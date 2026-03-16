As motos não param

Produção de motos tem melhor primeiro bimestre em 15 anos no Brasil

Polo Industrial de Manaus produziu 348 mil motocicletas entre janeiro e fevereiro de 2026; vendas no varejo também registraram recorde para o período

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 16 de março de 2026 às 17:50 - Atualizado há uma hora

Um total de 348.732 unidades saíram das linhas de montagem do PIM no primeiro bimestre do ano Crédito: Divulgação

A produção de motocicletas no Brasil começou 2026 em ritmo forte. Segundo levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), 348.732 unidades saíram das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus (PIM) no primeiro bimestre do ano.

O volume é 1,7% superior ao registrado no mesmo período de 2025 e representa o melhor desempenho para os dois primeiros meses do ano nos últimos 15 anos, de acordo com a entidade.

“O desempenho do primeiro bimestre reforça o bom momento vivido pela indústria de motocicletas. O setor mantém um ritmo consistente de produção, alinhado ao planejamento das fabricantes e impulsionado pela demanda do mercado”, afirma Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

Em fevereiro, foram produzidas 164.104 motocicletas, volume 7,1% menor que o registrado no mesmo mês de 2025 e 11,1% inferior ao de janeiro.

“A retração já era prevista, em razão do feriado de Carnaval, que reduziu o número de dias úteis do mês e impactou o ritmo de produção”, explica Bento.

Street lidera produção

No primeiro bimestre, 180.488 unidades do segmento street saíram das linhas de montagem Crédito: Honda/Divulgação

Entre as categorias, as motocicletas do tipo street continuam liderando a produção nacional. No primeiro bimestre, 180.488 unidades desse segmento saíram das linhas de montagem, o equivalente a 51,8% do total fabricado.

Na sequência aparecem:

Trail, com 19,4% da produção

Motoneta, com 13,3%

Naked, com 9%

Scooter, com 2,3%

Baixa cilindrada domina o mercado

Motocicletas de baixa cilindrada representam quase 80% da produção nacional. Crédito: Divulgação

A produção brasileira de motocicletas segue concentrada nos modelos de baixa cilindrada. Entre janeiro e fevereiro, foram fabricadas 270.919 unidades, o equivalente a 77,7% da produção total. As motos de média cilindrada responderam por 19,5%, enquanto os modelos de alta cilindrada representaram 2,8% do total produzido.

Alta cilindrada cresce

Como já esperado pela Abraciclo, a produção de motos de alta cilindrada cresceu no início de 2026. Crédito: Abraciclo/Divulgação

A produção de motocicletas de alta cilindrada também apresentou crescimento no início de 2026. No primeiro bimestre, foram fabricadas 9.725 unidades, volume 22% superior ao registrado no mesmo período de 2025. Apesar do avanço, esse tipo de modelo ainda representa 2,8% da produção total.

Vendas batem recorde

Licenciamentos de motocicletas registram o melhor fevereiro da história no Brasil. Crédito: Divulgação

O mercado também apresentou crescimento no início do ano. De janeiro a fevereiro, 350.110 motocicletas foram licenciadas no Brasil, aumento de 13,7% na comparação com o mesmo período de 2025.

Somente em fevereiro, os licenciamentos somaram 171.548 unidades, alta de 10% em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo a Abraciclo, este foi o maior volume de vendas já registrado para o mês de fevereiro.

A média diária de vendas foi de 9.530 unidades, segundo dados do levantamento.

Exportações avançam

Exportações de motocicletas brasileiras avançam no início de 2026, com alta de 43,1%. Crédito: Diogo Baravelli/Minfra

As exportações também cresceram no período. Nos dois primeiros meses de 2026, foram embarcadas 8.015 motocicletas, alta de 43,1% na comparação com o mesmo período de 2025.

Em fevereiro, as associadas da Abraciclo exportaram 4.748 unidades, volume 70% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado e 45,3% maior que o de janeiro.

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