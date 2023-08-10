Volkswagen coloca adesivo dos 20 anos do motor flex em seus carros

Todos os modelos da Volkswagen produzidos no Brasil receberão o adesivo Crédito: Volkswagen/Divulgação

Pioneira na tecnologia flex fuel no Brasil, a Volkswagen foi a primeira a lançar um veículo que funcionasse tanto abastecido com etanol quanto gasolina. Em março de 2003 saía a primeira versão do Gol Power 1.6 Total Flex. E apesar do tão querido hatch ter se despedido do mercado (aparentemente, por enquanto), ficou a tecnologia, que completa 20 anos e está presente na maior parte da frota de veículos do país, independentemente da marca.

De olho na paternidade do motor flex, a montadora, que contabiliza 8 milhões de modelos com essa tecnologia vendidos nos país, anunciou esta semana, que todos os seus carros receberão um adesivo no vidro traseiro, comemorando a data. Portanto, Polo, Virtus, Nivus, T‑Cross e Saveiro virão com o selo exclusivo, que traz ainda um QR code que direciona o proprietário ao aplicativo do programa Abasteça Consciente.

No aplicativo é possível fazer as contas com a calculadora digital para saber qual combustível é mais vantajoso: etanol ou gasolina. E ele também indica qual será a emissão de CO2 (dióxido de carbono) de acordo com o combustível escolhido.

Em tempo: mesmo sendo lançada em 2003, a possibilidade de usar etanol e gasolina começou em 1992, ao mesmo tempo que o desenvolvimento do sistema de injeção de combustível com controle digital. Quer saber mais sobre a tecnologia total flex? Leia a matéria especial que saiu em março deste ano, escrita pela repórter Eduarda Moro

Nova loja de assinatura e revenda Godrive em Vitória O serviço de assinatura Godrive da Águia Branca, inaugura, hoje, a loja da marca, em Vitória, a partir das 17h. O evento vai marcar o funcionamento do novo estabelecimento, que terá veículos por assinatura e venda de modelos seminovos.

FIM DE UMA ERA: TOYOTA ETIOS ENCERRA SUA PRODUÇÃO NO BRASIL

O Etios saiu de linha no Brasil, mas continuava a ser exportado para países da América Latina Crédito: Toyota/Divulgação

Mesmo tendo saído de linha no país desde 2021, o Toyota Etios continuava sua produção na unidade de Sorocaba (SP), exclusivamente para exportação para a América Latina, atendendo países como Argentina, Paraguai e Uruguai.

Agora, o compacto deixa de ser fabricado e deve dar lugar para outro modelo também compacto híbrido flex, que será comercializado no mercado nacional e regional, segundo a Toyota.

Para isso, será realizado um ajuste na linha de produção da fábrica, que de acordo com a montadora, não afetará empregos ou a operação da unidade. Em 11 anos, mais de 680 mil unidades foram produzidas e desde 2013, mais de 240 mil veículos foram exportados para os países vizinhos.

Grupo automotivo do ES cresce 50% nas vendas em junho O Grupo Orletti, representante das marcas Fiat, Volkswagen, Hyundai, Peugeot & Citroën, Renault, Jeep e RAM, registrou um crescimento de 50% na comercialização de veículos em relação ao mês de maio. A performance positiva, segundo a própria rede capixaba de concessionárias, tem relação direta com a medida provisória do governo federal, que promoveu a antecipação do consumo e a aceleração de vendas. Os modelos mais vendidos foram KWID, Polo, Novo C3, Peugeot 208, Mobi, Argo e HB20.

GRUPO LIDER ABRE LOJA DA GWM E OUTRA DE SEMINOVOS

GWM terá a primeira concessionária da marca no ES Crédito: GWM/Divulgação

Na próxima semana, a primeira concessionária da chinesa GWM no Estado abre suas portas. Localizada na avenida Vitória, a GW Lider será inaugurada na próxima quinta-feira (19). Já nesta quarta-feira (9), o Grupo Lider inaugurou a sua primeira loja de seminovos multimarcas em Vitória.

Localizada na avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, a Carlider terá um estoque físico e também por meio da plataforma virtual, que segundo o diretor do Grupo Lide, José Braz Neto, tem mais de 500 modelos seminovos disponíveis. A loja também terá disponível um serviço de assinatura de carros a Lider Drive.

Segundo o gerente da Carlider, Ricardo Robert, antes de serem colocados à venda os automóveis passam por vistoria cautelar para atestar autenticidade do motor, chassi, hodômetro, lacre das placas, entre outras peças, além das documentações relativas ao carro. Também na loja é possível adquirir veículo por assinatura com valor fixo mensal, por meio da Lider Drive.