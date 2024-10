Concessionária do ES faz ação de vendas antes da chegada do Honda City 2025

A atual versão do Honda City está com as últimas unidades à venda em concessionária da marca no ES. Crédito: Honda/Divulgação

A linha 2025 do Honda City está prestes a ser lançada no Brasil. O compacto que chegou por aqui em 2009 na sua terceira geração e já passou por uma leve mudança no visual no final de 2021, vai ganhar uma nova reestilização de meia idade, em linha com as versões que estão sendo vendidas no mercado asiático.

Por lá, o compacto ficou com um ar mais esportivo, com uma nova grade frontal, para-choque redesenhado e algumas mudanças na traseira. A motorização deve continuar a mesma, o 1.5 flex aspirado com injeção direta e potência de 126 cv.

Com previsão de lançamento para a segunda quinzena de novembro, o City ainda tem algumas unidades da versão atual à venda nas concessionárias da Honda Shori, no Espírito Santo. Estes estão com uma ação especial por parte da Honda Shori, que está comercializando o modelo a preço de custo, com emplacamento total e taxa de 0,99% para financiamento em até 48 vezes.

“É uma grande oportunidade de negócio para quem pensa em comprar um carro zero quilômetro. É um Honda vendido a preço de custo, com nota fiscal de fábrica“, acrescenta o diretor da Divisão de Veículos Honda Shori/Grupo Pianna, Giovanni Lamborghini.

Na última semana, ele esteve em Foz do Iguaçu (PR) para a Convenção Nacional de Concessionárias Honda 2024, que além de demonstrar estratégias de todas as áreas de negócio da marca, realizou o lançamento oficial da linha 2025 tanto do sedã quanto do hatch do City.

“Além disso, tivemos a degustação em conhecer o novo lançamento Honda WR-V, com previsão de lançamento para o segundo semestre do próximo ano”, conta.

