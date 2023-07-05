Mais modernas, oficinas investem em tecnologia e atenção ao cliente

As novas oficinas são modernas, tecnológicas e estão totalmente repaginadas Crédito: Shutterstock

Sem graxa nas roupas ou óleo descartado de forma incorreta. As novas oficinas são modernas, tecnológicas e estão totalmente repaginadas. Muito distante daquela ideal de um local sujo e bagunçado. Afinal, os tempos mudaram, os clientes se tornaram mais exigentes e os donos desses estabelecimentos perceberam que era preciso criar um novo ambiente que proporcionasse não apenas conforto, mas também imprimisse credibilidade ao serviço ofertado.

“De fato, muitas oficinas têm trabalhado para mudar aquela ideia de que são um espaço sujo. Na verdade, isso é até proibido por lei, porque o descarte do óleo, por exemplo, precisa ser feito da maneira correta”, explica o vice-presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa), Eduardo Dalla Mura do Campo.

Hoje em dia, complementa o presidente do Sindirepa, uma estrutura mais modernizada e a atenção às questões ambientais são fatores decisivos na hora de escolher uma oficina. Isso porque muitos clientes buscam estar cientes de que o descarte é feito da maneira correta.

A Borracharia do Leandro, por exemplo, nos últimos anos decidiu remodelar a sua estrutura e valorizar os pneus por meio da decoração. O CEO e proprietário, Leandro Freitas, conta que essa transformação ajudou a renovar o público e, inclusive, aumentar o número de mulheres que frequentam o estabelecimento.

Hoje, mais moderno e tecnológico, o espaço ainda aposta em equipamentos que permitem a execução dos serviços com mais agilidade e rapidez. “Nós entendemos que não é porque somos uma borracharia que precisamos trabalhar sujos ou de forma desorganizada. Assim que mudamos a nossa visão tivemos um retorno muito grande em relação à satisfação dos nossos clientes”, explica.

Aliás, não apenas o público feminino, mas pessoas cada vez mais jovens estão passando a frequentar esses ambientes. O diretor da oficina Beira-Mar, Ricardo Barbosa, reforça ainda que essa transformação vem acontecendo há alguns anos e que esse é um movimento que veio para ficar.

“É conversando diretamente com o dono ou gerente que você pode acompanhar o carro e ter um atendimento personalizado. Antes uma grande parte do trabalho era feita de forma intuitiva, mas hoje é mais do que fundamental estudar os equipamentos, mecanismos e tecnologias que surgem”, reforça.

Do cafezinho ao wi-fi gratuito, as novas oficinas apostam em um visual mais moderno e focado em um tipo de público que prioriza a relação direta com o proprietário. Afinal é a partir desse modelo de relacionamento que se constrói a confiança no trabalho a ser executado.

O que as novas oficinas têm?