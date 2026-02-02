Aston Martin Valhalla tem preço estimado em R$ 14 milhões e pode rodar nas ruas e estradas

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:08
- Atualizado há uma hora
Apresentado pela Aston Martin no final de 2024, o supercarro Valhalla foi desenvolvido em parceria com a Red Bull Racing, da Fórmula-1, para se posicionar um degrau abaixo do Valkyrie, o “bólido” de competição da marca britânica. Portanto, o Valhalla é o “topo da cadeia alimentar” dos modelos de rua da Aston Martin e terá produção limitada a 999 unidades, dez destinadas ao Brasil, no valor estimado de R$ 14 milhões.
O Valhalla estreou no país no dia 17 de janeiro – há pouco mais de duas semanas – no showroom da Aston Martin São Paulo e foi em seguida mostrar suas credenciais no circuito de Interlagos, com direito a uma seção de fotos. A chegada da unidade coloca o Brasil entre os primeiros mercados a receber a “joia sobre rodas”, com os felizardos compradores devendo receber o veículo no final deste ano.
O exemplar do Valhalla apresentado na capital paulista é pintado em Verdejant Jade, com interior na combinação de cores Forest Green. O modelo tem trem de força híbrido com um total de 1.079 cavalos de potência, vindos da combinação de motor V8 biturbo de 4,0 litros, de 828 cavalos, e três propulsores elétricos (dois montados no eixo dianteiro e um integrado à nova transmissão DCT de 8 velocidades, que envia a tração para o eixo traseiro), somando mais 251 cavalos. O conjunto propulsor permite um torque de 112 kgfm, aceleração de zero a 100 km/h em 2,5 segundos e velocidade máxima de 350 km/h, todos números análogos à Fórmula-1.
Combinando as metodologias e tecnologias voltadas para o desempenho na Fórmula-1, design espetacular e dinâmica de direção extraordinária, o Valhalla é pioneiro em sentidos viscerais: é o primeiro supercarro com motor central e o primeiro híbrido plug-in de produção em série da Aston Martin, entregando à marca o primeiro veículo de rua com capacidade de autonomia elétrica dedicada. É também o primeiro Aston Martin a usar motor V8 biturbo de 4,0 litros feito sob medida e o primeiro a utilizar a nova transmissão de dupla embreagem de 8 marchas da fabricante britânica, que incorpora motor elétrico e diferencial traseiro eletrônico (E-diff).
Fundada em 1913 por Lionel Martin e Robert Bamford, a Aston Martin é reconhecida como uma marca global icônica, sinônimo de estilo, luxo, desempenho e exclusividade, além de ser a eterna fabricante do carro de James Bond. A marca conta com as mais recentes tecnologias, construção feita à mão e estilo para produzir uma gama de modelos de luxo. Com sede em Gaydon, Inglaterra, a Aston Martin Lagonda projeta, cria e exporta carros para 56 países.
A Lagonda foi fundada em 1899 e uniu-se à Aston Martin em 1947, ambas adquiridas por David Brown. Em 2020, o canadense Lawrence Stroll, pai do piloto Lance Stroll, da Fórmula-1, tornou-se o presidente executivo da empresa, incluindo a direção da equipe em que seu filho corre ao lado do espanhol Fernando Alonso.
As influências da Fórmula-1 encontradas no Valkyrie também inspiram o cockpit do Valhalla, com design limpo e minimalista, criando um ambiente para imersão total tanto para o motorista quanto para o único passageiro. O formato do volante foi inspirado na Fórmula-1, com armação de fibra de carbono em peça única.
Um suporte de carbono percorre toda a largura da cabine, sobre o qual flutua o painel de instrumentos, com cada componente projetado para aprimorar a experiência de direção. O sistema HMI tem tela sensível ao toque central, com novos recursos EV, incluindo um visualizador de transmissão com design exclusivo que ilustra o PHEV Powerflow (trem de força híbrido) em tempo real, projetado para mostrar quando o carro está regenerando energia durante a frenagem.
O modo de condução “EV” (puramente elétrico) mostra um gráfico com a distribuição de energia do Valhalla, a potência elétrica e a recuperação de energia. O supercarro oferece sistemas de ADAS selecionáveis para configurar o nível de intervenção preferido para diferentes cenários de condução. Como todos os modelos da Aston Martin, o Valhalla oferece várias possibilidades de personalização por meio do serviço de customização Q by Aston Martin.
O Valhalla tem nova interface de usuário e sistema de infoentretenimento com funcionalidades personalizadas, painel de instrumentos totalmente digital de 10,25 polegadas montado na coluna de direção e tela sensível ao toque de 10,25 polegadas da multimídia com espelhamento sem fio para Apple CarPlay.
Incorpora visor e câmera de estacionamento traseiros, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, frenagem automática de emergência, aviso de colisão frontal, controle de cruzeiro adaptativo (ACC), reconhecimento de sinais de trânsito, assistente de manutenção de faixa e aviso de saída de faixa. O modelo conta com faróis com tecnologia Matrix LED, com assistente de farol alto, e lanternas de LED.
A estreita parceria com a Aston Martin Performance Technologies (AMPT) – braço de consultoria da equipe de Fórmula-1 – em dinâmica, aerodinâmica e materiais trouxe uma dimensão extra de conhecimento e habilidades ao design e ao desenvolvimento do Valhalla. Essa parceria ajudou a Aston Martin a ultrapassar os limites da engenharia e do desempenho ao fabricar seus supercarros.
A aerodinâmica ativa aprendida com o revolucionário Valkyrie gera mais de 600 quilos de “downforce” (pressão aerodinâmica de cima para baixo), alcançados a 240 km/h e depois mantidos até a velocidade máxima de 350 km/h. O sistema reduz gradualmente o ângulo de ataque das asas dianteiras e traseiras para “sangrar” o excesso de força descendente conforme a velocidade aumenta.
A sofisticada eletrônica integrada de controle dinâmico do veículo (IVC) monitora a suspensão, a frenagem, a direção, a aerodinâmica ativa e os sistemas de trem de força para alcançar o desempenho ideal e a conexão do motorista em todas as situações. Trabalhando em harmonia com os quatro modos de direção selecionáveis do Valhalla, o IVC molda continuamente o caráter dinâmico do carro, monitorando seu comportamento e as demandas do motorista.
Ao dar a partida, o Valhalla seleciona o modo de direção “Sport” como padrão, podendo ser alterado manualmente para “Pure EV”, “Sport+” e “Race” por meio de um botão rotativo localizado no console central. Cada modo tem sua própria combinação de configurações para o trem de força (incluindo vetorização de torque e integração do sistema híbrido), além de rigidez da suspensão, aerodinâmica ativa e calibração de direção para características de condução distintas.
No modo “EV” puro, a tração é feita apenas pelos motores do eixo dianteiro, com autonomia de 14 quilômetros e velocidade máxima limitada a 140 km/h. À medida que a bateria esgota seu estado de carga, o Valhalla muda automaticamente de “EV” para “Sport”, acionando o motor V8, com o veículo assumindo o status de supercarro híbrido.
Mudando para o “Sport+”, o Valhalla é maximizado para emoção dinâmica em estrada aberta. Já o modo “Race” oferece desempenho máximo, focado em competição e envolvendo a aerodinâmica ativa. Nos modos “EV”, “Sport” e “Sport+”, o aerofólio traseiro ativo permanece retraído para manter a silhueta elegante do Valhalla. No “Race”, a asa sobe 25,5 centímetros para gerar força descendente absoluta. Desta forma, o supercarro agrega a asa dianteira ativa oculta, logo à frente do eixo dianteiro, para controlar a passagem de ar.
O eixo traseiro é acionado pelo V8, com contribuição adicional do terceiro motor elétrico integrado à transmissão DCT. Ao contrário do V8 dos modelos Vantage, DB12 e DBX707 – todos produzidos pela Aston Martin –, o do Valhalla emprega um sistema de lubrificação por cárter seco para garantir o fornecimento adequado de óleo mesmo sob altas forças laterais.
Não há conexão física entre os dois eixos, com ambos sendo continuamente monitorados e gerenciados pelos sistemas IVC e Integrated Power Brake (IPB) para vetorização de torque no eixo dianteiro e controle do diferencial eletrônico de deslizamento limitado do eixo traseiro, de acordo com as demandas dinâmicas de tração, estabilidade e agilidade de manuseio. Não há marcha à ré: a tração para trás é fornecida pelos motores elétricos do eixo dianteiro em todos os modos de direção.
O Valhalla tem chassi tubular de fibra de carbono personalizada para máxima rigidez com perda mínima de peso, com a seção inferior pesando apenas 74,2 quilos. Projetado pela AMPT, o chassi ajuda a atingir uma massa leve e seca de 1.655 quilos, proporcionando uma relação peso-potência de 652 cavalos por mil quilos. Subquadros de alumínio são fixados na frente e na traseira do chassi. A suspensão dianteira é similar à dos carros da Fórmula-1, com molas e amortecedores montados no interior.
Ao mover os amortecedores para dentro, o Valhalla se beneficia de um melhor fluxo de ar dentro do arco da roda, combinado com recortes propositais no para-lama dianteiro acima da roda, diminuindo a pressão do ar dentro do arco e reduzindo o arrasto. A suspensão traseira é construída em torno de um sistema do tipo “five-link”. Uma evolução personalizada dos amortecedores adaptativos DTX da Bilstein é instalada na frente e atrás.
O sistema de freios tem acionamento progressivo durante o uso em estrada e retardamento total para condução empista. Essas características foram alcançadas por meio da afinação de um novo sistema Integrated Power Brake.
Com discos defreio de carbono-cerâmica (CCB) de 410 milímetros na dianteira e 390 milímetros na traseira, o sistema é controlado pelatecnologia Brake-by-Wire (sem uso de cabos). No modo “Race”, os freios por fricção são complementados pela ActiveAerodynamics, que ajusta as asas ativas para criar o efeito de “airbrake”, agindo como um para-quedas aerodinâmico.
