Novo Ford Mustang Dark Horse SC tem nível de tecnologia semelhante ao de carros de corrida

Novo Ford Mustang Dark Horse SC tem nível de tecnologia semelhante ao de carros de corrida

Esportivo de alta performance vem equipado com o motor V8 5.2 supercharged e tem design pensado para otimizar a aerodinâmica do modelo; ainda não há previsão de lançamento no mercado brasileiro

Gabriel Mazim

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:39

 - Atualizado há 22 minutos

Novo Mustang Dark Horse SC
O Novo Mustang Dark Horse SC estará disponível para pedidos nos EUA a partir do segundo trimestre de 2026, com entrega em meados do ano. Crédito: Ford/Divulgação

A Ford apresentou o novo Mustang Dark Horse SC, nova versão do clássico da montadora norte-americana, durante o Salão de Detroit, que terminou no dia 25 de janeiro. Desenvolvido pela Ford Racing, o esportivo passou por refinamentos mecânicos e tecnológicos que visam aproximá-lo de um modelo utilizado em competições.





O Dark Horse SC conta com o motor V8 5.2 supercharged, acoplado a uma transmissão de dupla embreagem de sete velocidades. Ele também recebeu amortecedores de nova geração, molas com maior rigidez, novas barras estabilizadoras, mangas de eixo dianteiras e traseiras e braços de controle dianteiros modificados.

“Desde que introduzimos o Dark Horse em 2022 e o Mustang GTD em 2023, estabelecemos o Mustang como uma marca de performance capaz de enfrentar os melhores do mundo. O Mustang Dark Horse SC é o próximo capítulo, baseando-se nas lições do Mustang GT3 e na tecnologia e aprendizados do Mustang GTD. Ele demonstra exatamente como a Ford Racing está unindo nossas operações de pista e de rua”, destaca o diretor global da Ford Racing, Mark Rushbrook.

Além disso, o modelo traz uma barra estrutural leve de magnésio e elos de suspensão forjados, ao invés de componentes de aço, o que reduz o peso. O pacote opcional para pista – o Track Pack – tem ainda uma calibração especial da suspensão MagneRide, adaptada às rodas de fibra de carbono, e pneus personalizados desenvolvidos em parceria com a Michelin.

Os freios Brembo do Dark Horse SC têm pinças dianteiras de seis pistões e traseiras de quatro pistões com discos fundidos. O Track Pack acrescenta freios de carbono-cerâmica com discos dianteiros de 16,5” que, junto com as rodas de fibra de carbono e outras melhorias, contribuem para uma redução de peso de cerca de 68 kg.

A novidade estará disponível para pedidos nos Estados Unidos a partir do segundo trimestre de 2026, com entrega em meados do ano. A marca ainda não confirmou se vai trazê-lo para o Brasil ou quando isso pode acontecer.

Feito para as pistas

Novo Mustang Dark Horse SC
Novo Mustang Dark Horse SC ganhou uma nova dianteira, que contribui para o arrefecimento do freio e um novo capô de alumínio Crédito: Ford/Divulgação

Segundo a Ford, a equipe de design da marca trabalhou para gerenciar o arrefecimento e a função aerodinâmica do novo Mustang Dark Horse SC. O modelo ganhou uma nova dianteira, que contribui para o arrefecimento do freio e um novo capô de alumínio, com travas de série e grande saída de ar, que melhora o arrefecimento do trem de força e auxilia na aerodinâmica.

Além disso, a bandeja de chuva da saída de ar do capô foi removida, visando aumentar o downforce e criando uma área aberta cinco vezes maior.

Na parte traseira, o difusor foi revisado para contribuir para o arrefecimento do eixo traseiro, em conjunto com um protetor inferior que se estende do splitter até a parte de trás das rodas dianteiras, para gerenciar a aerodinâmica e o arrefecimento dos freios. Com o Track Pack, a tampa do porta-malas pode ser substituída por um design estilo “ducktail”.

A tampa do porta-malas também foi modificada, servindo de base para uma asa de fibra de carbono – também atualizada – com extremidades em carbono aparente e suportes de carbono leve. Segundo a marca, a nova tampa melhora a eficiência da asa traseira em cerca de 10%, o que possibilita o uso de uma asa menor e um ângulo de ataque menos alto, que não obstruem tanto a visibilidade do motorista.

No total, o Mustang Dark Horse SC produz cerca de 281 kg de downforce traseiro a 290 km/h.

Design interior e itens

Novo Mustang Dark Horse SC
O interior do esportivo conta com o mesmo volante de base chata revestido em couro do Mustang GTD Crédito: Ford/Divulgação

O interior do esportivo conta com o mesmo volante de base chata revestido em couro do Mustang GTD, que oferece controles de performance e detalhes em Alcantara e fibra de carbono. As opções de personalização incluem itens de carbono nos para-choques e espelhos, que complementam os acabamentos internos de fibra de carbono, e três cores de pinças de freio.

Optando pelo Track Pack, é possível escolher bancos esportivos opcionais Recaro em couro e Dinamica – um material ecológico premium –, com detalhes em cinza ou azul-esverdeado e uma tampa no lugar dos bancos de trás.

No pacote opcional para pista, as pinças de freio, os emblemas e os cintos de segurança também podem vir em azul-esverdeado. Ainda há a opção de grafismos externos e cinco cores de cintos de segurança.

A linha 2026 do Dark Horse SC também vai estar disponível em uma edição limitada, chamada Track Pack Special Edition. Uma combinação dos pacotes Track e Carbon, esta configuração disponibiliza teto pintado de preto, pinças Brembo em vermelho, grafismos exclusivos e detalhes em titânio impressos em 3D. Ela está disponível nas cores preto Shadow ou branco Oxford, adicionando detalhes em vermelho exclusivos nos bancos Recaro.

Veja como ficou o novo Mustang Dark Horse SC

Novo Mustang Dark Horse SC por Ford/Divulgação
Novo Mustang Dark Horse SC por Ford/Divulgação
Novo Mustang Dark Horse SC por Ford/Divulgação
Novo Mustang Dark Horse SC por Ford/Divulgação
Novo Mustang Dark Horse SC por Ford/Divulgação
Novo Mustang Dark Horse SC por Ford/Divulgação

*Com informações da Ford.

