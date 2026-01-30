SUV elétrico

Volvo EX60 promete autonomia de até 810 km e pode chegar ao Brasil ainda em 2026

Apresentado em Estocolmo, na Suécia, novo utilitário 100% elétrico também será o primeiro da marca a contar com o Gemini, assistente de IA do Google; veja o que se sabe até agora

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16:14 - Atualizado há uma hora

O EX60 é o carro mais inteligente da Volvo até o momento, graças ao sistema central de computação HuginCore que equipa o modelo. Crédito: Volvo/Divulgação

A Volvo Cars apresentou em Estocolmo, na Suécia, o novo SUV elétrico EX60 que promete entregar autonomia de até 810 km, segundo o padrão de medição WLTP. O modelo chega primeiro na Europa, com a produção marcada para começar no primeiro trimestre deste ano, mas a marca projeta trazê-lo para o Brasil ainda em 2026.

Segundo a Volvo, o EX60 é o carro mais inteligente da marca até o momento, graças ao sistema central de computação HuginCore que equipa o modelo. Trata-se, ainda, do primeiro carro da montadora a ser lançado com o Gemini, assistente de IA do Google, que vem integrado e permite que o cliente “converse” com o carro de forma personalizada.

No mercado europeu, o SUV estará disponível em três versões: a P12 AWD Electric, que conta com autonomia de até 810 km, e as P10 AWD Electric e P6 Electric, que entregam autonomias de até 660 km e 620 km, respectivamente. A configuração P6 Electric conta com tração traseira.

A marca ainda não divulgou quais versões do modelo estarão disponíveis no mercado nacional, mas já anunciou que uma delas será a Cross Country.

Design e conforto

O visual do SUV é inspirado nos princípios de design escandinavo da marca, com um exterior sofisticado e materiais de alta qualidade no interior. Crédito: Volvo/Divulgação

Com visual inspirado nos princípios de design escandinavo da marca, o EX60 conta com um exterior sofisticado e um interior com materiais de alta qualidade. O desenho externo do carro inclui uma frente baixa, linha do teto inclinada e as laterais da carroceria afiladas, que aumentam a eficiência aerodinâmica do modelo.

O utilitário possui 2,97 metros de entre-eixos, tornando a cabine espaçosa e com espaço de sobra para as pernas nos bancos traseiros. Ele também tem 4,80 m de comprimento, 1,63 m de altura, 1,80 m de largura e um porta-malas com capacidade para 523 litros, segundo a montadora.

Além disso, o EX60 conta com um sistema de áudio premium de 28 alto-falantes, incluindo nos encostos de cabeça dos quatro assentos principais, e tem Apple Music e Dolby Atmos pré-instalado.

Segurança

O sistema HuginCore, que vem equipado no EX60, inclui sensores que monitoram o ambiente ao redor do veículo. Crédito: Volvo/Divulgação

Com a tecnologia HuginCore, o EX60 tem uma ampla gama de sensores que monitoram o ambiente ao redor do veículo. Ele também conta com o cinto de segurança multi-adaptativo da Volvo Cars, que segundo a empresa oferece proteção mais inteligente e personalizada para os ocupantes da frente. A montadora informou que o veículo passará por atualizações remotas recorrentes do sistema.

Além disso, o núcleo da estrutura do SUV também conta com uma gaiola de proteção reforçada com aço boro e, internamente, há sistemas de retenção que trabalham em conjunto para oferecer proteção aos ocupantes do veículo.

*Com informações da Volvo Car Brasil.

