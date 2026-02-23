Luz nas sombras

Basalt Dark Edition combina proporções elegantes com robustez e desempenho ágil

A Citroën colocou no mercado a nova versão topo de linha do SUV, combinando visual escurecido com um toque sofisticado e esportivo

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:05 - Atualizado há 12 minutos

O SUV com estilo cupê Basalt foi lançado em março de 2024 com uma forte campanha: ser o modelo mais barato de seu segmento no Brasil Crédito: Citroën/Divulgação

Outro destaque é o aerofólio traseiro com detalhes em vermelho no tom André Red – em homenagem a André Citroën, fundador da fabricante francesa, pertencente atualmente ao grupo Stellantis. De acordo com a Citroën, o Basalt – produzido no Polo Automotivo de Porto Real, no sul do Estado do Rio de Janeiro – já responde por metade das vendas da marca no Brasil.

O SUV compacto com estilo cupê é oferecido na versão Feel, com preço de oferta de R$ 96.690, equipada com motor 1.0 aspirado de até 75 cavalos de potência e 10 kgfm de torque, associado ao câmbio manual de 5 marchas. Nas variantes empurradas pelo propulsor turbo T200 da Stellantis, de até 130 cavalos e 20,4 kgfm, acoplado ao câmbio automático tipo CVT com 7 marchas simuladas, a versão Shine tem preço a partir de R$ 117.690, enquanto a Dark Edition parte de R$ 118.690 na cor Preto Perla Nera – do modelo avaliado nesta reportagem.

O Basalt já responde por metade das vendas da marca no Brasil Crédito: Citroën/Divulgação

Há ainda Cinza Grafito (acrescendo R$ 1.990) e as opções Cinza Grafito ou Cinza Sting Gray, ambas com teto Preto Perla Nera (adicionando R$ 3.900 à fatura). Todas as cores são metálicas. O Basalt Dark Edition combina proporções elegantes com a robustez transmitida pelas linhas marcantes que percorrem toda a carroceria, com detalhes em vermelho em alguns pontos. A dianteira é bem particular, agressiva, gerando aprovação total na maioria dos clientes e alguma desconfiança em outros.

A distância entre-eixos de 2,64 metros confere um design equilibrado e conforto aos ocupantes do banco de trás, com proporções bem resolvidas entre a frente e a traseira. Esse conceito transmite leveza visual ao veículo e melhora os ângulos de entrada e saída, ideais para superar obstáculos do dia a dia com desenvoltura.

Em termos de itens de série, a configuração “top” Dark Edition acrescenta modo de condução “Sport”, porta USB tipo A, tomada de 12V no painel, duas portas USB tipo C para a fileira traseira, alarme, ar-condicionado automático digital, assistente de partida em rampa (Hill Assist), banco do motorista com ajuste de altura e apoio de braço, bancos traseiros rebatíveis com Isofix e Top Tether, câmera traseira, capa dos retrovisores externos em preto brilhante e central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10,25 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Somam-se ainda controlador e limitador de velocidade, luzes de circulação diurna (DRL) em LED, auxiliares de neblina, monitoramento da pressão dos pneus, luz no porta-luvas e no porta-malas, maçanetas na cor da carroceria, painel com revestimento premium “soft touch”, painel de instrumentos de TFT de 7 polegadas, ajustes elétricos dos retrovisores, sensores de estacionamento traseiro, tapetes exclusivos e vidros elétricos com função One Touch e antiesmagamento.

Experiência a bordo: na medida certa

A distância entre-eixos de 2,64 metros confere um design equilibrado e conforto aos ocupantes do banco de trás Crédito: Citroën/Divulgação

O interior do Basalt Dark Edition é inteiramente escurecido, conectado ao estilo que dá nome à versão topo de linha. É até meio intimidador pela escuridão, mas essa é justamente a proposta do modelo, além de transmitir sofisticação, apesar do uso abundante de plásticos, que convivem com materiais de bom gosto.

A cabine da Dark Edition privilegia acabamentos com bancos em tecido premium preto, realçados por costuras vibrantes em vermelho, complementados por tapetes especiais e porta-objetos no painel em tom escuro.

A alavanca de câmbio traz arremates em preto brilhante, também com costuras vermelhas. Outro diferencial são as pedaleiras esportivas em preto com detalhes em prata, reforçando a proposta dinâmica e melhorando a aderência dos pés.

A dianteira é bem particular, agressiva, gerando aprovação total na maioria dos clientes Crédito: Citroën/Divulgação

A central multimídia Citroën Connect Touchscreen na linha 2026 conta com borda ultrafina em preto brilhante, deixando o visual ainda mais “clean”. Mantém as 10,25 polegadas, com compatibilidade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, conectada a seis alto-falantes. Com relação à conectividade, o Basalt 2026 oferece porta USB tipo A, tomada de 12V e duas portas USB tipo C de carregamento rápido para a segunda fileira.

A cabine é espaçosa, os bancos são confortáveis e o painel digital contribui para uma experiência agradável. Por outro lado, a ausência de regulagem de profundidade do volante é um “pecado” a ser lembrado, embora não comprometa a proposta de conforto do carro. A distância entre-eixos de 2,64 metros e a largura de 1,74 metro garantem conforto de sobra no banco traseiro, sem incômodo para joelhos ou ombros, mesmo com três adultos acomodados.

Impressões ao dirigir: sem sobressaltos

A central multimídia Citroën Connect Touchscreen na linha 2026 conta com borda ultrafina em preto brilhante, Crédito: Citroën/Divulgação

Porto Alegre (RS) – O Citroën Basalt Dark Edition oferece desempenho ágil com seu motor 1.0 turbo T200, já presente em vários modelos da Stellantis, seja da Fiat, da Peugeot ou da própria Citroën. São até 130 cavalos de potência a 5.750 rpm e 20,4 kgfm de torque a 1.740 rpm, associados ao câmbio tipo CVT Aisin K313 com 7 marchas simuladas e modo “Sport” exclusivo da versão, que solta mais o veículo em um desempenho minimamente esportivo. Segundo o PBEV do Inmetro, o Basalt Dark Edition registra consumo urbano de 12,1 km/l com gasolina e 8,4 km/l com etanol, além de 13,7 km/l e 9,6 km/l na estrada, respectivamente.

O conjunto garante uma experiência prazerosa ao volante, com desenvolvimento adequado em quase todas as situações de trânsito. Isso se deve também ao sistema Multiair III, que ajusta eletronicamente o tempo e a abertura das válvulas de admissão, otimizando performance e eficiência.

De acordo com a Citroën, o Basalt Dark acelera de zero a 100 km/h em 9,6 segundos com etanol e em dez segundos com gasolina, atingindo velocidade máxima de 199 km/h – não observada no teste, já que as regras de trânsito devem sempre ser respeitadas.

O motor registra consumo urbano de 12,1 km/l com gasolina e 8,4 km/l com etanol, além de 13,7 km/l e 9,6 km/l na estrada Crédito: Citroën/Divulgação

A dirigibilidade destaca-se pelo conforto da suspensão, ideal para buracos urbanos, pela direção leve e pela agilidade em retomadas, auxiliada pelos controles de estabilidade e tração. Entretanto, o SUV-cupê pede atenção extra em curvas feitas com velocidade acima do indicado: apesar das qualidades do conjunto, ele não foi projetado para condução esportiva extrema.

O modelo utiliza suspensão MacPherson na frente e eixo de torção atrás. A direção elétrica facilita manobras em baixa velocidade e estacionamento. Na estrada, o carro fica um pouco “solto” demais em velocidades mais elevadas, sem comprometer a segurança, mantendo bom comportamento em ultrapassagens feitas em pista simples.

Como em todo SUV, o motorista fica mais alto em relação ao chão, e encontrar a posição ideal ao volante pode exigir adaptação, especialmente pela ausência de regulagem de profundidade da coluna de direção.

Na prática, o modelo da Citroën conta com bons equipamentos de série – todos incorporados à nova versão “top” da família, destacando quatro airbags, controles de tração e estabilidade, ar-condicionado automático digital, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, direção com assistência elétrica, faróis de neblina, luzes de circulação diurna de LED, painel digital, controlador de velocidade e volante multifuncional.

Ficha técnica

Citroën Basalt Dark Edition

Motor : turbo, dianteiro, transversal, 3 cilindros em linha, 999 cm³, taxa de compressão de 10,5:1, comando de válvulas no cabeçote, sistema eletrohidráulico Multiair III, eixo para as válvulas de escape, injeção direta

: turbo, dianteiro, transversal, 3 cilindros em linha, 999 cm³, taxa de compressão de 10,5:1, comando de válvulas no cabeçote, sistema eletrohidráulico Multiair III, eixo para as válvulas de escape, injeção direta Potência : 125 cv (gasolina) / 130 cv (etanol) a 5.750 rpm

: 125 cv (gasolina) / 130 cv (etanol) a 5.750 rpm Torque : 20,4 kgfm a 1.750 rpm (gasolina/etanol)

: 20,4 kgfm a 1.750 rpm (gasolina/etanol) Combustível : gasolina/etanol

: gasolina/etanol Transmissão : automática, CVT, 7 marchas

: automática, CVT, 7 marchas Direção : assistência elétrica

: assistência elétrica Tração : dianteira

: dianteira Sistema de freio s: dianteiro, disco ventilado com pinça flutuante, traseiro, tambor

s: dianteiro, disco ventilado com pinça flutuante, traseiro, tambor Suspensão : dianteira, tipo independente, MacPherson, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais, traseira, tipo eixo de torção, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais

: dianteira, tipo independente, MacPherson, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais, traseira, tipo eixo de torção, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais Rodas : liga leve de 16 polegadas, pneus 205/60 R16

: liga leve de 16 polegadas, pneus 205/60 R16 Peso em ordem de marcha : 1.191 kg

: 1.191 kg Capacidade de carga : 400 kg

: 400 kg Porta-malas : 490 litros

: 490 litros Dimensões : 4,34 metros de comprimento, 1,74 metro de largura, 1,58 metro de altura, 2,64 metros de entre-eixos

: 4,34 metros de comprimento, 1,74 metro de largura, 1,58 metro de altura, 2,64 metros de entre-eixos Altura mínima em relação ao solo : 20,8 cm

: 20,8 cm Ângulo de entrada : 20,5 graus

: 20,5 graus Ângulo de saída : 28 graus

: 28 graus Tanque de combustível : 47 litros

: 47 litros Preço: a partir de R$ 118.690

