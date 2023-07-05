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Selo de qualidade

Guia prático de como escolher a oficina correta para seu automóvel

Ainda existem muitas dúvidas sobre como identificar se o veículo está em boas mãos. Por isso, especialistas explicar o que avaliar para saber se as necessidades automotivas serão atendidas da melhor maneira

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 03:10

Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

05 jul 2023 às 03:10
Como escolher a oficina correta
Uma das principais características de uma boa oficina é a transparência com o cliente Crédito: Shutterstock
Quando se trata de reparos automotivos, encontrar a oficina correta é essencial para garantir um serviço de qualidade, preços justos e a segurança do seu veículo. Com tantas opções disponíveis, pode ser desafiador saber qual oficina escolher.
Por isso, conversamos com especialistas que trouxeram dicas para escolher a oficina de forma mais adequada.

Pontos de atenção

Organização, identificação das etapas, dedicação das equipes, atendimento de excelência e muita transparência nos serviços. Esses foram os principais pontos destacados pela consultora automotiva, Bárbara Brier, para que a pessoa escolha a oficina correta. "O ideal é ter plena confiança nos serviços executados e a garantia de que tudo vai sair conforme o esperado", ressalta. 
Essa escolha pode demandar algum tempo e pesquisa, mas é um investimento valioso para a manutenção e segurança do seu veículo. Esteja preparado para definir o que lhe atende melhor, conforme explicam os especialistas.

01

Pesquisa de avaliações

Com o mundo cada vez mais tecnológico, temos acesso a visões de diferentes públicos. Procurar opiniões na internet sobre determinada oficina se torna essencial para fazer uma boa escolha. Verifique sempre as avaliações feitas em sites como o portal Reclame Aqui, o Google Meu Negócio e até mesmo nos perfis das redes sociais da empresa. Saber onde está pisando é sempre necessário, ainda mais quando se trata dos serviços de mecânica.

02

Transparência em todo momento

Busque sempre por transparência, desde o primeiro contato até a execução dos serviços. Como dito no início, no mercado automotivo a transparência é essencial. Prefira sempre por profissionais que são diretos e que apresentam o que de fato você vai precisar solucionar o problema. Além disso, preze para que sejam claros com valor a ser desembolsado.

03

Profissionais qualificados

Uma boa oficina não é somente aquela que atende com louvor às necessidades do cliente. A oficina correta investe em seus funcionários e oferece treinamento, capacitação e oportunidades para aqueles que formam a equipe. Além de ser uma garantia de que seu carro está nas mãos corretas, se atentar a isso resulta na valorização dos profissionais da área.

04

Preparo do ambiente

O espaço que seu automóvel vai ficar durante uma manutenção, por exemplo, também é muito importante. Veja se a oficina possui alvará de funcionamento, alvará ambiental, credenciamento (em caso das seguradoras), se a estrutura está limpa e organizada e se há uma boa localização do estabelecimento. Tudo isso se torna um critério para escolher a melhor oficina.

05

Na dúvida, troque.

Saber o que de fato precisa é muito importante. Assim, conseguimos dispensar o que realmente não cabe na situação. Dessa forma, se a oficina atual não se encaixar mais nas suas neessidades, não tenha medo de trocar. Às vezes a melhor escolha é optar por um novo caminho e por um novo prestador.
"Ainda existe uma relação forte de confiança, mas aquele antigo 'mecâncico da família' vem cada vez mais sumindo dos espaços. Sempre que o consumidor não tiver uma experiência boa com uma empresa, ele pode sim tentar um novo atendimento."
Diego Receputi  - Presidente  do Sindirepa 
Seu automóvel merece ser cuidado com carinho. Ao seguir essas dicas, você aumentará suas chances de encontrar uma oficina confiável. Lembre-se que a qualidade do serviço e a reputação da oficina são aspectos fundamentais na tomada de decisão.

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