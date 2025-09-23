O que muda nas novas versões do C3, Aircross e Basalt da Citroën

A linha 2026 do C3 agora é composta pelas versões Live, Live Pack, Feel, YOU! (foto) e a mais nova XTR Crédito: Divulgação
Em busca de recuperar espaço no mercado nacional, a Citroën lançou, no início do mês, novas versões de seus três carros de passeio disponíveis no Brasil. Enquanto o Basalt recebe um pacote visual de estilo esportivo, o C3 e o Aircross ganham a opção XTR, com pneus de uso misto e apelo off-road.
Somados, os modelos registraram 24.735 unidades vendidas entre janeiro e agosto, segundo dados da Fenabrave (associação dos distribuidores de veículos). O número representa um crescimento de 28,5% em relação ao mesmo período de 2024. Mas o resultado não conta toda a história.
O produto mais vendido da Citroën é o SUV compacto Basalt, que foi lançado em outubro de 2024. Sua chegada nas lojas resultou em queda nas vendas das outras opções da marca, em um processo de canibalização. A estratégia da montadora é manter sua posição no mercado, oferecendo veículos com design e conforto, com um pacote de equipamentos que, segundo a marca, é competitivo no segmento.
C3 ganha nova versão XTR
Citroën C3 2026
A chegada das opções XTR busca reativar o interesse do consumidor. No caso do C3, o preço da nova versão parte de R$ 85.990 e traz melhorias no acabamento, como moldura de tecido no painel frontal e revestimento nas portas.
A linha 2026 do C3 agora é composta pelas versões Live, Live Pack, Feel, YOU! e a mais nova XTR. Esta última se posiciona no topo da gama com motorização 1.0 Firefly, e é caracterizada por um visual aventureiro, com pneus de uso misto (Pirelli Scorpion ATR).
O motor é 0 1.0 flex aspirado (75 cv) e a lista de itens de série inclui ar-condicionado, direção com assistência elétrica, central multimídia, painel digital colorido, rodas de liga leve e pneus aptos a rodar em trechos de terra, similares aos utilizados na antiga linha Adventure, da Fiat.
Outros detalhes incluem o adesivo XTR no capô e o protetor inferior lateral de porta na cor Light Green. Internamente, os bancos e painel têm revestimento premium com costura na mesma cor. A partir da versão Feel, os comandos dos vidros elétricos, antes localizados entre os bancos dianteiros, foram movidos para a porta do motorista. O painel do C3 YOU! também recebe revestimento premium, mas com costuras azuis.
Aircross também ganha versão esportiva
Citroen Aircross 2026
O Aircross XTR 1.0 turbo flex (130 cv) segue caminho semelhante. A nova opção tem sempre câmbio automático e sete lugares (a versão com cinco assentos ficou limitada à versão Feel). Há ainda revestimentos acolchoados e botões dos vidros traseiros nas portas. Antes, ficavam entre os assentos dianteiros.
O Aircross, que já tinha as versões Feel Turbo 200, Feel 7 Turbo 200 e Shine 7 Turbo 200, terá agora a especial XTR 7 Turbo 200, que se torna a topo de linha. Assim como no C3, o Aircross XTR tem foco na versatilidade, com pneus de uso misto (Pirelli Scorpion HT) e detalhes de design na cor Light Green. A suspensão foi mantida com o efeito "tapete voador" e o sistema de bancos removíveis da terceira fileira permanece no modelo de sete lugares.
A logomarca da Citroën é pintada de preto brilhante na XTR, que também traz pneus adequados ao uso fora de estrada. O ar-condicionado tem mostrador digital e ajuste automático de temperatura. Detalhes verdes na carroceria e na costura dos bancos complementam a parte visual, que é anunciada por R$ 129.990.
Basalt Dark edition
Citroen Basalt Dark
O Basalt, que já tinha as versões Feel, Feel Turbo 200 e Shine Turbo 200, ganha a nova topo de linha, Dark Edition Turbo 200. Com proposta mais esportiva, essa versão tem visual escurecido, rodas de liga leve de 16 polegadas pintadas de preto, pedaleira esportiva, aerofólio traseiro com detalhes em vermelho, e emblemas e acabamentos em preto.
O interior também segue o tema, com revestimentos premium em preto e costuras vermelhas. O Basalt está disponível na cor exclusiva Cinza Sting Gray com teto preto, além de outras opções. Rodas e teto escurecidos, além de um discreto aerofólio, reforçam o apelo esportivo do modelo. A lista de equipamentos traz ar-condicionado automático, direção com assistência elétrica, central multimídia e sensores traseiros de estacionamento.
Equipada com o mesmo conjunto de motor e câmbio do Aircross, a nova versão assume o posto de topo da linha, logo acima da Shine, que custa R$ 1.000 a menos com a mesma motorização. A Dark edition sai por R$ 114.990.
Fichas técnicas
Citroën C3 2026
Citroën C3 XTR é a versão esportiva do subcompacto Crédito: Yuri Ravitz/Automotrix
Citroën C3 Live
Motor Firefly 1.0
Ar- condicionado
Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist
Aviso de portas e porta-malas abertos
Banco traseiro rebatível
Chave canivete
Computador de bordo
ESS - Emergency Stop Signal
GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)
Indicadores de direção laterais nos retrovisores externos
iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus • Limpador, lavador e desembaçador traseiro
Luz no porta-luvas
Painel bitom na cor Cinza Steel
Para-choques dianteiros e traseiros na cor da carroceria
Para-sol com espelhos internos para motorista e passageiro
Rodas de 15” e pneus 195/65
Saída de ar e comandos de ventilação com detalhes cromados
Travamento automático das portas com veículo em movimento
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito
Preço: a partir de R$ 74.990*
Citroën C3 Live Pack
Todos os itens da versão Live mais:
1 Porta USB tipo A
Banco do motorista com ajuste de altura
Citroën Connect touchscreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito
Preço: a partir de R$ 83.990*
Citroën C3 Feel
Todos os itens da versão Live Pack mais:
1 Porta USB tipo A e Tomada 12v no painel
2 portas USB tipo C para 2ª fileira
Alarme
Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável
Câmera traseira
DLR com LED
Duplo Chevron dianteiro cromado
Maçanetas externas na cor da carroceira
Painel com tecido e costura azul
Retrovisores laterais com ajuste elétrico
Rodas em liga leve 15" pintadas em Cinza Antra
Saída de ar em preto brilhante
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com sistema One Touch e anti-esmagamento
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito
Preço: a partir de R$ 85.990*
Citroën C3 XTR
Todos os itens da versão Feel mais:
Adesivo XTR no capô
Adesivo Light Green na coluna C
Ar-condicionado automático e digital
Bancos com revestimento premium, costura Light Green e encosto rebatível
Duplo Chevron dianteiro escurecido
Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira
Faróis de neblina
Interior escurecido
Maçanetas internas cromadas
Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green
Painel de instrumentos digital 7"
Pedaleira com acabamento cromado
Pneus 205/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion ATR)
Portas com revestimento premium soft touch com costura Light Green
Protetor inferior lateral de porta com detalhes na cor Light Green
Rodas em liga leve 15" escurecidas
Soleira de porta
Volante com revestimento premium com costura Light Green
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Artense com opcional de teto em preto e Branco Banquise com opcional de teto em preto
Preço: a partir de R$ 88.990*
Citroën C3 YOU!
Todos os itens da versão Feel mais:
Motor Turbo 200 de até 130 cv
Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
Adesivo Emerald Blue na coluna C
Adesivos nas cores preto e Emerald Blue nas portas
Ar- condicionado automático e digital
Bancos com revestimento premium com costura azul
Controlador e limitador de velocidade
Emblema YOU!
Faróis de neblina
Moldura do farol de neblina na cor Emerald Blue
Painel com revestimento premium soft touch e costura azul
Painel de instrumentos digital 7"
Rodas em liga leve 15" pintadas em Preto com pneus 195/65
Soleira de porta cromada
Tapetes com emblema YOU!
Volante com revestimento premium com costura azul
Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Grafito e Cinza Artense, com opcional com teto em preto
Preço: a partir de R$ 103.990*
Citroën Aircross 2026
O Aircross, que já tinha as versões Feel Turbo 200, Feel 7 Turbo 200 e Shine 7 Turbo 200, terá agora a especial XTR 7 Turbo 200 Crédito: Divulgação
Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT
Motor Turbo 200 de até 130 cv
Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel
2 portas USB tipo C na segunda fileira
Aerofólio traseiro
Alarme
Ar-condicionado
Apoio de braço do painel de porta revestido em tecido
Banco do motorista com ajuste de altura
Bancos traseiros bi-partidos e rebatíveis com Isofix e Top Tether (fixação para cadeiras de crianças)
Chave tipo canivete com abertura remota
Citroën Connect touchsreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio, 6 alto-falantes e controle de áudio no volante
Direção elétrica
DRL com LED
Emblema "Aircross" centralizado Espelho de cortesia no para sol motorista e passageiro
Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa
iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus
Luz de iluminação no porta-malas
Luz no porta-luvas
Maçanetas na cor da carroceria
Painel com revestimento em tecido
Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento
Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento