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Novos caminhos

Grupo automotivo capixaba projeta faturamento acima de R$ 1 bilhão

Presente em três Estados e com representação de 11 marcas ligadas ao setor automotivo, grupo passa por reformulação e mira novos negócios

Públicado em 

19 out 2023 às 13:36
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Concessionária Grupo Orletti
Concessionárias do Grupo Orletti vão passar por mudança de marca Crédito: Divulgação
No mês em que completa 30 anos de existência, o Grupo Orletti projeta um faturamento de R$ 1,08 bilhão em 2023, resultado da venda de 9.456 veículos (entre novos e usados) e 4.830 cotas de consórcio. E neste sábado (21), realizará uma convenção de vendas com nomes nacionais de peso, como Bernardinho, Chico Recalde (head de marketing do Reclame Aqui) e Murilo Moreno, consultor e professor de marketing e ex Fiat e Nissan.
“Em dois anos e meio o grupo praticamente dobrou de tamanho e este ano, estamos nos reestruturando tanto na reforma e construção de novas lojas, como também no preparo dos nossos profissionais de venda. Por isso, o evento deste final de semana”, conta o CEO do grupo, Wagner Orletti.
O grupo está presente em três Estados (Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais) e representa 11 marcas ligadas ao setor automotivo (entre elas Fiat, Renault, Volkswagen e Jeep) e tem realizado um trabalho sobre a própria marca. Isso porque todas as concessionárias do grupo passarão a se chamar Orvel.
“Cada loja das montadoras que representamos tinha um nome diferente e após um estudo de mercado, definimos pelo nome Orvel para todas, por já ser uma marca forte e já conhecida”, explica.

Novas empresas

O executivo adianta que estão sendo prospectadas novas empresas e também deve ser lançada, ainda em 2024, uma marca de assinatura de automóveis. “É uma tendência muito forte no mercado”, diz.
As novas prospecções devem incluir a venda de modelos eletrificados. “O elétrico é uma tendência de mercado e também estamos nos preparando para entrar nesse mercado, seja pelas marcas que atualmente representamos, seja por meio de prospecção de novas marcas”, adianta.
Falando ainda de expansão, o grupo planeja abrir, nos próximos cinco anos, 200 lojas da marca francesa Point S, rede de serviços automotivos, em todo o Brasil, além de estar em negociação para levar a marca para outros países da América Latina.
“Somos o franqueador master da Point S, que trouxemos para o Brasil há um ano e iremos participar como acionistas da marca em toda a América Latina, onde já estamos em negociações avançadas com Chile, Colômbia e Equador”, conta.

Curso gratuito de mecânica básica para mulheres

A Contauto Auto Center está com inscrições abertas para o curso gratuito de mecânica básica gratuito para mulheres, na próxima terça-feira (24), a partir das 8h. Com aulas teóricas e práticas, as motoristas vão poder tirar dúvidas e colocar a mão na massa. O curso acontece na na Contauto Auto Center, em Vila Velha (Av. Carlos Lindenberg, 2.400) e as inscrições podem ser feitas pelo site.

MUITA ADRENALINA NO RAM BBQ NESTE SÁBADO

Ram, ram 1500, picape
Evento da Ram terá teste drive em pista off-road Crédito: Lazaro Pelisson
Vitória recebe a segunda edição do Ram BBQ, que promete muita adrenalina para os apaixonados por automóveis. O evento terá teste drive disponível em toda a linha, incluindo o lançamento Rampage, a primeira Ram fabricada no Brasil.
O evento acontece neste sábado (21), a partir das 10h e terá atrações, produtos da marca como camisas, bonés e bolsas e ofertas na aquisição de um modelo novo. Além disso, haverá o Arena Jeep, espaço dedicado para testar o off-road dos SUVs da montadora.

Ofertas no final de semana para novos e seminovos

A Vitória Motors Jeep está com ofertas especiais para veículos zero quilômetro e seminovos. Até sábado (21), interessados em adquirir os modelos Renegade, Compass e Commander terão oportunidades como carta de crédito de até 250 mil, parcelamento do lance em até 4 vezes, juros zero e sem fundo de reserva. E os seminovos estão com bônus de R$ 5 mil no usado, primeira entrada em até 10 vezes sem juros e a primeira parcela para 2024. Já a Kurumá está com a promoção “Mês do Bom Negócio”. Durante todo o mês de outubro, seminovos selecionados estão à venda com bônus na avaliação de R$ 5 mil, entrada em 10 vezes sem juros e a primeira parcela para 2024.

ECONOMIA DE ATÉ 72% NA COMPRA DE USADO AUTOMÁTICO

Honda Civic Híbrido
Versão híbrida do Honda Civic sai por R$ 244 mil Crédito: Honda/Divulgação
Um estudo levantado pela OLX, mostrou que, ao comprar um Civic por meio do site de compra e venda de veículos, é possível economizar até 72% em relação à Tabela Fipe. Isso quer dizer que de R$ 244 mil (valor da versão 2024 do modelo híbrido e importado), o veículo pode ser encontrado por até R$ 69 mil, segundo dados de agosto.
Em seguida, há o Toyota Corolla, que sai a R$ 176.004 pela Fipe e no site pode chegar a 50% de economia, ou seja, R$ 87.391. Em terceiro, o Honda HR-V, com 49% de economia (de R$ 187.535 por 95.178).
Ainda, de acordo com o levantamento, o Corolla, Civic e Hilux são os três carros automáticos mais procurados, vendidos e anunciados entre janeiro e agosto.
“Podemos perceber a receptividade dos brasileiros ao conforto proporcionado pelo câmbio automático nos veículos disponíveis no mercado nacional. E isso se reflete no segmento de carros seminovos e usados que acompanhamos por meio da OLX. Algumas marcas presentes no país já não oferecem mais opções equipadas com transmissão manual em sua gama de modelos”, comenta o vice-presidente Comercial de Autos do Grupo OLX, Flávio Passos.

Férias!

A coluna vai dar um tempinho para as tão merecidas férias, mas daqui a pouco estamos de volta! Obrigada e até o dia 16 de novembro!

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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