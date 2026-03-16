Produção de motos tem melhor primeiro bimestre em 15 anos no Brasil

Publicado em 16 de março de 2026 às 17:50
- Atualizado há uma hora
A produção de motocicletas no Brasil começou 2026 em ritmo forte. Segundo levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), 348.732 unidades saíram das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus (PIM) no primeiro bimestre do ano.
O volume é 1,7% superior ao registrado no mesmo período de 2025 e representa o melhor desempenho para os dois primeiros meses do ano nos últimos 15 anos, de acordo com a entidade.
“O desempenho do primeiro bimestre reforça o bom momento vivido pela indústria de motocicletas. O setor mantém um ritmo consistente de produção, alinhado ao planejamento das fabricantes e impulsionado pela demanda do mercado”, afirma Marcos Bento, presidente da Abraciclo.
Em fevereiro, foram produzidas 164.104 motocicletas, volume 7,1% menor que o registrado no mesmo mês de 2025 e 11,1% inferior ao de janeiro.
“A retração já era prevista, em razão do feriado de Carnaval, que reduziu o número de dias úteis do mês e impactou o ritmo de produção”, explica Bento.
Entre as categorias, as motocicletas do tipo street continuam liderando a produção nacional. No primeiro bimestre, 180.488 unidades desse segmento saíram das linhas de montagem, o equivalente a 51,8% do total fabricado.
Na sequência aparecem:
A produção brasileira de motocicletas segue concentrada nos modelos de baixa cilindrada. Entre janeiro e fevereiro, foram fabricadas 270.919 unidades, o equivalente a 77,7% da produção total. As motos de média cilindrada responderam por 19,5%, enquanto os modelos de alta cilindrada representaram 2,8% do total produzido.
A produção de motocicletas de alta cilindrada também apresentou crescimento no início de 2026. No primeiro bimestre, foram fabricadas 9.725 unidades, volume 22% superior ao registrado no mesmo período de 2025. Apesar do avanço, esse tipo de modelo ainda representa 2,8% da produção total.
O mercado também apresentou crescimento no início do ano. De janeiro a fevereiro, 350.110 motocicletas foram licenciadas no Brasil, aumento de 13,7% na comparação com o mesmo período de 2025.
Somente em fevereiro, os licenciamentos somaram 171.548 unidades, alta de 10% em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo a Abraciclo, este foi o maior volume de vendas já registrado para o mês de fevereiro.
A média diária de vendas foi de 9.530 unidades, segundo dados do levantamento.
As exportações também cresceram no período. Nos dois primeiros meses de 2026, foram embarcadas 8.015 motocicletas, alta de 43,1% na comparação com o mesmo período de 2025.
Em fevereiro, as associadas da Abraciclo exportaram 4.748 unidades, volume 70% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado e 45,3% maior que o de janeiro.
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