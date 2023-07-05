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Especial Motor em Dia

Por que é importante cuidar da "saúde" do carro e o que o setor traz de novo

Especial de Motor A Gazeta sobre manutenção automotiva traz matérias que explicam como manter a saúde do seu veículo, como escolher a oficina ideal e a estreia de novos colunistas

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 02:24

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

05 jul 2023 às 02:24
manutenção automotiva, motoragazeta, oficina, tecnologia
Especial Motor Manutenção Automotiva traz tudo sobre o universo das oficinas Crédito: Shutterstock
Ter um carro é um compromisso importante. Afinal, é um investimento alto e mais do que um um meio de transporte e trabalho, é praticamente um “membro da família”. E ninguém quer ficar na mão com surpresas de última hora porque não houve uma manutenção adequada para garantir o bom funcionamento do seu veículo.
Mais do que garantir seu bom funcionamento, um veículo em bom estado e com as manutenções em dia, também é mais valorizado na hora da revenda. E com base em tudo isso o Especial Motor em Dia, que traz conteúdos sobre manutenção automotiva, com dicas de especialistas sobre como manter o seu possante bem cuidado, quando fazer as trocas certa de óleo e componentes do carro, quais os itens que é preciso tomar cuidado para evitar desgaste prematuro, assim como escolher a oficina ideal.
E por falar em oficinas, o Especial Motor em Dia também traz um panorama do novo perfil desses estabelecimentos, que têm se profissionalizado e investido cada vez mais em diferenciais e serviços especializados. Inclusive, tem matéria dando um panorama de como as mulheres estão investindo em carreiras ligadas à manutenção automotiva e de como vêm se destacando da área.
E não para por aí, porque o Especial Motor em Dia aborda também as novas tecnologias de segurança usadas nos automóveis, que não só contribuem para uma direção mais segura como também para uma manutenção mais assertiva. E por falar em tecnologia, tem também matéria explicando como funciona a manutenção de um carro híbrido ou elétrico, que é bem diferente dos modelos a combustão, chegando a custar 40% a menos.
E para quem pensa que só falamos de manutenção automotiva, tem matéria sobre motocicletas também. A polêmica do escapamento esportivo: em que isso interfere na vida útil da moto e quais as suas consequências.
E para fechar o especial, tem estreia de dois novos colunistas: o empresário e apresentador do programa PitStop da CBN, Ricardo Barbosa, que vai trazer quinzenalmente, informações importantes sobre manutenção; e a editora adjunta do Estúdio Gazeta e Motor, Karine Nobre, que semanalmente, vai abordar novidades, curiosidade e tudo o que está acontecendo no mundo automotivo, no ES, Brasil e mundo.
Boa leitura!

LEIA MAIS NO ESPECIAL MOTOR EM DIA

Duas novas colunas estreiam em Motor A Gazeta a partir desta semana

Guia prático de como escolher a oficina correta para seu automóvel

Mais modernas, oficinas investem em tecnologia e atenção ao cliente

Saiba quando fazer as revisões do seu carro no tempo certo

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