Guia prático de como escolher a oficina correta para seu automóvel

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Pesquisa de avaliações

Com o mundo cada vez mais tecnológico, temos acesso a visões de diferentes públicos. Procurar opiniões na internet sobre determinada oficina se torna essencial para fazer uma boa escolha. Verifique sempre as avaliações feitas em sites como o portal Reclame Aqui, o Google Meu Negócio e até mesmo nos perfis das redes sociais da empresa. Saber onde está pisando é sempre necessário, ainda mais quando se trata dos serviços de mecânica.

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Transparência em todo momento

Busque sempre por transparência, desde o primeiro contato até a execução dos serviços. Como dito no início, no mercado automotivo a transparência é essencial. Prefira sempre por profissionais que são diretos e que apresentam o que de fato você vai precisar solucionar o problema. Além disso, preze para que sejam claros com valor a ser desembolsado.

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Profissionais qualificados

Uma boa oficina não é somente aquela que atende com louvor às necessidades do cliente. A oficina correta investe em seus funcionários e oferece treinamento, capacitação e oportunidades para aqueles que formam a equipe. Além de ser uma garantia de que seu carro está nas mãos corretas, se atentar a isso resulta na valorização dos profissionais da área.

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Preparo do ambiente

O espaço que seu automóvel vai ficar durante uma manutenção, por exemplo, também é muito importante. Veja se a oficina possui alvará de funcionamento, alvará ambiental, credenciamento (em caso das seguradoras), se a estrutura está limpa e organizada e se há uma boa localização do estabelecimento. Tudo isso se torna um critério para escolher a melhor oficina.

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Na dúvida, troque.