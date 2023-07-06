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Elas no controle

Mulheres ocupam os espaços e assumem o comando de oficinas

Em todos os lugares, em qualquer função, as mulheres estão presente no setor automotivo e vêm se destacando cada vez mais, mostrando que também entendem de carro

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 05:30

Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

06 jul 2023 às 05:30
Bárbara Brier é consultora de automotiva e fundadora da Oficina Amiga da Mulher Crédito: Arquivo pessoal
Que o lugar de mulher é onde ela quiser, todos já sabem. Mas elas estão se destacando em um setor que por muito tempo foi dominado pelo público masculino, as oficinas. Dessa forma, elas quebram as barreiras de gênero, demonstrando sua habilidade, paixão e competência no ramo.
Só no Espírito Santo, já são mais de 500 estabelecimentos do tipo onde mulheres estão na gestão. Uma delas é a Raquel, a jornalista pós-graduada em marketing, que deixou o mercado da comunicação e se entregou por completo ao setor automotivo.
Sua história começa quando recebe o convite dos sogros e do marido para comandar a oficina da família. O desafio foi lançado e Raquel agarrou a oportunidade.

500 OFICINAS

SÃO LIDERADAS POR MULHERES NO ES
“Eu pensei: opa, se a mulher tem capacidade de fazer tanta coisa na vida, com certeza ela consegue cuidar de uma oficina. E foi assim, eles me chamaram e após alguns meses acabei decidindo largar a minha profissão de assessora e me dedicar à empresa”, conta.
Mulheres ocupam os espaços e assumem o comando de oficinas
A equipe tem Raquel como líder e se destaca no ramo da mecânica no Espírito Santo Crédito: Arquivo pessoal
Atualmente, ela faz parte do comitê nacional da rede de oficinas Bosch Car Service e se tornou a representante da marca no Espírito Santo.
Mulheres ocupam os espaços e assumem o comando de oficinas
Passar confiança e ser transparente com as clientes é o principal objetivo de Raquel Crédito: Arquivo pessoal
É importante ressaltar que a presença feminina no setor automotivo vai além da liderança nas oficinas. Mulheres têm se destacado em outras áreas relacionadas, como engenharia automotiva, design de veículos e pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Essas profissionais estão impulsionando a inovação e a evolução do setor, trazendo novas perspectivas e contribuindo para a construção de um futuro mais igualitário. 
Mulheres ocupam os espaços e assumem o comando de oficinas
Na engenharia automotiva, design de veículos e pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, elas estão presentes em todas as áreas Crédito: Shutterstock
O contato direto com os veículos e a vontade de aprender cada vez mais sobre o mundo dos automóveis fez com que Marcela Eveda buscasse especialização na área. A estudante é a única mulher de sua turma do curso técnico em mecânica, e ela vem desviando dos obstáculos e se destacando.
“Acredito que descobri a minha vocação e o meu chamado, é algo incrível ter o prazer de trabalhar nesse ramo. Cada vez mais me sinto respeitada e tendo autoridade para falar do assunto. Meses atrás eu não fazia ideia de nada desse mundo”, relata.

De mulher pra mulher

Além disso, muitas mulheres têm aproveitado sua experiência como motoristas de aplicativo para criar um ambiente acolhedor e inclusivo nas oficinas. Elas entendem as necessidades específicas de outras mulheres quando se trata de reparos e manutenção de veículos, oferecendo um serviço personalizado e garantindo que suas clientes se sintam confortáveis e confiantes ao lidar com questões automotivas.
“Me sinto mais à vontade para perguntar e sei que a mecânica entenderá minhas dúvidas sem julgamentos. Em um ambiente predominantemente masculino e quase sempre machista, é importante que cada vez mais mulheres conquistem o espaço e mostre que também são tão capazes quanto eles”, diz Patricia Azevedo, enfermeira e estudante de nutrição, cliente de oficina liderada por mulheres. 
Mulheres ocupam os espaços e assumem o comando de oficinas
A Oficina Amiga da Mulher acredita que a mudança de cultura  gera inovação Crédito: Arquivo pessoal

Mulher no volante, sucesso constante

Inspiradoras, elas seguem deixando sua marca no setor automotivo. O sucesso da presença feminina nesses ambientes é uma prova inegável de que a determinação e o talento podem abrir caminhos e criar oportunidades, independentemente do gênero.

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