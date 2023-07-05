Guia prático de como escolher a oficina correta para seu automóvel

Quando se trata de reparos automotivos, encontrar a oficina correta é essencial para garantir um serviço de qualidade, preços justos e a segurança do seu veículo. Com tantas opções disponíveis, pode ser desafiador saber qual oficina escolher.
Por isso, conversamos com especialistas que trouxeram dicas para escolher a oficina de forma mais adequada.
Pontos de atenção
Organização, identificação das etapas, dedicação das equipes, atendimento de excelência e muita transparência nos serviços. Esses foram os principais pontos destacados pela consultora automotiva, Bárbara Brier, para que a pessoa escolha a oficina correta. "O ideal é ter plena confiança nos serviços executados e a garantia de que tudo vai sair conforme o esperado", ressalta.
Essa escolha pode demandar algum tempo e pesquisa, mas é um investimento valioso para a manutenção e segurança do seu veículo. Esteja preparado para definir o que lhe atende melhor, conforme explicam os especialistas.
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Pesquisa de avaliações
Com o mundo cada vez mais tecnológico, temos acesso a visões de diferentes públicos. Procurar opiniões na internet sobre determinada oficina se torna essencial para fazer uma boa escolha. Verifique sempre as avaliações feitas em sites como o portal Reclame Aqui, o Google Meu Negócio e até mesmo nos perfis das redes sociais da empresa. Saber onde está pisando é sempre necessário, ainda mais quando se trata dos serviços de mecânica.
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Transparência em todo momento
Busque sempre por transparência, desde o primeiro contato até a execução dos serviços. Como dito no início, no mercado automotivo a transparência é essencial. Prefira sempre por profissionais que são diretos e que apresentam o que de fato você vai precisar solucionar o problema. Além disso, preze para que sejam claros com valor a ser desembolsado.
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Profissionais qualificados
Uma boa oficina não é somente aquela que atende com louvor às necessidades do cliente. A oficina correta investe em seus funcionários e oferece treinamento, capacitação e oportunidades para aqueles que formam a equipe. Além de ser uma garantia de que seu carro está nas mãos corretas, se atentar a isso resulta na valorização dos profissionais da área.
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Preparo do ambiente
O espaço que seu automóvel vai ficar durante uma manutenção, por exemplo, também é muito importante. Veja se a oficina possui alvará de funcionamento, alvará ambiental, credenciamento (em caso das seguradoras), se a estrutura está limpa e organizada e se há uma boa localização do estabelecimento. Tudo isso se torna um critério para escolher a melhor oficina.
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Na dúvida, troque.
Saber o que de fato precisa é muito importante. Assim, conseguimos dispensar o que realmente não cabe na situação. Dessa forma, se a oficina atual não se encaixar mais nas suas neessidades, não tenha medo de trocar. Às vezes a melhor escolha é optar por um novo caminho e por um novo prestador.
"Ainda existe uma relação forte de confiança, mas aquele antigo 'mecâncico da família' vem cada vez mais sumindo dos espaços. Sempre que o consumidor não tiver uma experiência boa com uma empresa, ele pode sim tentar um novo atendimento."
Seu automóvel merece ser cuidado com carinho. Ao seguir essas dicas, você aumentará suas chances de encontrar uma oficina confiável. Lembre-se que a qualidade do serviço e a reputação da oficina são aspectos fundamentais na tomada de decisão.