Produção cresce, novas marcas chegam e eletrificação acelera futuro das motos no Brasil

Em um cenário de trânsito cada vez mais saturado nas grandes cidades, demanda crescente por veículos acessíveis e expansão do transporte por aplicativos e entregas, a moto ganha protagonismo estrutural

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 06:58 - Atualizado em 2 horas

A produção de motocicletas no Brasil é dominada pelas gigantes japonesas Honda e Yamaha, líder de mercado Crédito: Divulgação

O Brasil vive em 2026 um dos momentos mais relevantes de sua história no universo de duas rodas. A motocicleta, que há décadas ocupa papel central na mobilidade nacional, deixa de ser apenas uma alternativa econômica ao automóvel e se consolida como um dos segmentos mais dinâmicos da indústria brasileira, impulsionada por três vetores principais: crescimento consistente da produção, abertura gradual do mercado a novas marcas e os primeiros passos concretos da eletrificação urbana.

Como um dos maiores polos globais de produção, o Brasil reforça sua posição estratégica em uma indústria que começa a olhar para o futuro sob novas exigências tecnológicas e ambientais. Poucos setores representam com tanta clareza a realidade brasileira quanto o de motocicletas. Mais do que um meio de transporte, elas se tornaram ferramenta de trabalho, mobilidade cotidiana e acesso à autonomia para milhões de pessoas.

Com produção concentrada principalmente no Polo Industrial de Manaus (PIM), o Brasil figura entre os maiores fabricantes mundiais de motocicletas, sustentado por uma cadeia industrial robusta, que envolve montadoras, fornecedores, logística e uma ampla rede de concessionárias espalhada pelo território nacional. O avanço do setor tem impacto direto na economia, com geração de empregos, atração de investimentos e fortalecimento de uma indústria que segue crescendo mesmo em períodos de instabilidade no mercado automotivo.

Em 2026, o segmento confirma sua resiliência e continua em trajetória de expansão, sustentado por uma demanda urbana permanente e pela necessidade de soluções mais ágeis e acessíveis de deslocamento. Se a motocicleta tradicional segue forte, o grande ponto de transformação desta década está no avanço das motos elétricas. Ainda longe de representar volumes comparáveis aos modelos a combustão, elas começam a ocupar espaço estratégico em nichos urbanos, especialmente em frotas corporativas, serviços de entrega e entre consumidores atentos ao custo operacional.

A Honda revelou sua primeira moto elétrica no ano passado, a WN7, inicialmente como conceito e já prometida como modelo de produção para este semestre na Europa. Crédito: Divulgação

As motos elétricas se destacam por prometer manutenção simplificada, operação silenciosa e economia no uso diário – fatores relevantes em centros urbanos onde a mobilidade precisa ser eficiente e menos poluente. Nesse contexto, a eletrificação deixa de ser tendência global e passa a integrar a realidade brasileira, ainda que de forma gradual. A transição energética nas duas rodas avança em ritmo próprio, mas aponta para um caminho irreversível, especialmente conforme infraestrutura e escala produtiva se desenvolvam.

A Honda revelou sua primeira moto elétrica no ano passado, a WN7, inicialmente como conceito e já prometida como modelo de produção para este semestre na Europa. A Yamaha responde com a Neo’s, scooter inteiramente “verde” que deverá ser fabricada em Manaus. Já a Watts W-Trail surge como a primeira motocicleta 100% elétrica no segmento trail, voltada exclusivamente para trilhas e enduro.

O setor brasileiro segue amplamente liderado por gigantes tradicionais como Honda e Yamaha – especialmente a primeira –, que mantêm hegemonia histórica em volume, rede de distribuição e capacidade industrial. Essas marcas sustentam grande parte da produção nacional e definem o ritmo do mercado em categorias urbanas e de entrada.

A Yamaha responde com a Neo’s, scooter inteiramente “verde” que deverá ser fabricada em Manaus. Crédito: Divulgação

No entanto, 2026 também marca um momento de abertura e diversificação. Novas fabricantes começam a enxergar o Brasil como território estratégico, trazendo modelos urbanos, scooters modernas e propostas elétricas que ampliam a concorrência e estimulam renovação tecnológica.

Esse movimento tende a alterar gradualmente o equilíbrio do segmento, aumentando a disputa por preço, conectividade, eficiência e inovação – elementos que já transformaram o mercado de automóveis e agora começam a redesenhar o universo das motos.

A motocicleta se consolida como ferramenta essencial de mobilidade urbana, ampliando sua relevância social e econômica. Ao mesmo tempo, o consumidor passa a exigir mais: segurança, economia, conectividade e produtos adaptados ao cotidiano real das ruas brasileiras.

A Watts W-Trail surge como a primeira motocicleta 100% elétrica no segmento trail, voltada exclusivamente para trilhas e enduro Crédito: Divulgação

O segmento, portanto, não cresce apenas em volume: moderniza-se em conceito. Com capacidade industrial instalada, mercado interno robusto e potencial exportador, o Brasil reforça em 2026 sua condição de polo mundial de produção de motocicletas.

A indústria nacional está no centro de uma transformação global, em que mobilidade acessível e transição energética caminham lado a lado. E, assim como ocorre no setor automotivo, o futuro das duas rodas será definido por quem conseguir equilibrar inovação, escala produtiva e adaptação às novas demandas urbanas.

