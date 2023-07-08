Estética automotiva que vai além de apenas manter o carro bonito

O diretor da Oficina Beira Mar, Ricardo Barbosa, afirma que serviços de estética automotiva podem ser empregados no veículo com o objetivo de promover manutenções preventivas Crédito: Oficina Beira Mar/Divulgação

“A estética vem abrindo vertentes que crescem muito a cada dia, como por exemplo, polimento de vidros, micropintura e o próprio restauro de bancos couro. São serviços que chegam para agregar e aumentar o leque de opções em um mesmo espaço de trabalho, visando maior praticidade para o cliente”, destaca a especialista em restauro de couro e fundadora da RDC Brasil, Ariadna Oliveira.

Segundo a profissional, esse tipo de reforma no veículo, inclusive, é responsável por influenciar o valor final de revenda. Afinal, esses serviços também são empregados a fim de proteger e manter a qualidade da pintura, plásticos, bancos e todos os outros componentes do automóvel.

“As tintas e os materiais que eu e meus alunos utilizamos nos restauros e pinturas de bancos e partes em couro do veículo têm qualidade testada por mais de um ano antes do uso. Hoje em dia, tudo que utilizo é à base d'água, trazendo mais conforto para o profissional que usa, qualidade na finalização e satisfação do cliente”, pontua.

Venda impulsionada

É por meio dessa percepção de cuidado que nascem bons negócios de compra e venda. Em especial porque isso ajuda a destacar o veículo da concorrência e contribui para atrair novos compradores.

Tudo isso tem influenciado no desenvolvimento de novas tecnologias a fim de modernizar esses serviços, afirma o proprietário da Car Lounge Estética Automotiva, Elielson Maia.

A nanotecnologia, por exemplo, tem sido empregada em “revestimentos cerâmicos de alta durabilidade, vidros autolimpantes, filmes de proteção transparentes (PPF) e produtos de tratamento de superfícies com nano partículas auto regenerativas”, comenta o especialista.

Dentre as principais novidades do mercado, Elielson Maia ainda destaca:

01 Revestimentos cerâmicos A fim de oferecer uma camada de proteção duradoura e resistente a arranhões, manchas, seiva de árvores, fezes de pássaros e raios UV, esses revestimentos se tornaram populares e são capazes de proporcionar maior brilho, assim como facilitar a limpeza do veículo. 02 Filmes de proteção transparentes Também conhecidos como PPF (Paint Protection Film), eles são aplicados na carroceria do veículo para proteger a pintura contra arranhões, lascas e manchas causadas por detritos de estrada, insetos e resíduos químicos. 03 Detalhamento avançado do interior Os serviços de detalhamento do interior do veículo se tornaram mais abrangentes, com foco em limpeza profunda de estofamentos, painéis, consoles, carpetes e outras superfícies internas. Além disso, técnicas de higienização, como a ozonização, tornaram-se populares para eliminar odores e bactérias do interior do veículo, principalmente durante a pandemia.

Mas não para por aí. Serviços mais populares como lavagens, polimentos, enceramento, limpeza e hidratação do couro, proteção de pintura, tratamento dos vidros, entre outros, também continuam sendo empregados por oficinas e profissionais especializados no ramo.

“Somos pessoas visuais. Quando chegamos e nos deparamos com um veículo com rodas limpas e de liga leve, painel organizado e interior bem cuidados, a compra está praticamente confirmada em 50%”, destaca o diretor da oficina Beira-Mar, Ricardo Barbosa.

Os cuidados com a estética automotiva podem influenciar no valor final do veículo Crédito: Shutterstock

O especialista ainda cita outros serviços de estética automotiva que podem ser empregados no veículo com o objetivo de promover manutenções preventivas e garantir o tempo maior de usabilidade do automóvel.

04 Martelinho de ouro É uma técnica empregada para desamassar o carro “sem precisar de uma pintura ou danificar a tinta do veículo”, explica Ricardo Barbosa. 05 Espelhamento No espelhamento é aplicada uma camada protetora para manter o verniz. A durabilidade é de, aproximadamente, seis meses e consegue garantir um brilho maior na pintura. 06 Vitrificação Para proteger a pintura do veículo dos raios solares, maresia, fezes de aves e outros fatores externos, a vitrificação utiliza de uma resina de sílica vítrea e garante uma proteção de alto empenho, com duração de até dois anos. 07 Polimento de farol De acordo com Ricardo Barbosa, os faróis, atualmente, são bem mais frágeis do que os utilizados no passado. Por isso, recomenda-se um bom polimento para dar vitalidade ao produto. 08 Higienização interna Desde a limpeza do teto até os bancos, quando o assunto é estética automotiva, vale a pena realizar higienizações no veículo inteiro para manter em dia os bancos, forros de porta, hidratação do couro, painéis e cintos de segurança. 09 Oxi-sanitização Com a utilização de ozônio, é realizada uma limpeza do ar-condicionado para retirar todas as impurezas acumuladas na parte interna do motor, o que prejudica, geralmente, pessoas mais alérgicas.

Quem está de olho em uma reforma automotiva ou apenas quer valorizar a estética do automóvel, a dica é procurar por estabelecimentos de confiança e profissionais especializados nos serviços escolhidos.