Citroën Basalt é agora o SUV de entrada mais barato; confira versões e preços

Modelo é o terceiro de projeto C-Cubed, que começou com o C3, e entra na briga dos utilitários compactos, trazendo um porta-malas de 490 litros

O Citroën Basalt chega ao mercado nesta semana e já se torna o SUV mais barato, com preços partindo de R$ 89.990. (Citroën/Divulgação)

A Citroën apresentou, oficialmente, o terceiro modelo do projeto C-Cubed, que começou com o C3. O Basalt chega ao mercado nesta semana e já se torna o SUV mais barato, com preços partindo de R$ 89.990 para a versão de entrada, a Feel, com motor Firefly 1.0 de até 75 cv quando abastecido com etanol, e câmbio manual de cinco marchas.

Ao todo, serão três versões (Turbo e a Shine Turbo) e mais uma de lançamento (First Edition Turbo). Apenas a de entrada traz o motor Firefly, já que as demais são equipadas com o T200 de até 130 cv. Os preços chegam a R$ 107.390 na edição especial.

“Com o Basalt concluímos o projeto C-Cubed, uma iniciativa que permitiu aos nossos clientes ter ao seu alcance veículos que se sobressaem em diversos aspectos, com a força do desenvolvimento e expertise da Stellantis na região”, afirma Felipe Daemon, Vice-Presidente da Citroën para a América do Sul.

Com preços mais competitivos, o Citroën Basalt vem para ocupar uma posição já traçada pela marca francesa desde o lançamento do C3, que é a de oferecer modelos mais acessíveis. E o mesmo acontece com o SUV cupê, que se posiciona abaixo do Fiat Fastback, cuja versão de entrada parte de R$ 117.990.

“Este posicionamento extremamente competitivo mostra a importância que a Citroën dá à acessibilidade de seus produtos, democratizando uma mobilidade com estilo e conforto que até então só estava disponível em modelos superiores”, explica.

O motor Turbo T200 equipa as versões intermediária e de topo. (Citroën/Divulgação)

Conceito Basalt Vision

O Basalt é derivado do conceito Basalt Vision, apresentado no início do ano pela montadora francesa. O modelo, apresentado nesta quinta-feira (2), reúne praticamente todos os elementos que foram antecipados pelo conceito, incluindo o seu design. Esse conjunto é produzido no Polo Automotivo Stellantis de Porto Real (RJ) com 80% de integração local, segundo a montadora.

A dianteira traz vincos nos para-choques, nas laterais e no teto, transmitindo mais robustez ao modelo. As elevações na parte posterior do teto otimizam a aerodinâmica e favorecem o posicionamento das articulações do porta-malas que comporta 490 litros (padrão VDA).

O modelo traz elementos escurecidos ao redor dos arcos dos para-lamas e na parte inferior dos para-choques e barras laterais chamadas de Color Touch nas laterais do para-choque dianteiro e na coluna C, próximo às portas, identificando as versões de forma visual.

No Basalt Feel elas são pintadas no tom Andre Red (nome em homenagem a Andre Citroën, criador da marca), enquanto na versão Shine e First Edition elas adotam o tom levemente dourado Terre de Toscane.Todas as versões têm rodas de liga leve de 16 polegadas.

Ao todo, são seis cores: a azul Cosmo Blue, que faz sua estreia na gama Citroën no Brasil e é exclusiva do Basalt; o vermelho Rouge Ruby, o Prata Artense, o Cinza Grafito, o preto Perla Nera e o Branco Banquise. Além dessas, há a o tom perolizado Branco Nacré, exclusivo do Basalt First Edition. Na versão Shine também há a opção de teto bitom na cor Perla Nera.

O Citroën Basalt tem preços competitivos. (Citroën/Divulgação)

Por dentro, o painel adota uma ampla faixa bicolor no tom Solar Bronze, integrando visualmente o painel digital colorido de 7” com a central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple Carplay e seis alto-falantes. Logo abaixo, fica o ar-condicionado digital automático. O apoio de braço para o condutor é de série em todas as versões, passando pela oferta dos encostos de cabeça laterais traseiros com abas.

De série, todas as versões vêm equipadas com retrovisores, vidros e travas elétricas, câmera de ré, monitoramento inteligente da pressão dos pneus, painel digital colorido, alarme com comando na chave canivete, airbags laterais, faróis com DRL de LEDs, rodas de liga-leve de 16” e assistente de partida em rampa (inclusive para manobras de ré).

Ficha técnica

O Basalt é derivado do conceito Basalt Vision. (Citroën/Divulgação)

Citroën Basalt Feel

Motor: Dianteiro, transversal com 3 cilindros em linha

Potência máxima: 71 cv (gasolina) / 75 cv (etanol) a 6.000 rpm

Torque máximo: 10 kgfm a 3.250 rpm (gasolina) / 10,5 kgfm a 3.250 rpm (etanol)

Combustível: gasolina/etanol

Câmbio: manual de cinco marchas

Direção: elétrica

Freio dianteiro: disco ventilado (diâmetro de 284 x 22 mm) com pinça flutuante

Freio traseiro: tambor (diâmetro de 203 mm), autoajustável

Suspensão dianteira: independente, McPherson com barra estabilizadora e stop hidráulico

Suspensão traseira: dependente, eixo de torção e stop hidráulico

Rodas: 16 polegadas de liga leve

Pneus: 205/60 R16

Peso em ordem de marcha: 1.120 kg

Capacidade de carga: 400 kg

Comprimento: 4.343 mm

Largura da carroceria: 1.821 mm (c/espelhos rebatidos) / 2.014 mm

Altura do veículo: 1.585 mm

Distância entre-eixos: 2.645 mm

Altura mínima do solo: 180 mm

Ângulo de entrada: 20,5°

Ângulo de saída: 28º

Volume do porta-malas: 490 l (padrão VDA)

Tanque de combustível: 47 litros

Consumo urbano: 13,0 km/l (gasolina) / 9,3 km/l (etanol)

Consumo estrada: 14,6 km/l (gasolina) / 10,2 km/l (etanol)

Painel digital colorido de 7” customizável

Airbags laterais dianteiros

Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no volante

Câmera de ré

Três entradas USB

Luzes de condução diurna (DRL) com leds

Seis alto-falantes

Banco do motorista e volante com regulagem de altura

Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch

Preço: a partir de R$ 89.990

Citroën Basalt Feel Turbo 200

De série, todas as versões vêm equipadas com retrovisores, vidros e travas elétricas e câmera de ré. (Citroën/Divulgação)

Motor: Dianteiro, transversal com 3 cilindros em linha

Potência máxima: 125 cv (gasolina) / 130 cv (etanol) a 5.750 rpm

Torque máximo: 20,4 kgfm a 1.750 rpm (gasolina/etanol)

Combustível: gasolina/etanol

Câmbio: automático CVT com 7 marchas

Direção: elétrica

Freio dianteiro: disco ventilado (diâmetro de 284 x 22 mm) com pinça flutuante

Freio traseiro: tambor (diâmetro de 203 mm), autoajustável

Suspensão dianteira: independente, McPherson com barra estabilizadora e stop hidráulico

Suspensão traseira: dependente, eixo de torção e stop hidráulico

Rodas: 16 polegadas de liga leve

Pneus: 205/60 R16

Peso em ordem de marcha: 1.120 kg

Capacidade de carga: 400 kg

Comprimento: 4.343 mm

Largura da carroceria: 1.821 mm (c/espelhos rebatidos) / 2.014 mm

Altura do veículo: 1.585 mm

Distância entre-eixos: 2.645 mm

Altura mínima do solo: 180 mm

Ângulo de entrada: 20,5°

Ângulo de saída: 28º

Volume do porta-malas: 490 l (padrão VDA)

Tanque de combustível: 47 litros

Consumo urbano: 11,9 km/l (gasolina) / 8,3 km/l (etanol)

Consumo estrada: 13,7 km/l (gasolina) / 9,6 km/l (etanol)

Painel digital colorido de 7” customizável

Airbags laterais dianteiros

Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no volante

Câmera de ré

Três entradas USB

Luzes de condução diurna (DRL) com leds

Seis alto-falantes

Banco do motorista e volante com regulagem de altura

Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch

Preço: a partir de R$ 96.990

Citroën Basalt Shine Turbo 200

As elevações na parte posterior do teto otimizam a aerodinâmica e favorecem o posicionamento das articulações do porta-mala. (Citroën/Divulgação)

Motor: Dianteiro, transversal com 3 cilindros em linha

Potência máxima: 125 cv (gasolina) / 130 cv (etanol) a 5.750 rpm

Torque máximo: 20,4 kgfm a 1.750 rpm (gasolina/etanol)

Combustível: gasolina/etanol

Câmbio: automático CVT com 7 marchas

Direção: elétrica

Freio dianteiro: disco ventilado (diâmetro de 284 x 22 mm) com pinça flutuante

Freio traseiro: tambor (diâmetro de 203 mm), autoajustável

Suspensão dianteira: independente, McPherson com barra estabilizadora e stop hidráulico

Suspensão traseira: dependente, eixo de torção e stop hidráulico

Rodas: 16 polegadas de liga leve

Pneus: 205/60 R16

Peso em ordem de marcha: 1.120 kg

Capacidade de carga: 400 kg

Comprimento: 4.343 mm

Largura da carroceria: 1.821 mm (c/espelhos rebatidos) / 2.014 mm

Altura do veículo: 1.585 mm

Distância entre-eixos: 2.645 mm

Altura mínima do solo: 180 mm

Ângulo de entrada: 20,5°

Ângulo de saída: 28º

Volume do porta-malas: 490 l (padrão VDA)

Tanque de combustível: 47 litros

Consumo urbano: 11,9 km/l (gasolina) / 8,3 km/l (etanol)

Consumo estrada: 13,7 km/l (gasolina) / 9,6 km/l (etanol)

Todos os itens da versão Feel Turbo 200

Ar-condicionado digital

Sensor de estacionamento traseiro

Rodas de liga-leve de 16” diamantadas

Faróis de neblina

Limitador e controlador de velocidade

Bancos e volante com revestimento premium

Encostos de cabeça traseiros laterais com abas de apoio

Skidplate dianteiro e traseiro

Preço: a partir de R$ 104.990

Citroën Basalt First Edition Turbo 200

A cor Cosmo Blue faz sua estreia na gama Citroën no Brasil e é exclusiva do Basalt. (Citroën/Divulgação)

Motor: Dianteiro, transversal com 3 cilindros em linha

Potência máxima: 125 cv (gasolina) / 130 cv (etanol) a 5.750 rpm

Torque máximo: 20,4 kgfm a 1.750 rpm (gasolina/etanol)

Combustível: gasolina/etanol

Câmbio: automático CVT com 7 marchas

Direção: elétrica

Freio dianteiro: disco ventilado (diâmetro de 284 x 22 mm) com pinça flutuante

Freio traseiro: tambor (diâmetro de 203 mm), autoajustável

Suspensão dianteira: independente, McPherson com barra estabilizadora e stop hidráulico

Suspensão traseira: dependente, eixo de torção e stop hidráulico

Rodas: 16 polegadas de liga leve

Pneus: 205/60 R16

Peso em ordem de marcha: 1.120 kg

Capacidade de carga: 400 kg

Comprimento: 4.343 mm

Largura da carroceria: 1.821 mm (c/espelhos rebatidos) / 2.014 mm

Altura do veículo: 1.585 mm

Distância entre-eixos: 2.645 mm

Altura mínima do solo: 180 mm

Ângulo de entrada: 20,5°

Ângulo de saída: 28º

Volume do porta-malas: 490 l (padrão VDA)

Tanque de combustível: 47 litros

Consumo urbano: 11,9 km/l (gasolina) / 8,3 km/l (etanol)

Consumo estrada: 13,7 km/l (gasolina) / 9,6 km/l (etanol)

Todos os itens da versão Shine Turbo 200

Logotipos First Edition

Faixa preta entre as lanternas

Pintura Branco Nacré Perolizada (exclusiva)

Rodas de liga-leve de 16” escurecidas

Soleiras metalizadas

Pedaleiras exclusivas

Tapetes exclusivos

Pintura bitom com teto Perla Nera

Preço: a partir de R$ 107.390

