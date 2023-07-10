Polo toma a liderança e desponta como carro mais vendido em junho

O Polo desbancou, inclusive, a Fiat Strada, líder de vendas desde que a picape compacta foi repaginada Crédito: Volkswagen/Divulgação

Parece que o Volkswagen Gol não vai deixar saudades. Ao que tudo indica o Polo Track vem calçando muito bem os pneus do seu antecessor (que segundo expectativas, deve voltar em uma versão SUV, mas não há nada confirmado) e em junho, o compacto chegou à marca de veículo mais vendido, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), com 9.949 unidades.

O modelo desbancou, inclusive, a Fiat Strada (9.007 unidades), líder de vendas desde a repaginada da picape compacta, em 2020, mas ainda primeira no seu segmento. No acumulado do ano, ela ainda é o veículo mais vendido, com 50.546 unidades, seguida do Chevrolet Onix (44.110 unidades) e em terceiro, o Polo, com 37.722 unidades.

Por outro lado, a Fiat, mesmo com essa encostada do Polo na sua líder de vendas, registrou um saldo bastante positivo. Segundo a montadora, a marca fechou os seis primeiros meses do ano com 23,6% de market share. Foram, ao todo, 42.389 unidades emplacadas em junho, em desempenho impulsionado pelo programa governamental de incentivo às vendas do setor automotivo.

Outra marca que registrou destaque foi a Jeep, com 63.405 carros vendidos até o fim de junho e 18,4% de participação entre os utilitários esportivos nos seis primeiros meses do ano. A RAM, que este ano decidiu entrar no segmento das picapes médias, também registrou crescimento: a marca 336% com relação ao mesmo período do ano passado, segundo a montadora. Foram 4.633 emplacamentos de janeiro a junho.

Alta na vendas de importados A Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa) registrou, no primeiro semestre do ano, alta em suas vendas de 44,9%. Ao todo, foram licenciadas 14.130 unidades, sendo 94,8% importadas e 5,2% veículos de produção nacional. Em junho, com 2.407 unidades licenciadas, a participação das associadas à Abeifa foi de 1,34% do mercado total de autos e comerciais leves (179.654 unidades). No acumulado do ano, a participação das associadas à Abeifa é de 1,51%.

MERCADO DE USADOS E SEMINOVOS AQUECIDO

A venda de automóveis seminovos e usados cresceu 11% no acumulado de janeiro a maio Crédito: Shutterstock

A venda de automóveis seminovos e usados cresceu 11% no acumulado de janeiro a maio em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo o Data OLX Autos. Segundo o estudo, o cenário é de continuidade da melhora na cadeia produtiva de automóveis, principalmente por meio da retomada do abastecimento de semicondutores, que contribuiu para o avanço da produção de veículos ao longo de 2022.

Os carros com mais de 13 anos predominam nas vendas, representando 33% do mercado em maio, segundo a Federação Nacional dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto). Em segundo lugar estão os modelos de 4 a 8 anos de uso, com 26% e em terceiro, carros com 9 a 12 anos de uso, com 23%. Já os seminovos, que têm entre zero e três anos, são responsáveis por 18% dos veículos negociados.

BMW lança óculos de realidade virtual A BMW apresentou o Motorrad ConnectedRide Smartglasses, óculos inteligente com conectividade. Um dos destaques do gadget, voltado para pilotos de motocicleta, é o head-up display, que pode ser visualizado diretamente nas lentes do aparelho. Com o acessório, o piloto terá informações de velocidade, marcha engatada, indicações de GPS, entre outras funções sem precisar desviar o olhar da estrada.

PROMOÇÕES DE JULHO

O Toyota SW4 2024, na versão SRX diesel de sete Lugares tem condições especiais para compra Crédito: Toyota/Divulgação

A BMW inicia julho com taxa de 0,99% a.m., entrada de 60% e parcelamento em 24 meses para os modelos 320i e X1. Já os elétricos iX3 e i4 estão com taxa 0% de juros para planos com 60% de entrada e saldo em 24 meses para todas as versões. O iX xDrive40, além de possuir taxa 0%, conta com o Plano de Manutenção. Todos os elétricos vêm acompanhados do carregador Wallbox.

Já a Kurumá Toyota, está com promoção para modelos novos e seminovos. A concessionária da marca traz condições especiais para veículos da marca, no mês de julho. Entre as ofertas está o Corolla XEI 2023 com três revisões grátis e taxa 0%; SW4 SRX Diesel 7 Lugares 2024 com 2 anos sem pagar nenhuma parcela no Ciclo Toyota One e bônus de R$ 5 mil no seguro Toyota. Já a Hilux SRV Diesel Automática 2024 está disponível com taxa zero e R$ 10 mil de bônus no seguro.