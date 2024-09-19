73% das importações de carros elétricos do país chegam pelo ES

O crescimento de importações de carros elétricos em 2024 deu um salto de 931% Crédito: Shutterstock

O Espírito Santo está na rota das importações de carros elétricos do país, prova disso é que o Estado foi responsável por 73% dessas importações nos primeiro sete meses de 2024, segundo aponta o levantamento realizado pela Vixtra, fintech especializada em financiamento e soluções para importadores, com base em dados disponibilizados pela Secretaria de Comércio Exterior.

De acordo com os dados, as importações de veículos elétricos em todo o país movimentaram US$ 1 bilhão (aproximadamente R$ 5,49 bilhões), cerca de 931% a mais em relação ao mesmo período de 2023, que atingiu a marca de US$ 135 milhões (cerca de R$ 732 milhões). Quanto ao valor total de importações do ano de 2023, este foi superado logo no segundo mês de 2024, ainda com aumento de 561%.

“O Brasil possui um grande mercado consumidor, e com a crescente busca por alternativas de mobilidade mais limpa, o futuro dos veículos elétricos parece promissor, tanto para o meio ambiente quanto para os consumidores”, avalia Leonardo Baltieri, co-CEO da Vixtra.

O estudo ainda mostra que a maior parte das importações são de origem chinesa: 88,98% dos veículos elétricos que chegaram ao Brasil. O segundo e terceiro colocados nesse ranking são Hong Kong (5,06%) e Alemanha (3,33%).

“A China está intensificando a produção de veículos elétricos e os grandes fabricantes locais estão em amplo crescimento, fatores estes que contribuem para que o país seja líder global em importações do segmento”, acrescenta.

Orvel faz ação promocional de veículos PCD As concessionárias Orvel realizam, nesta sexta-feira (20), o Orvel PcDay, ação que acontece nas lojas Renault, na Serra; Fiat, em Vila Velha, Colatina e Governador Valadares; e Jeep, em Governador Valadares e Ipatinga. O evento terá a presença de um despachante, durante todo o dia nas lojas, para tirar dúvidas a respeito dos trâmites necessários para compra de carro na modalidade PCD. Além disso, o cliente que fechar negócio neste dia irá ganhar as custas do despachante por conta da Orvel. “No dia a dia da concessionária recebemos muitos casos de clientes que têm direito à isenção e sequer sabiam. Nosso papel é informar e conscientizar esses clientes, facilitando a conquista do carro zero km, um sonho de grande parte do nosso público”, destaca o diretor da Renault no Espírito Santo, Bruno Fortes.

Inscrições para curso gratuito de pilotagem de motocicleta

As aulas serão teóricas e práticas e terão formato presencial Crédito: Detran/Divulgação

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) está com inscrições abertas para mais uma edição do curso de pilotagem de motocicleta , que é gratuito. As aulas serão teóricas e práticas e terão formato presencial. Entre os temas estão inspeção preventiva, postura, frenagem, curvas, ladeira, visibilidade, estratégias de segurança e dicas para garupa.

Ao todo, serão 15 vagas para as aulas que acontecem na próxima segunda-feira (23), em dois horários. As aulas teóricas serão das 8h às 12h, no Espaço Detranzinho, localizado no bairro Boa Vista II, na Serra. Já as aulas práticas acontecem das 13h às 17h, no Pavilhão de Carapina.

“O motociclista é muito vulnerável no trânsito. O dia a dia tem apontado o motociclista como a principal vítima fatal em sinistros (acidentes) de trânsito. Dados do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo indicam que, de janeiro a agosto deste ano, 322 motociclistas foram a óbito no Estado. Isso representa um pouco mais da metade das mortes no trânsito capixaba. E um aumento em 21,5%, se compararmos com o mesmo período de 2023, quando o número de mortes foi de 265 motociclistas. Esperamos que, após as aulas, esses condutores estejam mais bem preparados para enfrentar as situações encontradas no trânsito e possam conduzir com mais segurança nas vias”, conta o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira.

Para se inscrever é necessário ser habilitado na Categoria A e não estar cumprindo penalidades de Suspensão do direito de dirigir e Cassação da CNH. Os alunos também deverão comparecer ao curso com a motocicleta, capacete, roupa adequada (calça, jaqueta ou blusa manga longa), calçado fechado (tênis ou botina) e assinar Termo de Responsabilidade para Curso Prático. As inscrições vão até esta sexta (20) e podem ser realizadas pelo site www.detran.es.gov.br.

Kurumá no Lidera AgroTech 2024 A Kurumá estará presente no Lidera AgroTech 2024, que vai até sábado (21), no Parque de Exposições de Linhares, trazendo condições diferenciadas para a aquisição de um modelo zero km. Além disso, a concessionária levará sua Revisão Móvel para o evento, que pode ser pré-agendado ou feito no local de acordo com a disponibilidade de vagas.

Pneu é a peça automotiva usada mais vendida em site

O pneu liderou as vendas de peças automotivas com 76,7% dos seis itens mais comercializados em plataforma Crédito: Shutterstock

Um levantamento feito pela OLX, revela que o pneu liderou as vendas de peças automotivas nos cinco primeiros meses do ano por meio da plataforma, representando 76,7% dentre os seis itens mais comercializados. Logo depois estão o reboque, com 6,7% das comercializações, e o para-choque, com 5,5%. As três primeiras colocações também se repetem dentre os mais anunciados.

“Os consumidores que optam por adquirir peças e acessórios automotivos de segunda mão o fazem devido à economia significativa que proporcionam, além da possibilidade de encontrar produtos específicos que podem não estar mais disponíveis no mercado de itens novos. O reboque, por exemplo, segundo produto mais vendido por meio da plataforma, apresenta uma economia de 49% no preço”, comenta Flávio Passos, VP de Autos e Bens de Consumo do Grupo OLX.

Meta de vendas batida A Vitória Motors Ram, em parceria com a montadora, realizou o Ram BBQ 2024 no espaço Laguna Lounge, em Linhares, no dia 14 de setembro. O evento para clientes convidados proporcionou experiências premium e também resultados comerciais expressivos, superando as metas de vendas estabelecidas, segundo a agência.

Moto Vena prepara chegada de lançamentos da Honda

A Honda Biz já acumula 4,7 milhões de unidades produzidas de março de 1998 até julho de 2024 Crédito: Honda/Divulgação

O mês de setembro será marcado na Moto Vena, concessionária Honda no Espírito Santo, pelo lançamento de duas novas versões de motos que estão entre as mais vendidas no país.

A primeira é a NXR Bros , que já acumula 3 milhões de unidades produzidas. O principal objetivo determinado para a nova geração a NXR 160 Bros foi oferecer uma marcante evolução estética acompanhada de pontuais ajustes técnicos. No sábado (21), a concessionária realiza o Bros Day para apresentar o modelo aos clientes.