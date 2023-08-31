Toyota investe em tecnologia brasileira para a descarbonização de veículos

Com um investimento de R$ 3 milhões, o Grupo Vessa inaugura, neste sábado (2), a sua segunda concessionária em Vila Velha. Localizada no Centro, na avenida Luciano das Neves, a nova loja engloba serviços de oficina, comercialização de veículos novos e seminovos e oferta de peças. A inauguração acontece a partir das 9h.

De acordo com o gerente de Marketing da empresa, Murilo Larrubia, a decisão de expandir para uma segunda loja na cidade tem o intuito de fortalecer a presença da Vessa no mercado, atendendo à crescente demanda e aumentando sua participação.



“A abertura da mais recente concessionária Vessa reflete não apenas nossa dedicação contínua à marca Chevrolet, mas também nosso compromisso com o atendimento excepcional aos clientes. Estamos ansiosos para oferecer não apenas veículos, mas também oportunidades significativas de emprego e crescimento na região. Esta é apenas mais uma etapa emocionante em nossa jornada no setor automotivo”, diz.



Segundo a empresa, serão 50 novos postos de trabalho diretos, até janeiro de 2024, além das oportunidades indiretas. O Grupo Vessa, detentor da bandeira Chevrolet há quase 90 anos no Espírito Santo, já possui duas concessionárias, sendo uma na na Rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha, e outra em Campo Grande, Cariacica.

