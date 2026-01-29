Home
Jeep Compass Blackhawk 2026 ganha motor flex com 272 cv de potência

Versão topo de linha do SUV passa a contar com propulsor que pode ser abastecido com gasolina ou etanol, mas mantém a mesma portência e o mesmo torque; preço sugerido é de R$ 274.290

Gabriel Mazim

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 15:44

O Jeep Compass Blackhawk 2026 é o único da linha com tração 4x4 e agora tem motor flex.
O Jeep Compass Blackhawk 2026 é o único da linha com tração 4x4 e agora tem motor flex. Crédito: Pedro Brito

O motor Blackhawk da linha 2026 do Jeep Compass agora passa a ter versão flex, podendo ser abastecido tanto a gasolina quanto a etanol. O propulsor Hurricane Flex 2.0 torna esta a versão topo de linha e mais potente do SUV, que segue entregando 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque, independentemente do tipo de combustível.

Com tração 4x4 e aceleração de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos, o Compass Blackhawk manteve o preço sugerido de R$ 274.290, mesmo da versão anterior, que podia ser abastecida somente com gasolina.

Para adaptar o motor Hurricane para uma versão flex, foram adicionadas novas bombas de combustível, velas de ignição e injetores na unidade de potência. Além disso, o sistema de admissão e o turbo também receberam modificações, visando garantir o desempenho e a robustez do modelo. As equipes de engenharia da montadora também trabalharam na calibração do novo motor e do câmbio automático de nove marchas.

Segundo a Stellantis, a versão do Compass Blackhawk com motor Hurricane a gasolina continua disponível nas concessionárias e no site da Jeep.

Itens de série

Jeep Compass Blackhawk
A versão Blackhawk do Compass tem o pacote Adventure Intelligence Plus e ADAS nível 2. Crédito: Pedro Brito

O Jeep Compass Blackhawk 2026 vem equipado com o pacote de serviços conectados Adventure Intelligence Plus com Alexa in-vehicle, que traz assistência em tempo real, internet a bordo e navegação integrada.

Na lista de equipamentos, ainda há bancos elétricos para motorista e passageiro, 7 airbags, rebatimento automático dos retrovisores externos, rodas em liga leve de 19”, porta-malas automático com sensor de presença e teto solar panorâmico.

O modelo também conta com pacote ADAS nível 2, que inclui o ADA - Assistente ativo de direção, que combina o Lane Centering (sistema de centralização de faixa) e o ACC (controle de cruzeiro adaptativo). Segundo a montadora, esta combinação permite que o carro faça curvas de forma autônoma em vias sinalizadas enquanto mantém a velocidade pré-definida.

Os demais itens do ADAS da versão incluem: alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, aviso de mudança de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, farol alto automático, detecção de tráfego traseiro cruzado e assistente de estacionamento.

Outras versões

As outras versões do Jeep Compass 2026 disponíveis no mercado brasileiro vêm equipadas com o motor T270 Turbo Flex, que entrega 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque. Os preços partem de R$ 174.990 na versão Sport T270, R$ 199.890 na Longitude T270 e R$ 229.890, na Serie S T270.

*Com informações da Stellantis.

