O que muda nas novas versões do C3, Aircross e Basalt da Citroën

Em busca de recuperar espaço no mercado nacional, montadora francesa otimiza sua gama de modelos com mais tecnologia e acabamentos internos e traz as versões especiais XTR e Dark Edition

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 14:07

 - Atualizado há 7 minutos

Citroën C3
A linha 2026 do C3 agora é composta pelas versões Live, Live Pack, Feel, YOU! (foto) e a mais nova XTR Crédito: Divulgação

Em busca de recuperar espaço no mercado nacional, a Citroën lançou, no início do mês, novas versões de seus três carros de passeio disponíveis no Brasil. Enquanto o Basalt recebe um pacote visual de estilo esportivo, o C3 e o Aircross ganham a opção XTR, com pneus de uso misto e apelo off-road.

Somados, os modelos registraram 24.735 unidades vendidas entre janeiro e agosto, segundo dados da Fenabrave (associação dos distribuidores de veículos). O número representa um crescimento de 28,5% em relação ao mesmo período de 2024. Mas o resultado não conta toda a história.

O produto mais vendido da Citroën é o SUV compacto Basalt, que foi lançado em outubro de 2024. Sua chegada nas lojas resultou em queda nas vendas das outras opções da marca, em um processo de canibalização. A estratégia da montadora é manter sua posição no mercado, oferecendo veículos com design e conforto, com um pacote de equipamentos que, segundo a marca, é competitivo no segmento.

C3 ganha nova versão XTR

Citroën C3 2026

A chegada das opções XTR busca reativar o interesse do consumidor. No caso do C3, o preço da nova versão parte de R$ 85.990 e traz melhorias no acabamento, como moldura de tecido no painel frontal e revestimento nas portas.

A linha 2026 do C3 agora é composta pelas versões Live, Live Pack, Feel, YOU! e a mais nova XTR. Esta última se posiciona no topo da gama com motorização 1.0 Firefly, e é caracterizada por um visual aventureiro, com pneus de uso misto (Pirelli Scorpion ATR).

O motor é 0 1.0 flex aspirado (75 cv) e a lista de itens de série inclui ar-condicionado, direção com assistência elétrica, central multimídia, painel digital colorido, rodas de liga leve e pneus aptos a rodar em trechos de terra, similares aos utilizados na antiga linha Adventure, da Fiat.

Outros detalhes incluem o adesivo XTR no capô e o protetor inferior lateral de porta na cor Light Green. Internamente, os bancos e painel têm revestimento premium com costura na mesma cor. A partir da versão Feel, os comandos dos vidros elétricos, antes localizados entre os bancos dianteiros, foram movidos para a porta do motorista. O painel do C3 YOU! também recebe revestimento premium, mas com costuras azuis.

Aircross também ganha versão esportiva

Citroen Aircross 2026

O Aircross XTR 1.0 turbo flex (130 cv) segue caminho semelhante. A nova opção tem sempre câmbio automático e sete lugares (a versão com cinco assentos ficou limitada à versão Feel). Há ainda revestimentos acolchoados e botões dos vidros traseiros nas portas. Antes, ficavam entre os assentos dianteiros.

O Aircross, que já tinha  as versões Feel Turbo 200, Feel 7 Turbo 200 e Shine 7 Turbo 200, terá agora a especial XTR 7 Turbo 200, que se torna a topo de linha. Assim como no C3, o Aircross XTR tem foco na versatilidade, com pneus de uso misto (Pirelli Scorpion HT) e detalhes de design na cor Light Green. A suspensão foi mantida com o efeito "tapete voador" e o sistema de bancos removíveis da terceira fileira permanece no modelo de sete lugares.

A logomarca da Citroën é pintada de preto brilhante na XTR, que também traz pneus adequados ao uso fora de estrada. O ar-condicionado tem mostrador digital e ajuste automático de temperatura. Detalhes verdes na carroceria e na costura dos bancos complementam a parte visual, que é anunciada por R$ 129.990.

Basalt Dark edition

Citroen Basalt Dark

O Basalt, que já tinha as versões Feel, Feel Turbo 200 e Shine Turbo 200, ganha a nova topo de linha, Dark Edition Turbo 200. Com proposta mais esportiva, essa versão tem visual escurecido, rodas de liga leve de 16 polegadas pintadas de preto, pedaleira esportiva, aerofólio traseiro com detalhes em vermelho, e emblemas e acabamentos em preto.

O interior também segue o tema, com revestimentos premium em preto e costuras vermelhas. O Basalt está disponível na cor exclusiva Cinza Sting Gray com teto preto, além de outras opções. Rodas e teto escurecidos, além de um discreto aerofólio, reforçam o apelo esportivo do modelo. A lista de equipamentos traz ar-condicionado automático, direção com assistência elétrica, central multimídia e sensores traseiros de estacionamento.

Equipada com o mesmo conjunto de motor e câmbio do Aircross, a nova versão assume o posto de topo da linha, logo acima da Shine, que custa R$ 1.000 a menos com a mesma motorização. A Dark edition sai por R$ 114.990.

Fichas técnicas

Citroën C3 2026

Citroën C3 XTR
Citroën C3 XTR é a versão esportiva do subcompacto Crédito: Yuri Ravitz/Automotrix

Citroën C3 Live

  • Motor Firefly 1.0
  • Ar- condicionado 
  • Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist
  • Aviso de portas e porta-malas abertos 
  • Banco traseiro rebatível 
  • Chave canivete 
  • Computador de bordo 
  • ESS - Emergency Stop Signal 
  • GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)
  • Indicadores de direção laterais nos retrovisores externos
  • iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus • Limpador, lavador e desembaçador traseiro
  • Luz no porta-luvas
  • Painel bitom na cor Cinza Steel
  • Para-choques dianteiros e traseiros na cor da carroceria
  • Para-sol com espelhos internos para motorista e passageiro
  • Rodas de 15” e pneus 195/65
  • Saída de ar e comandos de ventilação com detalhes cromados
  • Travamento automático das portas com veículo em movimento
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito
  • Preço: a partir de R$ 74.990*

Citroën C3 Live Pack

Todos os itens da versão Live mais:

  • 1 Porta USB tipo A
  • Banco do motorista com ajuste de altura
  • Citroën Connect touchscreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito
  • Preço: a partir de R$ 83.990*

Citroën C3 Feel

Todos os itens da versão Live Pack mais:

  • 1 Porta USB tipo A e Tomada 12v no painel
  • 2 portas USB tipo C para 2ª fileira
  • Alarme
  • Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável
  • Câmera traseira
  • DLR com LED
  • Duplo Chevron dianteiro cromado
  • Maçanetas externas na cor da carroceira
  • Painel com tecido e costura azul
  • Retrovisores laterais com ajuste elétrico
  • Rodas em liga leve 15" pintadas em Cinza Antra
  • Saída de ar em preto brilhante
  • Vidros elétricos dianteiros e traseiros com sistema One Touch e anti-esmagamento
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito
  • Preço: a partir de R$ 85.990*

Citroën C3 XTR

Todos os itens da versão Feel mais:

  • Adesivo XTR no capô
  • Adesivo Light Green na coluna C
  • Ar-condicionado automático e digital
  • Bancos com revestimento premium, costura Light Green e encosto rebatível
  • Duplo Chevron dianteiro escurecido
  • Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira
  • Faróis de neblina
  • Interior escurecido
  • Maçanetas internas cromadas
  • Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green
  • Painel de instrumentos digital 7"
  • Pedaleira com acabamento cromado
  • Pneus 205/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion ATR)
  • Portas com revestimento premium soft touch com costura Light Green
  • Protetor inferior lateral de porta com detalhes na cor Light Green
  • Rodas em liga leve 15" escurecidas
  • Soleira de porta
  • Volante com revestimento premium com costura Light Green
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Artense com opcional de teto em preto e Branco Banquise com opcional de teto em preto
  • Preço: a partir de R$ 88.990*

Citroën C3 YOU!

Todos os itens da versão Feel mais:

  • Motor Turbo 200 de até 130 cv
  • Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
  • Adesivo Emerald Blue na coluna C
  • Adesivos nas cores preto e Emerald Blue nas portas
  • Ar- condicionado automático e digital
  • Bancos com revestimento premium com costura azul
  • Controlador e limitador de velocidade
  • Emblema YOU!
  • Faróis de neblina
  • Moldura do farol de neblina na cor Emerald Blue
  • Painel com revestimento premium soft touch e costura azul
  • Painel de instrumentos digital 7"
  • Rodas em liga leve 15" pintadas em Preto com pneus 195/65
  • Soleira de porta cromada
  • Tapetes com emblema YOU!
  • Volante com revestimento premium com costura azul
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Grafito e Cinza Artense, com opcional com teto em preto
  • Preço: a partir de R$ 103.990*

Citroën Aircross 2026

Citroën Aircross 2026
O Aircross, que já tinha as versões Feel Turbo 200, Feel 7 Turbo 200 e Shine 7 Turbo 200, terá agora a especial XTR 7 Turbo 200 Crédito: Divulgação

Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT

  • Motor Turbo 200 de até 130 cv
  • Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
  • 1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel
  • 2 portas USB tipo C na segunda fileira
  • Aerofólio traseiro
  • Alarme
  • Ar-condicionado
  • Apoio de braço do painel de porta revestido em tecido
  • Banco do motorista com ajuste de altura
  • Bancos traseiros bi-partidos e rebatíveis com Isofix e Top Tether (fixação para cadeiras de crianças)
  • Chave tipo canivete com abertura remota
  • Citroën Connect touchsreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio, 6 alto-falantes e controle de áudio no volante
  • Direção elétrica 
  • DRL com LED
  • Emblema "Aircross" centralizado Espelho de cortesia no para sol motorista e passageiro
  • Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa
  • iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus
  • Luz de iluminação no porta-malas
  • Luz no porta-luvas
  • Maçanetas na cor da carroceria
  • Painel com revestimento em tecido
  • Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento
  • Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi
  • Preço: a partir de R$ 118.800*

Citroën Aircross Feel 7 Turbo 200 AT

Todos os itens da versão Feel mais:

  • Painel de instrumentos digital 7" TFT
  • 3ª fileira com 2 assentos individuais, rebatíveis e removíveis
  • Exclusivo sistema de ventilação suplementar no teto
  • Logotipo 7 no porta-malas
  • Porta celular na 3ª fileira
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi
  • Preço: a partir de R$ 117.990*

Citroën Aircross Shine 7 Turbo 200 AT

Todos os itens da versão Feel 7 mais:

  • Apliques inferiores de para-choque dianteiros e traseiros (skid plates) na cor Technical Gray
  • Apoio de braço da porta com revestimento premium soft touch
  • Ar-condicional digital e automático
  • Banco do motorista com apoia braço com revestimento premium soft touch
  • Bancos com revestimento premium e costura vermelha
  • Câmera traseira
  • Capa do retrovisor em preto brilhante
  • Controlador e limitador de velocidade
  • Faixa traseira em preto brilhante
  • Faróis de neblina
  • Interior escurecido
  • Painel com revestimento premium soft touch com costura vermelha
  • Porta objetos com acabamento premium no painel
  • Retrovisores elétricos
  • Rodas de liga-leve de 17” diamantada e pneus 215/60
  • Sensor de estacionamento traseiro
  • Volante revestido em acabamento premium com costura vermelha
  • Cores disponíveis: Cosmo Blue com teto em preto, Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi
  • Preço: a partir de R$ 126.990*

Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200

Todos os itens da versão Shine mais:

  • Adesivo XTR no capô
  • Adesivo verde na coluna C
  • Apoio de braço com revestimento premium soft touch e costura Light Green
  • Bancos com revestimento premium e costura Light Green
  • Duplo chevron dianteiro escurecido
  • Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira
  • Faixa traseira em preto brilhante
  • Faróis de neblina
  • Grade frontal em preto brilhante
  • Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green
  • Pedaleira com acabamento cromado
  • Pneus 215/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion HT)
  • Protetor inferior lateral de porta com detalhe na cor Light Green
  • Retrovisores elétricos
  • Rodas de liga leve 17" escurecidas
  • Soleira de porta
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise com teto em preto e Cinza Artense com teto em preto
  • Preço: a partir de R$ 129.990*

Citroën Basalt 2026

Gama Citroen Basalt 2026

Citroën Basalt Feel

  • Motor 1.0 Firefly
  • 1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel
  • 2 Portas USB tipo C para 2ª fileira
  • Airbags laterais
  • Alarme
  • Apliques inferiores de para-choque traseiros (skid plates) pretos
  • Ar-condicionado
  • Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist
  • Banco do motorista com ajuste de altura
  • Banco do motorista com apoia braço
  • Bancos com revestimento de tecido
  • Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável
  • Bancos traseiros com apoio de cabeça regulável nas 3 posições
  • Bancos traseiros rebatíveis com Isofix e Top Tether (fixação para cadeiras de crianças)
  • Câmera traseira
  • Capa do retrovisor em preto brilhante
  • Citroën Connect touchscreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes
  • Comando interno de abertura da tampa de combustível
  • Detalhes na cor Andre Red na grade frontal e na coluna C
  • Direção com assistência elétrica
  • DRL com LED
  • Espelho de cortesia no para sol motorista e passageiro
  • GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)
  • iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus
  • Luz de iluminação no porta-malas
  • Luz no porta-luvas
  • Luzes indicadoras de direção nos retrovisores
  • Maçanetas na cor da carroceria
  • Painel com revestimento de tecido
  • Painel de instrumentos digital TFT 7"
  • Porta-objetos no painel com pintura cromada
  • Retrovisores elétricos
  • Rodas de liga leve 16" pintadas de cinza
  • Sensor de estacionamento traseiro
  • Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento
  • Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi
  • Preço: a partir de R$ 93.990*

Citroën Basalt Feel Turbo 200

Todos os itens da versão Feel mais:

  • Motor Turbo 200 de até 130 cv
  • Ar-condicionado automático e digital
  • Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport
  • Logotipo T200
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi
  • Preço: a partir de R$ 108.990*

Citroën Basalt Shine Turbo 200

Todos os itens da versão Feel Turbo mais:

  • Bancos com revestimento premium na cor cinza
  • Bancos traseiros com apoio de cabeça com abas nas posições laterais
  • Controlador e limitador de velocidade com comandos no volante
  • Detalhes na cor "Terre de Toscane" na grade frontal e na coluna C
  • Faróis de neblina
  • Interior escurecido
  • Painel com revestimento premium soft touch
  • Rodas de liga leve 16" diamantadas
  • Volante com revestimento premium e costura aparente amarela
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi
  • Preço: a partir de R$ 113.990*

Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200

  • Todos os itens da versão Shine Turbo mais:
  • Aerofólio com detalhes na cor Andre Red
  • Apliques inferiores de para-choque dianteiros e traseiros (skid plates) escurecidos
  • Bancos com revestimento premium na cor preta
  • Detalhes na cor Andre Red na grade frontal e na coluna C
  • Duplo chevron escurecido
  • Logotipo Dark Edition nas laterais dianteiras
  • Painel com revestimento premium soft touch
  • Pedaleiras esportivas 
  • Porta-objetos no painel com pintura escurecida
  • Protetor de soleiras dianteiras exclusiva "Dark Edition”
  • Rodas de liga leve 16" pintadas de preto
  • Tapetes de carpete exclusivos
  • Volante com revestimento premium e costura aparente vermelha
  • Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Sting Gray com teto em preto e Cinza Grafito com teto em preto
  • Preço: a partir de R$ 114.990*

*Preços de setembro de 2025 válidos para faturamento direto da fábrica para Pessoa Física e cor Preto Perla Nera.

Com informações da Citroën e Folhapress.

