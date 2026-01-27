Das pistas para as ruas

Novo Ford Mustang Dark Horse SC tem nível de tecnologia semelhante ao de carros de corrida

Esportivo de alta performance vem equipado com o motor V8 5.2 supercharged e tem design pensado para otimizar a aerodinâmica do modelo; ainda não há previsão de lançamento no mercado brasileiro

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:39 - Atualizado há 22 minutos

O Novo Mustang Dark Horse SC estará disponível para pedidos nos EUA a partir do segundo trimestre de 2026, com entrega em meados do ano. Crédito: Ford/Divulgação

A Ford apresentou o novo Mustang Dark Horse SC, nova versão do clássico da montadora norte-americana, durante o Salão de Detroit, que terminou no dia 25 de janeiro. Desenvolvido pela Ford Racing, o esportivo passou por refinamentos mecânicos e tecnológicos que visam aproximá-lo de um modelo utilizado em competições.

O Dark Horse SC conta com o motor V8 5.2 supercharged, acoplado a uma transmissão de dupla embreagem de sete velocidades. Ele também recebeu amortecedores de nova geração, molas com maior rigidez, novas barras estabilizadoras, mangas de eixo dianteiras e traseiras e braços de controle dianteiros modificados.

“Desde que introduzimos o Dark Horse em 2022 e o Mustang GTD em 2023, estabelecemos o Mustang como uma marca de performance capaz de enfrentar os melhores do mundo. O Mustang Dark Horse SC é o próximo capítulo, baseando-se nas lições do Mustang GT3 e na tecnologia e aprendizados do Mustang GTD. Ele demonstra exatamente como a Ford Racing está unindo nossas operações de pista e de rua”, destaca o diretor global da Ford Racing, Mark Rushbrook.

Além disso, o modelo traz uma barra estrutural leve de magnésio e elos de suspensão forjados, ao invés de componentes de aço, o que reduz o peso. O pacote opcional para pista – o Track Pack – tem ainda uma calibração especial da suspensão MagneRide, adaptada às rodas de fibra de carbono, e pneus personalizados desenvolvidos em parceria com a Michelin.

Os freios Brembo do Dark Horse SC têm pinças dianteiras de seis pistões e traseiras de quatro pistões com discos fundidos. O Track Pack acrescenta freios de carbono-cerâmica com discos dianteiros de 16,5” que, junto com as rodas de fibra de carbono e outras melhorias, contribuem para uma redução de peso de cerca de 68 kg.

A novidade estará disponível para pedidos nos Estados Unidos a partir do segundo trimestre de 2026, com entrega em meados do ano. A marca ainda não confirmou se vai trazê-lo para o Brasil ou quando isso pode acontecer.

Feito para as pistas

Novo Mustang Dark Horse SC ganhou uma nova dianteira, que contribui para o arrefecimento do freio e um novo capô de alumínio Crédito: Ford/Divulgação

Segundo a Ford, a equipe de design da marca trabalhou para gerenciar o arrefecimento e a função aerodinâmica do novo Mustang Dark Horse SC. O modelo ganhou uma nova dianteira, que contribui para o arrefecimento do freio e um novo capô de alumínio, com travas de série e grande saída de ar, que melhora o arrefecimento do trem de força e auxilia na aerodinâmica.

Além disso, a bandeja de chuva da saída de ar do capô foi removida, visando aumentar o downforce e criando uma área aberta cinco vezes maior.

Na parte traseira, o difusor foi revisado para contribuir para o arrefecimento do eixo traseiro, em conjunto com um protetor inferior que se estende do splitter até a parte de trás das rodas dianteiras, para gerenciar a aerodinâmica e o arrefecimento dos freios. Com o Track Pack, a tampa do porta-malas pode ser substituída por um design estilo “ducktail”.

A tampa do porta-malas também foi modificada, servindo de base para uma asa de fibra de carbono – também atualizada – com extremidades em carbono aparente e suportes de carbono leve. Segundo a marca, a nova tampa melhora a eficiência da asa traseira em cerca de 10%, o que possibilita o uso de uma asa menor e um ângulo de ataque menos alto, que não obstruem tanto a visibilidade do motorista.

No total, o Mustang Dark Horse SC produz cerca de 281 kg de downforce traseiro a 290 km/h.

Design interior e itens

O interior do esportivo conta com o mesmo volante de base chata revestido em couro do Mustang GTD Crédito: Ford/Divulgação

O interior do esportivo conta com o mesmo volante de base chata revestido em couro do Mustang GTD, que oferece controles de performance e detalhes em Alcantara e fibra de carbono. As opções de personalização incluem itens de carbono nos para-choques e espelhos, que complementam os acabamentos internos de fibra de carbono, e três cores de pinças de freio.

Optando pelo Track Pack, é possível escolher bancos esportivos opcionais Recaro em couro e Dinamica – um material ecológico premium –, com detalhes em cinza ou azul-esverdeado e uma tampa no lugar dos bancos de trás.

No pacote opcional para pista, as pinças de freio, os emblemas e os cintos de segurança também podem vir em azul-esverdeado. Ainda há a opção de grafismos externos e cinco cores de cintos de segurança.

A linha 2026 do Dark Horse SC também vai estar disponível em uma edição limitada, chamada Track Pack Special Edition. Uma combinação dos pacotes Track e Carbon, esta configuração disponibiliza teto pintado de preto, pinças Brembo em vermelho, grafismos exclusivos e detalhes em titânio impressos em 3D. Ela está disponível nas cores preto Shadow ou branco Oxford, adicionando detalhes em vermelho exclusivos nos bancos Recaro.

Veja como ficou o novo Mustang Dark Horse SC 1 de 5

*Com informações da Ford.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta