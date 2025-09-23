Mais competitivos

O que muda nas novas versões do C3, Aircross e Basalt da Citroën

Em busca de recuperar espaço no mercado nacional, montadora francesa otimiza sua gama de modelos com mais tecnologia e acabamentos internos e traz as versões especiais XTR e Dark Edition

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 14:07 - Atualizado há 7 minutos

A linha 2026 do C3 agora é composta pelas versões Live, Live Pack, Feel, YOU! (foto) e a mais nova XTR Crédito: Divulgação

Em busca de recuperar espaço no mercado nacional, a Citroën lançou, no início do mês, novas versões de seus três carros de passeio disponíveis no Brasil. Enquanto o Basalt recebe um pacote visual de estilo esportivo, o C3 e o Aircross ganham a opção XTR, com pneus de uso misto e apelo off-road.

Somados, os modelos registraram 24.735 unidades vendidas entre janeiro e agosto, segundo dados da Fenabrave (associação dos distribuidores de veículos). O número representa um crescimento de 28,5% em relação ao mesmo período de 2024. Mas o resultado não conta toda a história.

O produto mais vendido da Citroën é o SUV compacto Basalt, que foi lançado em outubro de 2024. Sua chegada nas lojas resultou em queda nas vendas das outras opções da marca, em um processo de canibalização. A estratégia da montadora é manter sua posição no mercado, oferecendo veículos com design e conforto, com um pacote de equipamentos que, segundo a marca, é competitivo no segmento.

C3 ganha nova versão XTR

Citroën C3 2026 1 de 7

A chegada das opções XTR busca reativar o interesse do consumidor. No caso do C3, o preço da nova versão parte de R$ 85.990 e traz melhorias no acabamento, como moldura de tecido no painel frontal e revestimento nas portas.

A linha 2026 do C3 agora é composta pelas versões Live, Live Pack, Feel, YOU! e a mais nova XTR. Esta última se posiciona no topo da gama com motorização 1.0 Firefly, e é caracterizada por um visual aventureiro, com pneus de uso misto (Pirelli Scorpion ATR).



O motor é 0 1.0 flex aspirado (75 cv) e a lista de itens de série inclui ar-condicionado, direção com assistência elétrica, central multimídia, painel digital colorido, rodas de liga leve e pneus aptos a rodar em trechos de terra, similares aos utilizados na antiga linha Adventure, da Fiat.

Outros detalhes incluem o adesivo XTR no capô e o protetor inferior lateral de porta na cor Light Green. Internamente, os bancos e painel têm revestimento premium com costura na mesma cor. A partir da versão Feel, os comandos dos vidros elétricos, antes localizados entre os bancos dianteiros, foram movidos para a porta do motorista. O painel do C3 YOU! também recebe revestimento premium, mas com costuras azuis.

Aircross também ganha versão esportiva

Citroen Aircross 2026 1 de 8

O Aircross XTR 1.0 turbo flex (130 cv) segue caminho semelhante. A nova opção tem sempre câmbio automático e sete lugares (a versão com cinco assentos ficou limitada à versão Feel). Há ainda revestimentos acolchoados e botões dos vidros traseiros nas portas. Antes, ficavam entre os assentos dianteiros.

O Aircross, que já tinha as versões Feel Turbo 200, Feel 7 Turbo 200 e Shine 7 Turbo 200, terá agora a especial XTR 7 Turbo 200, que se torna a topo de linha. Assim como no C3, o Aircross XTR tem foco na versatilidade, com pneus de uso misto (Pirelli Scorpion HT) e detalhes de design na cor Light Green. A suspensão foi mantida com o efeito "tapete voador" e o sistema de bancos removíveis da terceira fileira permanece no modelo de sete lugares.

A logomarca da Citroën é pintada de preto brilhante na XTR, que também traz pneus adequados ao uso fora de estrada. O ar-condicionado tem mostrador digital e ajuste automático de temperatura. Detalhes verdes na carroceria e na costura dos bancos complementam a parte visual, que é anunciada por R$ 129.990.

Basalt Dark edition

Citroen Basalt Dark 1 de 5

O Basalt, que já tinha as versões Feel, Feel Turbo 200 e Shine Turbo 200, ganha a nova topo de linha, Dark Edition Turbo 200. Com proposta mais esportiva, essa versão tem visual escurecido, rodas de liga leve de 16 polegadas pintadas de preto, pedaleira esportiva, aerofólio traseiro com detalhes em vermelho, e emblemas e acabamentos em preto.

O interior também segue o tema, com revestimentos premium em preto e costuras vermelhas. O Basalt está disponível na cor exclusiva Cinza Sting Gray com teto preto, além de outras opções. Rodas e teto escurecidos, além de um discreto aerofólio, reforçam o apelo esportivo do modelo. A lista de equipamentos traz ar-condicionado automático, direção com assistência elétrica, central multimídia e sensores traseiros de estacionamento.

Equipada com o mesmo conjunto de motor e câmbio do Aircross, a nova versão assume o posto de topo da linha, logo acima da Shine, que custa R$ 1.000 a menos com a mesma motorização. A Dark edition sai por R$ 114.990.



Fichas técnicas

Citroën C3 2026

Citroën C3 XTR é a versão esportiva do subcompacto Crédito: Yuri Ravitz/Automotrix

Citroën C3 Live

Motor Firefly 1.0

Ar- condicionado

Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist

Aviso de portas e porta-malas abertos

Banco traseiro rebatível

Chave canivete

Computador de bordo

ESS - Emergency Stop Signal

GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)

Indicadores de direção laterais nos retrovisores externos

iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus • Limpador, lavador e desembaçador traseiro

Luz no porta-luvas

Painel bitom na cor Cinza Steel

Para-choques dianteiros e traseiros na cor da carroceria

Para-sol com espelhos internos para motorista e passageiro

Rodas de 15” e pneus 195/65

Saída de ar e comandos de ventilação com detalhes cromados

Travamento automático das portas com veículo em movimento

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito

Preço: a partir de R$ 74.990*

Citroën C3 Live Pack

Todos os itens da versão Live mais:

1 Porta USB tipo A

Banco do motorista com ajuste de altura

Citroën Connect touchscreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito

Preço: a partir de R$ 83.990*

Citroën C3 Feel

Todos os itens da versão Live Pack mais:

1 Porta USB tipo A e Tomada 12v no painel

2 portas USB tipo C para 2ª fileira

Alarme

Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável

Câmera traseira

DLR com LED

Duplo Chevron dianteiro cromado

Maçanetas externas na cor da carroceira

Painel com tecido e costura azul

Retrovisores laterais com ajuste elétrico

Rodas em liga leve 15" pintadas em Cinza Antra

Saída de ar em preto brilhante

Vidros elétricos dianteiros e traseiros com sistema One Touch e anti-esmagamento

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense e Cinza Grafito

Preço: a partir de R$ 85.990*

Citroën C3 XTR

Todos os itens da versão Feel mais:

Adesivo XTR no capô

Adesivo Light Green na coluna C

Ar-condicionado automático e digital

Bancos com revestimento premium, costura Light Green e encosto rebatível

Duplo Chevron dianteiro escurecido

Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira

Faróis de neblina

Interior escurecido

Maçanetas internas cromadas

Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green

Painel de instrumentos digital 7"

Pedaleira com acabamento cromado

Pneus 205/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion ATR)

Portas com revestimento premium soft touch com costura Light Green

Protetor inferior lateral de porta com detalhes na cor Light Green

Rodas em liga leve 15" escurecidas

Soleira de porta

Volante com revestimento premium com costura Light Green

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Artense com opcional de teto em preto e Branco Banquise com opcional de teto em preto

Preço: a partir de R$ 88.990*

Citroën C3 YOU!

Todos os itens da versão Feel mais:

Motor Turbo 200 de até 130 cv

Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport

Adesivo Emerald Blue na coluna C

Adesivos nas cores preto e Emerald Blue nas portas

Ar- condicionado automático e digital

Bancos com revestimento premium com costura azul

Controlador e limitador de velocidade

Emblema YOU!

Faróis de neblina

Moldura do farol de neblina na cor Emerald Blue

Painel com revestimento premium soft touch e costura azul

Painel de instrumentos digital 7"

Rodas em liga leve 15" pintadas em Preto com pneus 195/65

Soleira de porta cromada

Tapetes com emblema YOU!

Volante com revestimento premium com costura azul

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Grafito e Cinza Artense, com opcional com teto em preto

Preço: a partir de R$ 103.990*

Citroën Aircross 2026

O Aircross, que já tinha as versões Feel Turbo 200, Feel 7 Turbo 200 e Shine 7 Turbo 200, terá agora a especial XTR 7 Turbo 200 Crédito: Divulgação

Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT

Motor Turbo 200 de até 130 cv

Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport

1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel

2 portas USB tipo C na segunda fileira

Aerofólio traseiro

Alarme

Ar-condicionado

Apoio de braço do painel de porta revestido em tecido

Banco do motorista com ajuste de altura

Bancos traseiros bi-partidos e rebatíveis com Isofix e Top Tether (fixação para cadeiras de crianças)

Chave tipo canivete com abertura remota

Citroën Connect touchsreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio, 6 alto-falantes e controle de áudio no volante

Direção elétrica

DRL com LED

Emblema "Aircross" centralizado Espelho de cortesia no para sol motorista e passageiro

Hill Assist - Assistente de Partida em Rampa

iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus

Luz de iluminação no porta-malas

Luz no porta-luvas

Maçanetas na cor da carroceria

Painel com revestimento em tecido

Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento

Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi

Preço: a partir de R$ 118.800*

Citroën Aircross Feel 7 Turbo 200 AT

Todos os itens da versão Feel mais:

Painel de instrumentos digital 7" TFT

3ª fileira com 2 assentos individuais, rebatíveis e removíveis

Exclusivo sistema de ventilação suplementar no teto

Logotipo 7 no porta-malas

Porta celular na 3ª fileira

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi

Preço: a partir de R$ 117.990*

Citroën Aircross Shine 7 Turbo 200 AT

Todos os itens da versão Feel 7 mais:

Apliques inferiores de para-choque dianteiros e traseiros (skid plates) na cor Technical Gray

Apoio de braço da porta com revestimento premium soft touch

Ar-condicional digital e automático

Banco do motorista com apoia braço com revestimento premium soft touch

Bancos com revestimento premium e costura vermelha

Câmera traseira

Capa do retrovisor em preto brilhante

Controlador e limitador de velocidade

Faixa traseira em preto brilhante

Faróis de neblina

Interior escurecido

Painel com revestimento premium soft touch com costura vermelha

Porta objetos com acabamento premium no painel

Retrovisores elétricos

Rodas de liga-leve de 17” diamantada e pneus 215/60

Sensor de estacionamento traseiro

Volante revestido em acabamento premium com costura vermelha

Cores disponíveis: Cosmo Blue com teto em preto, Preto Perla Nera, Branco Banquise, Cinza Artense, Cinza Grafito, Vermelho Rubi

Preço: a partir de R$ 126.990*

Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200

Todos os itens da versão Shine mais:

Adesivo XTR no capô

Adesivo verde na coluna C

Apoio de braço com revestimento premium soft touch e costura Light Green

Bancos com revestimento premium e costura Light Green

Duplo chevron dianteiro escurecido

Emblema XTR na traseira, bancos dianteiros e soleira

Faixa traseira em preto brilhante

Faróis de neblina

Grade frontal em preto brilhante

Painel com revestimento premium soft touch com costura Light Green

Pedaleira com acabamento cromado

Pneus 215/60 - Uso misto (Pirelli Scorpion HT)

Protetor inferior lateral de porta com detalhe na cor Light Green

Retrovisores elétricos

Rodas de liga leve 17" escurecidas

Soleira de porta

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise com teto em preto e Cinza Artense com teto em preto

Preço: a partir de R$ 129.990*

Citroën Basalt 2026

Gama Citroen Basalt 2026 1 de 5

Citroën Basalt Feel

Motor 1.0 Firefly

1 Porta USB tipo A e tomada 12v no painel

2 Portas USB tipo C para 2ª fileira

Airbags laterais

Alarme

Apliques inferiores de para-choque traseiros (skid plates) pretos

Ar-condicionado

Assistente de Partida em Rampa - Hill Assist

Banco do motorista com ajuste de altura

Banco do motorista com apoia braço

Bancos com revestimento de tecido

Bancos dianteiros com apoia cabeça regulável

Bancos traseiros com apoio de cabeça regulável nas 3 posições

Bancos traseiros rebatíveis com Isofix e Top Tether (fixação para cadeiras de crianças)

Câmera traseira

Capa do retrovisor em preto brilhante

Citroën Connect touchscreen 10,25" + espelhamento Android Auto e Apple Car Play sem fio e controle de áudio no volante com 6 alto-falantes

Comando interno de abertura da tampa de combustível

Detalhes na cor Andre Red na grade frontal e na coluna C

Direção com assistência elétrica

DRL com LED

Espelho de cortesia no para sol motorista e passageiro

GSI - Gear Shift (indicador de troca de marcha)

iTPMS - Monitoramento de pressão de pneus

Luz de iluminação no porta-malas

Luz no porta-luvas

Luzes indicadoras de direção nos retrovisores

Maçanetas na cor da carroceria

Painel com revestimento de tecido

Painel de instrumentos digital TFT 7"

Porta-objetos no painel com pintura cromada

Retrovisores elétricos

Rodas de liga leve 16" pintadas de cinza

Sensor de estacionamento traseiro

Travamento automático das portas e do porta-malas com veículo em movimento

Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função One Touch e antiesmagamento

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi

Preço: a partir de R$ 93.990*

Citroën Basalt Feel Turbo 200

Todos os itens da versão Feel mais:

Motor Turbo 200 de até 130 cv

Ar-condicionado automático e digital

Câmbio automático CVT com 7 marchas simuladas e Modo Sport

Logotipo T200

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi

Preço: a partir de R$ 108.990*

Citroën Basalt Shine Turbo 200

Todos os itens da versão Feel Turbo mais:

Bancos com revestimento premium na cor cinza

Bancos traseiros com apoio de cabeça com abas nas posições laterais

Controlador e limitador de velocidade com comandos no volante

Detalhes na cor "Terre de Toscane" na grade frontal e na coluna C

Faróis de neblina

Interior escurecido

Painel com revestimento premium soft touch

Rodas de liga leve 16" diamantadas

Volante com revestimento premium e costura aparente amarela

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Branco Banquise, Azul Cosmo Blue, Cinza Artense, Cinza Grafito e Vermelho Rubi

Preço: a partir de R$ 113.990*

Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200

Todos os itens da versão Shine Turbo mais:

Aerofólio com detalhes na cor Andre Red

Apliques inferiores de para-choque dianteiros e traseiros (skid plates) escurecidos

Bancos com revestimento premium na cor preta

Detalhes na cor Andre Red na grade frontal e na coluna C

Duplo chevron escurecido

Logotipo Dark Edition nas laterais dianteiras

Painel com revestimento premium soft touch

Pedaleiras esportivas

Porta-objetos no painel com pintura escurecida

Protetor de soleiras dianteiras exclusiva "Dark Edition”

Rodas de liga leve 16" pintadas de preto

Tapetes de carpete exclusivos

Volante com revestimento premium e costura aparente vermelha

Cores disponíveis: Preto Perla Nera, Cinza Sting Gray com teto em preto e Cinza Grafito com teto em preto

Preço: a partir de R$ 114.990*

*Preços de setembro de 2025 válidos para faturamento direto da fábrica para Pessoa Física e cor Preto Perla Nera.

Com informações da Citroën e Folhapress.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta