BMW confirma chegada do hatch esportivo M135 xDrive com 317 cv de potência

BMW confirma chegada do hatch esportivo M135 xDrive com 317 cv de potência

Modelo chega para aumentar a linha esportiva da marca, que ainda não divulgou preços; previsão é que seja lançado ainda no primeiro trimestre do ano

Karine Nobre

[email protected]

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:30

 - Atualizado há uma hora

M135 xDrive 2026
O M135 xDrive vai de 0 a 100 km/h em menos de 5 segundos Crédito: BMW/Divulgação

Apesar de ser um segmento mais conhecido pelos carros de entrada, no Brasil, os hatches têm muito a oferecer, principalmente no quesito esportivo. Basta olhar para modelos icônicos de marcas como a Honda com seu Type R e a rival Toyota com o GR Corolla e a Volkswagen com o Golf GTI, que retornou ao Brasil apostando corrida com um avião.

E o mais recente lançamento desse segmento será o da BMW,  ao aumentar a sua linha esportiva com o M135 xDrive. Anunciado no ano passado e com previsão de chegada para o primeiro trimestre de 2026, o modelo quer ser referência no segmento de “hot hatches” e traz alguns predicados para disputar esse lugar, com 317 cv de potência e aceleração de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos.

Na configuração europeia do modelo, ele é equipado com um motor 2.0 de 40,8 kgfm com transmissão automática de 7 velocidades e, como o nome já diz, tração integral xDrive.

Ainda sem preço divulgado, o hot hatch será o único dessa categoria a ser vendido pela marca no país e chega já com uma configuração totalmente nova do modelo, integrando a série M da marca, que tem versões de boa parte dos carros da BMW vendidos por aqui, incluindo 100% elétricos.

Recorde de vendas

BMW X1
O modelo X1, produzido na planta de Araquari (SC), manteve a liderança no segmento premium total Crédito: BMW/Divulgação

O BMW Group também anunciou um balanço do seu desempenho no Brasil no ano passado, quando completou 30 anos de atuação no país. A BMW, inclusive, registrou recorde de vendas, com 16.865 unidades emplacadas em 2025, um crescimento de 4,1% em relação a 2024.

Os modelos X1 e Série 3, produzidos na planta de Araquari (SC), mantiveram a sua liderança no segmento premium total. Somado, o BMW Group cresceu 4% vs 2024, acima do crescimento do segmento premium (+2,9%).

A Mini, outra marca que integra o grupo, também registrou crescimento de vendas no ano passado: 1.591 unidades emplacadas, um aumento de 3,4% em relação a 2024 e acima do mercado total e do segmento premium.

Somadas, BMW e Mini representam 34,6% da fatia de mercado no segmento de automóveis premium. Em venda de modelos puramente elétricos, o BMW Group cresceu 11% em 2025.

As vendas de esportivos BMW M e M Performance também registraram alta de 9%, totalizando 1.677 unidades emplacadas no Brasil. O segmento de alto luxo (BMW X7 e i7) também registrou alta de vendas, com 240 unidades emplacadas em 2025 (+21,8% vs. 2024, com 197 unidades), impulsionadas pelo lançamento do BMW X7 xDrive40i M Sport.

*Com informações do BMW Group

