taxas de juros, que influenciam o crédito, os níveis de inadimplência e de renda não trouxeram impactos na oferta de crédito para o financiamento de veículos”, afirma o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), Augusto Giuberti.

Concessionárias fazem promoções para compra de carros e motos

O GWM Ora está com preços promocionais para as duas versões do modelo vendidas no ES. Crédito: GWM/Divulgação

As concessionárias do Espírito Santo estão com ações promocionais para quem quer comprar carro ou moto. A GW Lider oferece bônus de até R$ 15 mil na linha Ora: o Ora Skin sai de R$ 150 mil por R$ 135 mil, com a possibilidade de contratar financiamento com 50% de entrada mais 36 parcelas de R$ 2.324 ou um ano de seguro grátis. O Ora GT sai de R$ 187 mil por R$ 177 mil e pode ser financiado com taxa zero ou um ano de seguro grátis. Para a linha Haval H6, financiamento com taxa zero e supervalorização do veículo utilizado na troca.

Até sábado (12), acontece o "Acelera Vitoriawagen" nas revendas da marca com lote de veículos Volkswagen com preço diferenciado e emplacamento total grátis.

Já a Moto Vena está com a ação “Saia do perrengue com a Moto Vena”, com promoções que incluem financiamento ou compra à vista com emplacamento grátis; parcelamento em até 48 vezes a depender do modelo. As motos que fazem parte da ação: Honda CG Start 160 24/24, Honda PCX DLX 24/24, Honda Elite 24/25, Honda Sahara Rally, Honda Biz 125 ES (vermelha), Honda Bros 160 (cinza) e Honda CB 1000R (prata) 23/23.

