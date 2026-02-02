Uma experiência sensorial

Aston Martin Valhalla tem preço estimado em R$ 14 milhões e pode rodar nas ruas e estradas

A chegada da unidade coloca o Brasil entre os primeiros mercados a receber a “joia sobre rodas”, com os felizardos compradores devendo receber o veículo no final deste ano

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:08 - Atualizado há uma hora

O supercarro Valhalla foi desenvolvido em parceria com a Red Bull Racing para se posicionar um degrau abaixo do Valkyrie, o “bólido” de competição da marca britânica Crédito: Aston Martin/Divulgação

Apresentado pela Aston Martin no final de 2024, o supercarro Valhalla foi desenvolvido em parceria com a Red Bull Racing, da Fórmula-1, para se posicionar um degrau abaixo do Valkyrie, o “bólido” de competição da marca britânica. Portanto, o Valhalla é o “topo da cadeia alimentar” dos modelos de rua da Aston Martin e terá produção limitada a 999 unidades, dez destinadas ao Brasil, no valor estimado de R$ 14 milhões.

O Valhalla estreou no país no dia 17 de janeiro – há pouco mais de duas semanas – no showroom da Aston Martin São Paulo e foi em seguida mostrar suas credenciais no circuito de Interlagos, com direito a uma seção de fotos. A chegada da unidade coloca o Brasil entre os primeiros mercados a receber a “joia sobre rodas”, com os felizardos compradores devendo receber o veículo no final deste ano.

O exemplar do Valhalla apresentado na capital paulista é pintado em Verdejant Jade, com interior na combinação de cores Forest Green. O modelo tem trem de força híbrido com um total de 1.079 cavalos de potência, vindos da combinação de motor V8 biturbo de 4,0 litros, de 828 cavalos, e três propulsores elétricos (dois montados no eixo dianteiro e um integrado à nova transmissão DCT de 8 velocidades, que envia a tração para o eixo traseiro), somando mais 251 cavalos. O conjunto propulsor permite um torque de 112 kgfm, aceleração de zero a 100 km/h em 2,5 segundos e velocidade máxima de 350 km/h, todos números análogos à Fórmula-1.

Combinando as metodologias e tecnologias voltadas para o desempenho na Fórmula-1, design espetacular e dinâmica de direção extraordinária, o Valhalla é pioneiro em sentidos viscerais: é o primeiro supercarro com motor central e o primeiro híbrido plug-in de produção em série da Aston Martin, entregando à marca o primeiro veículo de rua com capacidade de autonomia elétrica dedicada. É também o primeiro Aston Martin a usar motor V8 biturbo de 4,0 litros feito sob medida e o primeiro a utilizar a nova transmissão de dupla embreagem de 8 marchas da fabricante britânica, que incorpora motor elétrico e diferencial traseiro eletrônico (E-diff).

Marca icônica

Ao mover os amortecedores para dentro, o Valhalla se beneficia de um melhor fluxo de ar dentro do arco da roda Crédito: Aston Martin/Divulgação

Fundada em 1913 por Lionel Martin e Robert Bamford, a Aston Martin é reconhecida como uma marca global icônica, sinônimo de estilo, luxo, desempenho e exclusividade, além de ser a eterna fabricante do carro de James Bond. A marca conta com as mais recentes tecnologias, construção feita à mão e estilo para produzir uma gama de modelos de luxo. Com sede em Gaydon, Inglaterra, a Aston Martin Lagonda projeta, cria e exporta carros para 56 países.

A Lagonda foi fundada em 1899 e uniu-se à Aston Martin em 1947, ambas adquiridas por David Brown. Em 2020, o canadense Lawrence Stroll, pai do piloto Lance Stroll, da Fórmula-1, tornou-se o presidente executivo da empresa, incluindo a direção da equipe em que seu filho corre ao lado do espanhol Fernando Alonso.

A bordo: e ainda pode ser personalizado

As influências da Fórmula-1 encontradas no Valkyrie também inspiram o cockpit do Valhalla, com design limpo e minimalista Crédito: Aston Martin/Divulgação

As influências da Fórmula-1 encontradas no Valkyrie também inspiram o cockpit do Valhalla, com design limpo e minimalista, criando um ambiente para imersão total tanto para o motorista quanto para o único passageiro. O formato do volante foi inspirado na Fórmula-1, com armação de fibra de carbono em peça única.

Um suporte de carbono percorre toda a largura da cabine, sobre o qual flutua o painel de instrumentos, com cada componente projetado para aprimorar a experiência de direção. O sistema HMI tem tela sensível ao toque central, com novos recursos EV, incluindo um visualizador de transmissão com design exclusivo que ilustra o PHEV Powerflow (trem de força híbrido) em tempo real, projetado para mostrar quando o carro está regenerando energia durante a frenagem.

O supercarro oferece sistemas de ADAS selecionáveis para configurar o nível de intervenção preferido para diferentes cenários de condução Crédito: Aston Martin/Divulgação

O modo de condução “EV” (puramente elétrico) mostra um gráfico com a distribuição de energia do Valhalla, a potência elétrica e a recuperação de energia. O supercarro oferece sistemas de ADAS selecionáveis para configurar o nível de intervenção preferido para diferentes cenários de condução. Como todos os modelos da Aston Martin, o Valhalla oferece várias possibilidades de personalização por meio do serviço de customização Q by Aston Martin.

O Valhalla tem nova interface de usuário e sistema de infoentretenimento com funcionalidades personalizadas, painel de instrumentos totalmente digital de 10,25 polegadas montado na coluna de direção e tela sensível ao toque de 10,25 polegadas da multimídia com espelhamento sem fio para Apple CarPlay.

Incorpora visor e câmera de estacionamento traseiros, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, frenagem automática de emergência, aviso de colisão frontal, controle de cruzeiro adaptativo (ACC), reconhecimento de sinais de trânsito, assistente de manutenção de faixa e aviso de saída de faixa. O modelo conta com faróis com tecnologia Matrix LED, com assistente de farol alto, e lanternas de LED.

Na prática: como tudo acontece

A aerodinâmica ativa aprendida com o revolucionário Valkyrie gera mais de 600 quilos de “downforce” Crédito: Aston Martin/Divulgação

A estreita parceria com a Aston Martin Performance Technologies (AMPT) – braço de consultoria da equipe de Fórmula-1 – em dinâmica, aerodinâmica e materiais trouxe uma dimensão extra de conhecimento e habilidades ao design e ao desenvolvimento do Valhalla. Essa parceria ajudou a Aston Martin a ultrapassar os limites da engenharia e do desempenho ao fabricar seus supercarros.

A aerodinâmica ativa aprendida com o revolucionário Valkyrie gera mais de 600 quilos de “downforce” (pressão aerodinâmica de cima para baixo), alcançados a 240 km/h e depois mantidos até a velocidade máxima de 350 km/h. O sistema reduz gradualmente o ângulo de ataque das asas dianteiras e traseiras para “sangrar” o excesso de força descendente conforme a velocidade aumenta.

A sofisticada eletrônica integrada de controle dinâmico do veículo (IVC) monitora a suspensão, a frenagem, a direção, a aerodinâmica ativa e os sistemas de trem de força para alcançar o desempenho ideal e a conexão do motorista em todas as situações. Trabalhando em harmonia com os quatro modos de direção selecionáveis do Valhalla, o IVC molda continuamente o caráter dinâmico do carro, monitorando seu comportamento e as demandas do motorista.

O eixo traseiro é acionado pelo V8, com contribuição adicional do terceiro motor elétrico integrado à transmissão DCT Crédito: Aston Martin/Divulgação

Ao dar a partida, o Valhalla seleciona o modo de direção “Sport” como padrão, podendo ser alterado manualmente para “Pure EV”, “Sport+” e “Race” por meio de um botão rotativo localizado no console central. Cada modo tem sua própria combinação de configurações para o trem de força (incluindo vetorização de torque e integração do sistema híbrido), além de rigidez da suspensão, aerodinâmica ativa e calibração de direção para características de condução distintas.

No modo “EV” puro, a tração é feita apenas pelos motores do eixo dianteiro, com autonomia de 14 quilômetros e velocidade máxima limitada a 140 km/h. À medida que a bateria esgota seu estado de carga, o Valhalla muda automaticamente de “EV” para “Sport”, acionando o motor V8, com o veículo assumindo o status de supercarro híbrido.

Mudando para o “Sport+”, o Valhalla é maximizado para emoção dinâmica em estrada aberta. Já o modo “Race” oferece desempenho máximo, focado em competição e envolvendo a aerodinâmica ativa. Nos modos “EV”, “Sport” e “Sport+”, o aerofólio traseiro ativo permanece retraído para manter a silhueta elegante do Valhalla. No “Race”, a asa sobe 25,5 centímetros para gerar força descendente absoluta. Desta forma, o supercarro agrega a asa dianteira ativa oculta, logo à frente do eixo dianteiro, para controlar a passagem de ar.

Não há marcha à ré: a tração para trás é fornecida pelos motores elétricos do eixo dianteiro em todos os modos de direção Crédito: Aston Martin/Divulgação

O eixo traseiro é acionado pelo V8, com contribuição adicional do terceiro motor elétrico integrado à transmissão DCT. Ao contrário do V8 dos modelos Vantage, DB12 e DBX707 – todos produzidos pela Aston Martin –, o do Valhalla emprega um sistema de lubrificação por cárter seco para garantir o fornecimento adequado de óleo mesmo sob altas forças laterais.

Não há conexão física entre os dois eixos, com ambos sendo continuamente monitorados e gerenciados pelos sistemas IVC e Integrated Power Brake (IPB) para vetorização de torque no eixo dianteiro e controle do diferencial eletrônico de deslizamento limitado do eixo traseiro, de acordo com as demandas dinâmicas de tração, estabilidade e agilidade de manuseio. Não há marcha à ré: a tração para trás é fornecida pelos motores elétricos do eixo dianteiro em todos os modos de direção.

O Valhalla tem chassi tubular de fibra de carbono personalizada para máxima rigidez com perda mínima de peso, com a seção inferior pesando apenas 74,2 quilos. Projetado pela AMPT, o chassi ajuda a atingir uma massa leve e seca de 1.655 quilos, proporcionando uma relação peso-potência de 652 cavalos por mil quilos. Subquadros de alumínio são fixados na frente e na traseira do chassi. A suspensão dianteira é similar à dos carros da Fórmula-1, com molas e amortecedores montados no interior.

Ao mover os amortecedores para dentro, o Valhalla se beneficia de um melhor fluxo de ar dentro do arco da roda, combinado com recortes propositais no para-lama dianteiro acima da roda, diminuindo a pressão do ar dentro do arco e reduzindo o arrasto. A suspensão traseira é construída em torno de um sistema do tipo “five-link”. Uma evolução personalizada dos amortecedores adaptativos DTX da Bilstein é instalada na frente e atrás.

O Valhalla tem chassi tubular de fibra de carbono personalizada para máxima rigidez com perda mínima de peso Crédito: Aston Martin/Divulgação

O sistema de freios tem acionamento progressivo durante o uso em estrada e retardamento total para condução empista. Essas características foram alcançadas por meio da afinação de um novo sistema Integrated Power Brake.

Com discos defreio de carbono-cerâmica (CCB) de 410 milímetros na dianteira e 390 milímetros na traseira, o sistema é controlado pelatecnologia Brake-by-Wire (sem uso de cabos). No modo “Race”, os freios por fricção são complementados pela ActiveAerodynamics, que ajusta as asas ativas para criar o efeito de “airbrake”, agindo como um para-quedas aerodinâmico.

Ficha técnica

Aston Martin Valhalla

O conjunto propulsor permite um torque de 112 kgfm, aceleração de zero a 100 km/h em 2,5 segundos e velocidade máxima de 350 km/h Crédito: Aston Martin/Divulgação

Motor a combustão : V8 biturbo de 4,0 litros, 828 cavalos

: V8 biturbo de 4,0 litros, 828 cavalos Trem de força híbrido : três motores elétricos – dois no eixo dianteiro (unidade de acionamento elétrico montado centralmente), um no eixo traseiro, integrado em uma nova transmissão DCT feita sob medida, vetorização de torque fornecida pela EDU do eixo dianteiro –, com total de 251 cavalos

: três motores elétricos – dois no eixo dianteiro (unidade de acionamento elétrico montado centralmente), um no eixo traseiro, integrado em uma nova transmissão DCT feita sob medida, vetorização de torque fornecida pela EDU do eixo dianteiro –, com total de 251 cavalos Potência combinada : 1.079 cavalos

: 1.079 cavalos Torque combinado : 112 kgfm

: 112 kgfm Aceleração de zero a 100 km/h : 2,5 segundos

: 2,5 segundos Velocidade fina l: 350 km/h

l: 350 km/h Transmissão : dupla embreagem (DCT) de 8 velocidades com reversão eletrônica, diferencial eletrônico, motor traseiro integrado à caixa de câmbio

: dupla embreagem (DCT) de 8 velocidades com reversão eletrônica, diferencial eletrônico, motor traseiro integrado à caixa de câmbio Bateria : alta tensão, 6,1 kWh/150 kW/400V

: alta tensão, 6,1 kWh/150 kW/400V Dimensões do veículo : 4,74 metros de comprimento, 2,01 metros de largura, 1,16 metro de altura, 2,76 metros de entre-eixos

: 4,74 metros de comprimento, 2,01 metros de largura, 1,16 metro de altura, 2,76 metros de entre-eixos Peso : cerca de 1.600 kg

: cerca de 1.600 kg Construção : chassi em fibra de carbono feito pela AMPT (Aston Martin Performance Technologies), painéis da carroceria em fibra de carbono/compósito, difusores dianteiro e traseiro em fibra de carbono, aerofólio traseiro ativo, entrada de ar no teto para admissão de ar do motor e resfriamento da transmissão

: chassi em fibra de carbono feito pela AMPT (Aston Martin Performance Technologies), painéis da carroceria em fibra de carbono/compósito, difusores dianteiro e traseiro em fibra de carbono, aerofólio traseiro ativo, entrada de ar no teto para admissão de ar do motor e resfriamento da transmissão Aerodinâmica : dianteira e traseira ativas, mais de 600 kg de “downforce” a 240 km/h (atingida no modo “Race”), asa dianteira ativa (oculta atrás da grade), asa traseira ativa, elevando-se em 25,5 cm no modo “Race”, reage em 0,5 segundo, efeito aerodinâmico significativo na parte inferior da carroceria, design de piso plano

: dianteira e traseira ativas, mais de 600 kg de “downforce” a 240 km/h (atingida no modo “Race”), asa dianteira ativa (oculta atrás da grade), asa traseira ativa, elevando-se em 25,5 cm no modo “Race”, reage em 0,5 segundo, efeito aerodinâmico significativo na parte inferior da carroceria, design de piso plano Freios : carbono-cerâmica (CCB), freio eletrônico

: carbono-cerâmica (CCB), freio eletrônico Rodas : alumínio forjado, dianteira, 20 polegadas com pneus 285/30 ZR 20, traseira, 21 polegadas, com pneus 335/30 ZR21

: alumínio forjado, dianteira, 20 polegadas com pneus 285/30 ZR 20, traseira, 21 polegadas, com pneus 335/30 ZR21 Pneus : Michelin Pilot Sport S 5 AML personalizados de série

: Michelin Pilot Sport S 5 AML personalizados de série Direção : elétrica assistida (EPAS)

: elétrica assistida (EPAS) Suspensão : dianteira, hastes de acionamento, molas internas e amortecedores, traseira, multilink, funcionalidade de elevação do eixo dianteiro

: dianteira, hastes de acionamento, molas internas e amortecedores, traseira, multilink, funcionalidade de elevação do eixo dianteiro Preço: estimado em R$ 14 milhões

