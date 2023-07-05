Duas novas colunas estreiam em Motor A Gazeta a partir desta semana

Especialistas no setor automotivo, Karine Nobre e Ricardo Barbosa reforçam o time de colunistas em Motor Crédito: Arquivo pessoal

Novidades, referências e muitas dicas sobre o mundo dos automóveis, é o que o leitor pode esperar das novas colunas da editoria Motor A Gazeta. Começando nesta sexta-feira (7), esteia a coluna quinzenal do empresário e apresentador do PitStop da CBN, Ricardo Barbosa, que vai abordar, dicas sobre manutenção automotiva. Já na próxima segunda-feira (10), é a vez da editora adjunta do Estúdio Gazeta e Motor, Karine Nobre, para trazer novidades do mundo automotivo

Ricardo é diretor da oficina BeiraMar e conta que está há cerca de 50 anos no mercado automotivo e pretende passar tudo o que sabe e dar muitas dicas de seus conhecimentos em manutenção automotiva. Afinal, além de dominar o assunto, ele é conhecido por quem acompanha o programa na CBN.

"Ao longo da minha vida profissional já vivenciei diferentes situações com o segmento da reparação e da manutenção automotiva, que acredito, permitirão ao leitor um aprendizado ou, pelo menos, a garantia de uma boa leitura sobre dicas e curiosidades do seu automóvel", frisa.

Sua coluna será atualizada quinzenalmente, às sextas-feiras, com lançamento nesta semana.

"Convido a vocês para virem comigo nessa nova jornada que permitirá a partilha da experiência com os leitores que reservam seu tempo para um pit stop e uma boa leitura porque, afinal, todo brasileiro é apaixonado por carro", ressalta.

Jornalismo automotivo

Karine é jornalista e trabalha cobrindo o mercado automotivo há pelo menos 10 anos. Ela conta que a sua história com os carros vem desde a infância, quando ganhou uma assinatura de uma revista especializada no assunto.

"Na época, eu nem imaginava que um dia seria jornalista e ainda mais trabalharia diretamente com esse mundo. Gosto muito de acompanhar o que tem de novo, quais os modelos estão por cima e, claro, fazer os testes drives e conhecer de perto o que a tecnologia e as montadoras têm lançado como tendência", diz.

Na coluna, que estreia na próxima próxima segunda-feira (10) ela adianta que vai trazer, toda semana, um pouco de análise do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.