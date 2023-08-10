Volkswagen coloca adesivo dos 20 anos do motor flex em seus carros

Nova loja de assinatura e revenda Godrive em Vitória
O serviço de assinatura Godrive da Águia Branca, inaugura, hoje, a loja da marca, em Vitória, a partir das 17h. O evento vai marcar o funcionamento do novo estabelecimento, que terá veículos por assinatura e venda de modelos seminovos.
FIM DE UMA ERA: TOYOTA ETIOS ENCERRA SUA PRODUÇÃO NO BRASIL
Grupo automotivo do ES cresce 50% nas vendas em junho
O Grupo Orletti, representante das marcas Fiat, Volkswagen, Hyundai, Peugeot & Citroën, Renault, Jeep e RAM, registrou um crescimento de 50% na comercialização de veículos em relação ao mês de maio. A performance positiva, segundo a própria rede capixaba de concessionárias, tem relação direta com a medida provisória do governo federal, que promoveu a antecipação do consumo e a aceleração de vendas. Os modelos mais vendidos foram KWID, Polo, Novo C3, Peugeot 208, Mobi, Argo e HB20.
GRUPO LIDER ABRE LOJA DA GWM E OUTRA DE SEMINOVOS
Vila Velha ganha nova concessionária Chevrolet
A Vessa se prepara para inaugurar, ainda este mês, mais uma concessionária, desta vez na avenida Luciano das Neves, em Vila Velha. Segundo o gerente de marketing da Vessa, Murilo Larrubia, “será uma concessionária completa e a segunda em Vila Velha. Terá serviços de revisão, venda de veículos para pessoa física, jurídica, serviços de financiamento e tudo mais o que uma concessionária Chevrolet pode oferecer”.