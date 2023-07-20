Encontro debate presença feminina no setor automotivo

Encontro "Nissan Mulheres 2023" reuniu mulheres de diferentes regiões do país que cobrem o setor automotivo Crédito: Murilo Goes/Divulgação

Em um setor ainda dominado pelos homens, cada dia mais elas conquistam seu espaço e provam que a paixão por carros também é coisa de mulher. Histórias inspiradoras, de quem acompanha esse segmento por décadas, ou começou há pouco tempo, marcaram o “Nissan Mulheres 2023”. Realizado pelo terceiro ano consecutivo, o encontro de dois dias, em São Paulo, reuniu jornalistas e influenciadoras de diferentes regiões do país, que cobrem o setor automotivo, para debater a equidade de gênero. A única representante do Espírito Santo foi a jornalista Flávia Martins, de Motor AG

Na programação, a Head de Mobilidade do Google, Lara Guedes, apresentou dados de pesquisas realizadas para montadoras, que destacam o papel decisivo das mulheres na compra do carro, seja o próprio, seja o de uso da família, e o que elas mais valorizam na hora de escolher um veículo, como conforto, tecnologia e segurança.

Lara Guedes, Head de Mobilidade do Google, destacou o papel decisivo das mulheres na compra do carro Crédito: Murilo Goes/divulgação

“O que desejamos é que daqui a alguns anos a gente não precise mais fazer esse tipo de evento para debater equidade de gênero, porque acreditamos que no futuro isso vai ser muito normal. Mas, enquanto isso não for uma realidade, vamos continuar aqui debatendo representatividade feminina e aonde as mulheres vão chegar”, destacou Mila Poli, gerente sênior de Comunicação Corporativa da Nissan do Brasil.

Mais mulheres na fábrica

Durante o encontro, o presidente e diretor geral da Nissan do Brasil, Gonzalo Ibarzábal, apresentou dados para mostrar que essa também é uma busca dentro da indústria. Em 2021, a Nissan aderiu aos “Princípios de Empoderamento das Mulheres” da ONU Mulheres e ao Pacto Global das Nações Unidas, desenvolvendo um plano de ação para promover a equidade de gênero em suas operações.

Flávia Martins, de Motor AG, e Giovana Kindlein, jornalista de Florianópolis, com o presidente da Nissan, Gonzalo Ibarzábal Crédito: Murilo Goes/Divulgação

Desde então, a presença feminina aumentou de 32,9% para 36% nos escritórios da montadora, e de 9,6% para 15% na operação. Além disso, hoje, 20% dos líderes da Nissan são mulheres, 18% das funcionárias ocupam cargos de gestão e todas as equipes passaram por treinamento sobre diversidade. A diretora de Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos Eliane Cantão é uma delas, que compartilhou no evento sua experiência na liderança de uma área ainda bastante masculina. O encontro terminou com um teste-drive dos novos sedãs Sentra e Versa 2024, até a cidade de Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo.

Mila Poli e Eliane Cantão compartilham suas experiências como lideranças femininas na indústria automotiva Crédito: Murilo Goes/Divulgação

*Por Flávia Martins. A jornalista viajou a convite da Nissan.

Revenda da GWM no ES será inaugurada em breve O Grupo Lider, responsável pelas vendas dos automóveis da GWM (Great Wall Motor) no Espírito Santo e Rio de Janeiro, se prepara para inaugurar a revenda GWLider nos próximos dias em Vitória. Em menos de três meses, a marca já conta com 92 veículos comercializados no Estado. Enquanto isso, o grupo realiza um teste drive de apresentação do Haval H6 em Colatina, na próxima terça-feira (25). O SUV chegou entre os 10 mais vendidos na categoria no país, com 2.162 unidades comercializadas em todo o Brasil, no acumulado do ano, ultrapassando modelos nacionais como Toyota Corolla Cross e o Chery Tiggo 5X.

FESTIVAL INTERLAGOS ADIANTA APARIÇÃO DA MONTANA RS, TERRITORY E DE RIVAL DO DOLPHIN

Novo Ford Territory ganhou novo design externo, com destaque para a grade dianteira Crédito: Ford/Divulgação

Dois modelos que em breve devem ser anunciados por suas respectivas montadoras vão fazer sua primeira “aparição pública” no Festival Interlagos Carros 2023, que começa hoje e vai até o domingo (23), em São Paulo.

O primeiro deles é a versão esportiva da Chevrolet Montana, a RS, que traz uma lista de itens exclusivos, como grade estilo colmeia em preto brilhante, rack de teto e santantonio integrados, rodas em alumínio de 17 polegadas com acabamento em preto, volante, painel, bancos e apoios de braços com revestimento em couro e costura vermelha, entre muitos outros.

Já a GWM traz o elétrico Ora, compacto que está sendo encarado como um dos grandes rivais do BYD Dolphin, que estreou no Brasil no início do mês como um dos elétricos mais baratos. Este será o primeiro modelo 100% eletrificado da GWM no Brasil, que tem se destacado nas vendas com o SUV híbrido Haval H6.

Outro modelo que chega por lá antes do lançamento oficial no Brasil é o novo Ford Territory. A nova geração do SUV médio chega de cara nova por dentro e por fora.. A carroceria ficou maior no comprimento, na altura e na distância entre-eixos.

O porta-malas também cresceu, segundo informa a montadora. O design é marcado pela ampla grade hexagonal dianteira, pelo conjunto óptico com faróis e lanternas full-LED e rodas de liga leve de 19 polegadas. Outra novidade está sob o capô, sendo equipado com um motor EcoBoost de ciclo Otto, mais potente.

Seminovos com descontos de até R$ 25 mil e IPVA grátis Durante todo o mês de julho, a Vitória Motors Jeep estará oferecendo descontos para os veículos seminovos com a campanha “Liquida Fipe Seminovos”, com até R$ 25 mil de desconto, abaixo da Fipe e IPVA 2023 grátis. Além disso, pois todos os veículos são revisados e com garantia de procedência.

INOVAÇÃO CRIADA PELA MERCEDES-BENZ COMPLETA 25 ANOS

O Assistente Ativo de Distância está presente nos veículos da Mercedes, desde as atualizações mais básicas, até as mais avançadas Crédito: Mercedes/Divulgação

O Assistente Ativo de Distância, mais conhecido como Distronic, completa em 2023 25 anos desde a sua criação. A tecnologia facilita a condução em autoestradas e também em trânsito intenso no meio das cidades. O Distronic atua por meio de um radar posicionado na grade dianteira do veículo, que analisa os dados de metragem e velocidade para manter a distância segura.

O Assistente Ativo de Distância teve sua estreia mundial como uma opção no Classe S, em 1998, e foi o primeiro sistema de radar em um modelo da Mercedes-Benz que poderia alterar a velocidade em relação a outros veículos e posicionamento nas estradas.

Segundo o diretor comercial da Vitória Motors Mercedes-Benz, Bernardo Chieppe, o sistema está presente nos veículos, desde as atualizações mais básicas, até as mais avançadas. Segundo ele, “a tecnologia a serviço da segurança de motoristas e passageiros, em designs memoráveis, mostra a preocupação da Mercedes-Benz com a experiência de quem escolheu a marca e é um diferencial que leva a decisão da compra”.