Ferrari Roma Spider chega ao Brasil com potência de 620 cv e preço de R$ 3,95 milhões

Modelo mais recente do superesportivo mescla a contemporaneidade com o estilo italiano dos anos 1950 e 1960

O Brasil é um dos países que recebe, oficialmente, o mais recente lançamento vindo diretamente de Maranello. Anunciada nesta sexta-feira (10), a Ferrari Roma Spider chega ao país com potência de 620 cv e preço de R$ 3,95 milhões. O modelo mescla a contemporaneidade com o estilo italiano dos anos 1950 e 1960.

A versão conversível traz as mesmas proporções, dimensões e especificações do conceito V8 2+2 da Ferrari Roma. Segundo a montadora, o modelo também mantém as características dinâmicas da Roma, com a melhor relação peso-potência de sua categoria aliada ao teto, ao chassi de alumínio e ao motor V8 de 620 hp da família de motores premiada como “Motor Internacional do Ano” em quatro edições consecutivas.