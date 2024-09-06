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SUV do Dolphin

BYD Yuan Pro chega como o SUV elétrico mais barato do Brasil

Modelo compacto traz bateria com autonomia de até 380 km e 177 cv de potência; veja configurações e acessórios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2024 às 17:34

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 17:34

BYD Yuan Pro
BYD Yuan pro tem 177 cv de potência, 29 kgfm de torque máximo e acelera 7,9 segundos de 0 a 100 km km/h Crédito: BYD/Divulgação
Mais um modelo da BYD foi oficialmente lançado no país para tirar o sossego das outras marcas. Agora, a montadora chinesa traz o Yuan Pro, modelo que é basicamente um SUV do Dolphin, tornando-se o utilitário 100% elétrico mais barato a ser comercializado no país, por R$ 182.800 (até então, o modelo que ocupava essa posição era o Hyundai Kona, com preços a partir de R$ 189.990 para a versão completamente elétrica).
O SUV compacto da BYD traz, em seu design, algumas linhas que lembram o Dolphin, principalmente as lanternas traseiras e traz algumas cores já vistas no hatch elétrico: Azul Petróleo, Rosa Queimado, Verde, Cinza e Branco. Por dentro, o Yuan Pro tem acabamento na cor Cinza Areia, e exclusivo para a versão Rosa, o design unifica o exterior com o interior em Rosa Pêssego.
O modelo tem como dimensões 1.675 mm de altura, 4.310 mm de comprimento, 1.830 mm de largura e porta-malas de 265 litros. Sua autonomia é de 380 km no ciclo NEDC e 250 km segundo o Inmetro.
BYD Yuan Pro
O Yuan Pro utiliza a e-platform 3.0, desenvolvida exclusivamente para veículos elétricos Crédito: BYD/Divulgação
O modelo tem 177cv de potência e 29,0 kgfm de torque máximo, entregando um tempo de aceleração de 0 a 100 km/h de 7,9 segundos. Já a tomada de recarga é do tipo 2, CCS2, e pode chegar a 65kW de potência, fornecendo 180 km de autonomia em 20 minutos.
O Yuan Pro utiliza a e-platform 3.0, desenvolvida exclusivamente para veículos elétricos e conta também com a bateria Blade, tecnologia desenvolvida pela BYD, com capacidade de 45,1 kWh que entrega eficiência energética, estabilidade e segurança.

Tela giratória

BYD Yuan Pro

O Yuan Pro traz tela giratória de 12,8” com borda estreita, painel de instrumentos LCD Full-View de 8,8”, controle automático de climatização de duas zonas, câmera panorâmica 3D de 360º estação de carregamento móvel, carregamento sem fio para smartphones Apple e Android, conexão com internet.
Além disso, o modelo tem GPS integrado e sistema de cockpit Inteligente da BYD com comandos de voz intuitivos e atualizações de sistema Over-The-Air. Ainda oferece compatibilidade para acesso com cartão NFC (Near Field Communication ou, em português, comunicação por campo de proximidade), tornando possível destravar o carro com um cartão ou pelo smartphone.
O modelo tem chave presencial, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, desbloqueio elétrico do porta-malas, rebatimento elétrico dos retrovisores, câmera 360 graus, comandos de voz e sistema de som com seis alto-falantes.
BYD Yuan Pro 2025
Lanterna traseira traz o mesmo desenho horizontal do Dolphin Crédito: BYD/Divulgação
O veículo tem ajuste elétrico em seis posições para o banco do motorista e em quatro posições para o banco do passageiro. Os cintos de segurança dianteiros possuem pré-tensionamento e alerta sonoro, e o SUV possui 6 airbags: dois frontais (motorista e passageiro), dois laterais (bancos dianteiros) e dois de cortina (dianteiro e traseiro).
Segundo a BYD O SUV ainda suporta mais de 10 toneladas de pressão por centímetro quadrado, sendo mais seguro no caso de uma batida, com 80% do veículo construído com aço de alta resistência.
Há ainda o Pacote ADAS 1 de segurança, que inclui:
  • Sistema de Direção Assistida Elétrica (C-EPS)
  • Freios ABS
  • Controle de tração
  • Sistema de distribuição da força de frenagem
  • Assistência de partida em rampas (HHC)
  • Função de frenagem confortável
  • Controle de cruzeiro (CC)
  • Freio de estacionamento eletrônico (EPB)
  • Função autohold (AVH)
  • Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)
  • Controle eletrônico de estabilidade (VDC)

Ficha Técnica

BYD Yuan Pro
O modelo tem como dimensões 1.675 mm de altura, 4.310 mm de comprimento, 1.830 mm de largura Crédito: BYD/Divulgação

BYD Yuan Pro

  • Motor: elétrico, bateria Blade LFP com capacidade de 45,1 kWh
  • Potência máxima: 177 cv
  • Torque máxima: 290 Nm
  • Potência combinada: 223 cv
  • Consumo energético: 0,51 MJ/km
  • Comprimento: 4.310 mm
  • Largura: 1.830 mm
  • Altura: 1.675 mm
  • Entre-eixos: 2.620 mm
  • Raio de giro: 5,25 metros
  • Distância do solo: 170 mm
  • Peso em ordem de marcha: 1.550 kg
  • Volume do porta-malas: 256 litros ou 1.210 litros com os bancos traseiros rebatidos
  • Suspensão dianteira: McPherson
  • Suspensão traseira: barra de torção
  • Freio dianteiro: a disco ventilado
  • Freio traseiro: a disco
  • Autonomia elétrica NEDC: 380 km
  • Autonomia elétrica PBEV: 250 km
  • Preço: a partir de R$ 182.800

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