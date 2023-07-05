Saiba quando fazer as revisões do seu carro no tempo certo

Quem nunca parou para abastecer no posto de gasolina, abaixou o vidro do carro e ouviu a pergunta “como está o óleo"? Embora seja algo recorrente, boa parte das pessoas não sabem exatamente o que responder e nem se devem confiar no frentista para fazer as revisões básicas do carro.

É nesse momento que os motoristas percebem que não têm ideia de quando precisam levar o carro na oficina. Por esse motivo, o Motor ouviu especialistas para entender qual é o plano de manutenção que cada parte do veículo precisa seguir.

A manutenção preventiva é aquela que faz correções na estrutura do carro em razão do desgaste que as peças sofrem naturalmente por conta da sua utilização. Não é o mesmo tipo de serviço, por exemplo, que acontece quando há alguma colisão ou quando há alguma falha, chamada de corretiva.

"A frequência da manutenção não tem um prazo padrão para todos os modelos de carro. No entanto, é recomendado que essa revisão seja a cada 10 mil quilômetros rodados ou anualmente em casos de uso comum do veículo. Mas isso depende unicamente do que a fabricante indica " Gabriel de Oliveira - Personal car e colunista de Motor

O consultor automotivo ainda explica por que é fundamental fazer as revisões de carro: "São para manter o veículo funcionando perfeitamente, como também para valorizar o carro na revenda. Isso porque cria uma segurança na hora de revender para um futuro comprador”, aponta.

O gerente técnico da Clebercar, Cleber Soares, lembra que, embora o ideal seja realizar a revisão preventiva de acordo com o que especifica cada modelo, seguir apenas o prazo da montadora não é suficiente. “O cliente também precisa fazer pequenas ações, como completar o óleo na quilometragem correta e fazer as inspeções mesmo sem trocas de itens nos veículos”, pontua.

Melhor amigo do motorista

o manual do proprietário deve ser o melhor amigo do motorista. “Lá, ele encontra todas as informações importantes não só sobre todas as funcionalidade do modelo, como também o plano de manutenção, que contém uma relação de itens que precisam ser revisados e qual é a frequência recomendada para fazer a vistoria”, observa. Já Vittória Gabriela, técnica em mecânica e influenciadora por trás do perfil no Instagram Dona do meu Destino , atenta que. “Lá, ele encontra todas as informações importantes não só sobre todas as funcionalidade do modelo, como também o plano de manutenção, que contém uma relação de itens que precisam ser revisados e qual é a frequência recomendada para fazer a vistoria”, observa.

“Isso também vai ajudá-lo a entender se o mecânico fala e evitar ser enganado, principalmente no caso das mulheres, que sofrem mais com mentiras e golpes”, defende, ainda.

O gerente da Point S, oficina de serviços automotivos, do Grupo Orletti, Guilherme Vieira, também alerta que a manutenção preventiva, além de garantir a segurança de quem está dentro e fora do carro, evita o desgaste prematuro das peças.

“Isso vai proporcionar maior economia para o bolso do motorista. A integridade dos itens do carro garante maior eficiência do consumo do combustível e a mantém o valor de mercado na hora da revenda”, destaca.

O que checar

Fazer uma revisão periódica é fundamental para garantir a segurança e a durabilidade do veículo Crédito: Shutterstock

Uma revisão dificilmente vai analisar toda a extensão do veículo de uma vez. Isso porque cada manutenção requer uma vistoria detalhada de diferentes partes do carro.

01 Filtros e óleos Entre os itens mais essenciais apontados pelos especialistas consultados estão os que envolvem filtros e óleos: filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, filtro do ar-condicionado, óleo de motor e óleo de freio. Não que o cuidado deva parar por aí. 02 Itens de segurança Também é preciso checar itens de segurança do veículo, como as pastilhas de freio, pneus e os estepes. 03 Itens de funcionamento do carro Também é importante checar o radiador, a suspensão, os amortecedores, a bateria, as correias alternadoras, o sistema de iluminação, os fios e os cabos elétricos e as velas. 04 Partes esquecidas e tão importantes O limpador do para-brisa, o cinto de segurança e a buzina, partes que costumam ser esquecidas pelo condutor também precisam fazer parte desse check-up. 05 Antes de sair com o carro O próprio motorista pode fazer esse tipo de checagem, preferencialmente antes de tirar o veículo da garagem e rodar com ele. Isso porque, embora tenham uma alta expectativa de validade, esses itens têm duração imprevisível e podem parar de funcionar ou apresentar defeito a qualquer momento. 06 Líquido do arrefecimento É importante também checar se o nível do óleo e do líquido de arrefecimento, que nunca podem estar abaixo do mínimo do reservatório, e que podem ser olhado a qualquer momento. 07 Quando checar Ainda que cada fabricante defina um plano de manutenção, ações simples e autônomas do condutor ajudam a prolongar a vida útil do carro. “Se a cada uma ou duas semanas o motorista tiver o hábito de calibrar os pneus, seja em um posto de gasolina próximo ou comprando o próprio equipamento portátil, certamente vai garantir maior estabilidade e economizar combustível”, destaca Vittória.