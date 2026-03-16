Home
>
Motor
>
Produção de motos tem melhor primeiro bimestre em 15 anos no Brasil

Produção de motos tem melhor primeiro bimestre em 15 anos no Brasil

Polo Industrial de Manaus produziu 348 mil motocicletas entre janeiro e fevereiro de 2026; vendas no varejo também registraram recorde para o período

Filipe Turini

Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 16 de março de 2026 às 17:50

 - Atualizado há uma hora

fábrica da Honda no PIM em Manaus (AM)
Um total de 348.732 unidades saíram das linhas de montagem do PIM no primeiro bimestre do ano Crédito: Divulgação

A produção de motocicletas no Brasil começou 2026 em ritmo forte. Segundo levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), 348.732 unidades saíram das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus (PIM) no primeiro bimestre do ano.

Recomendado para você

Polo Industrial de Manaus produziu 348 mil motocicletas entre janeiro e fevereiro de 2026; vendas no varejo também registraram recorde para o período

Produção de motos tem melhor primeiro bimestre em 15 anos no Brasil

O primeiro episódio do podcast Motor em Pauta trouxe as principais novidades do mercado automotivo no começo de 2026, tanto no Espírito Santo quanto no Brasil (e até na China); assista ao episódio completo

Motor em Pauta #1: Impactos da nova fábrica da GWM no ES e os efeitos dos carros chineses e SUVs compactos

Desgaste, calibragem incorreta e erro na troca estão entre os principais problemas que comprometem a segurança e aumentam os custos de manutenção

Manutenção de pneus: do rodízio à calibragem, saiba como prolongar a vida útil e garantir segurança

O volume é 1,7% superior ao registrado no mesmo período de 2025 e representa o melhor desempenho para os dois primeiros meses do ano nos últimos 15 anos, de acordo com a entidade.

“O desempenho do primeiro bimestre reforça o bom momento vivido pela indústria de motocicletas. O setor mantém um ritmo consistente de produção, alinhado ao planejamento das fabricantes e impulsionado pela demanda do mercado”, afirma Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

Em fevereiro, foram produzidas 164.104 motocicletas, volume 7,1% menor que o registrado no mesmo mês de 2025 e 11,1% inferior ao de janeiro.

“A retração já era prevista, em razão do feriado de Carnaval, que reduziu o número de dias úteis do mês e impactou o ritmo de produção”, explica Bento.

Street lidera produção

Fábrica de motocicleta da Honda na Zona Franca de Manaus
No primeiro bimestre, 180.488 unidades do segmento street saíram das linhas de montagem Crédito: Honda/Divulgação

Entre as categorias, as motocicletas do tipo street continuam liderando a produção nacional. No primeiro bimestre, 180.488 unidades desse segmento saíram das linhas de montagem, o equivalente a 51,8% do total fabricado.

Na sequência aparecem:

  • Trail, com 19,4% da produção
  • Motoneta, com 13,3%
  • Naked, com 9%
  • Scooter, com 2,3%

Baixa cilindrada domina o mercado

Honda CG 160 Start
Motocicletas de baixa cilindrada representam quase 80% da produção nacional. Crédito: Divulgação

A produção brasileira de motocicletas segue concentrada nos modelos de baixa cilindrada. Entre janeiro e fevereiro, foram fabricadas 270.919 unidades, o equivalente a 77,7% da produção total. As motos de média cilindrada responderam por 19,5%, enquanto os modelos de alta cilindrada representaram 2,8% do total produzido.

Alta cilindrada cresce

Expectativa da Abraciclo é que o aumento da produção de motos continue em 2025
Como já esperado pela Abraciclo, a produção de motos de alta cilindrada cresceu no início de 2026. Crédito: Abraciclo/Divulgação

A produção de motocicletas de alta cilindrada também apresentou crescimento no início de 2026. No primeiro bimestre, foram fabricadas 9.725 unidades, volume 22% superior ao registrado no mesmo período de 2025. Apesar do avanço, esse tipo de modelo ainda representa 2,8% da produção total.

Vendas batem recorde

Veículos vendidos na Moto Vena
Licenciamentos de motocicletas registram o melhor fevereiro da história no Brasil. Crédito: Divulgação

O mercado também apresentou crescimento no início do ano. De janeiro a fevereiro, 350.110 motocicletas foram licenciadas no Brasil, aumento de 13,7% na comparação com o mesmo período de 2025.

Somente em fevereiro, os licenciamentos somaram 171.548 unidades, alta de 10% em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo a Abraciclo, este foi o maior volume de vendas já registrado para o mês de fevereiro.

A média diária de vendas foi de 9.530 unidades, segundo dados do levantamento.

Exportações avançam

Porto, exportação, importação, contêineres
Exportações de motocicletas brasileiras avançam no início de 2026, com alta de 43,1%. Crédito: Diogo Baravelli/Minfra

As exportações também cresceram no período. Nos dois primeiros meses de 2026, foram embarcadas 8.015 motocicletas, alta de 43,1% na comparação com o mesmo período de 2025.

Em fevereiro, as associadas da Abraciclo exportaram 4.748 unidades, volume 70% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado e 45,3% maior que o de janeiro.

LEIA MAIS SOBRE MOTOS

Triumph confirma de uma só vez 13 novos modelos para o Brasil em 2026

Produção cresce, novas marcas chegam e eletrificação acelera futuro das motos no Brasil

Confira 8 lançamentos de motos confirmados para o Brasil em 2026

Vendas de motos elétricas aumentam 63% em um ano, segundo OLX

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

motocicleta Mercado Automotivo Abraciclo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais