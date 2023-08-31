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Mais sustentável

Toyota investe em tecnologia brasileira para a descarbonização de veículos

Montadora japonesa está desenvolvendo modelo híbrido flex compacto e também pesquisa a produção de nitrogênio renovável por meio do etanol

Públicado em 

31 ago 2023 às 15:10
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Montadora japonesa tem uma pesquisa para transformar o etanol em hidrogênio renovável
Montadora japonesa tem uma pesquisa para transformar o etanol em hidrogênio renovável Crédito: Shutterstock
O etanol tem sido visto como um caminho para a descarbonização de veículos, principalmente por aqui no Brasil, com recente investida por parte da Stellantis na criação de uma plataforma híbrida movida pelo biocombustível. Mas há ainda a iniciativa da Toyota, anterior a esta, quando a montadora japonesa iniciou a produção de seus híbridos flex no país.
Recentemente a montadora anunciou um investimento de R$ 1,63 bilhão na planta de Sorocaba (SP) para a criação de um veículo híbrido flex compacto e há ainda, em curso, o desenvolvimento de uma nova tecnologia para hidrogênio renovável. A pesquisa tem como objetivo viabilizar o etanol, tecnologia desenvolvida no Brasil, como fonte de produção de hidrogênio renovável.
Toyota Mirai
O Mirai já é vendido nos EUA Crédito: Toyota/Divulgação
O processo se dá por meio da aplicação de pressão e temperatura dentro de um reator químico, onde o etanol e a água reagem quimicamente formando o hidrogênio. Em seguida, ele é estocado em tanques e pode ser utilizado no ponto final de consumo.
Atualmente, a Toyota avalia a possibilidade de trazer comercialmente seu veículo movido a hidrogênio, o sedã Mirai, o primeiro movido a esse tipo de combustível, que já é vendido nos EUA por US$ 49.500 (cerca de R$ 245 mil em conversão direta). Enquanto isso, a empresa analisa a possibilidade de começar a utilizar, no Japão, a tecnologia de biocombustível em seus carros.

Grupo Vessa inaugura nova concessionária em Vila Velha

Com um investimento de R$ 3 milhões, o Grupo Vessa inaugura, neste sábado (2), a sua segunda concessionária em Vila Velha. Localizada no Centro, na avenida Luciano das Neves, a nova loja engloba serviços de oficina, comercialização de veículos novos e seminovos e oferta de peças. A inauguração acontece a partir das 9h. 

De acordo com o gerente de Marketing da empresa, Murilo Larrubia, a decisão de expandir para uma segunda loja na cidade tem o intuito de fortalecer a presença da Vessa no mercado, atendendo à crescente demanda e aumentando sua participação. 

A abertura da mais recente concessionária Vessa reflete não apenas nossa dedicação contínua à marca Chevrolet, mas também nosso compromisso com o atendimento excepcional aos clientes. Estamos ansiosos para oferecer não apenas veículos, mas também oportunidades significativas de emprego e crescimento na região. Esta é apenas mais uma etapa emocionante em nossa jornada no setor automotivo”, diz.

Segundo a empresa, serão 50 novos postos de trabalho diretos, até janeiro de 2024, além das oportunidades indiretas. O Grupo Vessa, detentor da bandeira Chevrolet há quase 90 anos no Espírito Santo, já possui duas concessionárias, sendo uma na na Rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha, e outra em Campo Grande, Cariacica.

ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS ANIMA O FINAL DE SEMANA EM VITÓRIA

Exposição de carros antigos

O final de semana promete para quem curte carros antigos, com o Segundo Encontro Anual do Clube de Admiradores de Veículos Antigos (Clava), neste sábado (2) e domingo (3), a partir das 9h, no estacionamento em frente ao Tribunal de Justiça, na Enseada do Suá, Vitória.
O evento terá sorteio de brindes, show e, claro, as estrelas do dia: modelos clássicos que são parte da memória afetiva de muita gente, como Chevrolet Opala, VW Fusca, VW Gol e clássicos importados como Dodge Charger 1970, Dodge Challenger, Chevrolet Camaro 1969 e Ford Mustang.
De acordo com a organização do evento, o encontro é uma tentativa de expandir a cultura antigomobilista no Espírito Santo, já que há muitos exemplares raros que não são conhecidos pela população.
Ainda segundo os organizadores, o evento traz um pouco da história dos carros antigos, já que haverá modelos de praticamente todas as décadas da história automotiva. Os veículos são de proprietários particulares colecionadores e admiradores.

Renault divulga nome do novo SUV produzido no Brasil

A Renault divulgou esta semana o nome do novo SUV urbano para os mercados internacionais, produzido no Brasil. Batizado de Kardian, o novo modelo apenas teve revelado um vídeo curto mostrando parte das lanternas e da traseira do veículo com destaque para o logo da marca e o nome. Segundo a montadora, o modelo do segmento B representa o início da nova ofensiva de produtos da marca em mercados fora da Europa. O novo Renault Kardian será apresentado no Rio de Janeiro, em 25 de outubro, quando a montadora também divulgará sua nova estratégia internacional.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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