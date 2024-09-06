BYD Yuan Pro chega como o SUV elétrico mais barato do Brasil

Mais um modelo da BYD foi oficialmente lançado no país para tirar o sossego das outras marcas. Agora, a montadora chinesa traz o Yuan Pro, modelo que é basicamente um SUV do Dolphin, tornando-se o utilitário 100% elétrico mais barato a ser comercializado no país, por R$ 182.800 (até então, o modelo que ocupava essa posição era o Hyundai Kona, com preços a partir de R$ 189.990 para a versão completamente elétrica).
O SUV compacto da BYD traz, em seu design, algumas linhas que lembram o Dolphin, principalmente as lanternas traseiras e traz algumas cores já vistas no hatch elétrico: Azul Petróleo, Rosa Queimado, Verde, Cinza e Branco. Por dentro, o Yuan Pro tem acabamento na cor Cinza Areia, e exclusivo para a versão Rosa, o design unifica o exterior com o interior em Rosa Pêssego.
O modelo tem como dimensões 1.675 mm de altura, 4.310 mm de comprimento, 1.830 mm de largura e porta-malas de 265 litros. Sua autonomia é de 380 km no ciclo NEDC e 250 km segundo o Inmetro.
O modelo tem 177cv de potência e 29,0 kgfm de torque máximo, entregando um tempo de aceleração de 0 a 100 km/h de 7,9 segundos. Já a tomada de recarga é do tipo 2, CCS2, e pode chegar a 65kW de potência, fornecendo 180 km de autonomia em 20 minutos.
O Yuan Pro utiliza a e-platform 3.0, desenvolvida exclusivamente para veículos elétricos e conta também com a bateria Blade, tecnologia desenvolvida pela BYD, com capacidade de 45,1 kWh que entrega eficiência energética, estabilidade e segurança.
Tela giratória
BYD Yuan Pro
O Yuan Pro traz tela giratória de 12,8” com borda estreita, painel de instrumentos LCD Full-View de 8,8”, controle automático de climatização de duas zonas, câmera panorâmica 3D de 360º estação de carregamento móvel, carregamento sem fio para smartphones Apple e Android, conexão com internet.
Além disso, o modelo tem GPS integrado e sistema de cockpit Inteligente da BYD com comandos de voz intuitivos e atualizações de sistema Over-The-Air. Ainda oferece compatibilidade para acesso com cartão NFC (Near Field Communication ou, em português, comunicação por campo de proximidade), tornando possível destravar o carro com um cartão ou pelo smartphone.
O modelo tem chave presencial, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, desbloqueio elétrico do porta-malas, rebatimento elétrico dos retrovisores, câmera 360 graus, comandos de voz e sistema de som com seis alto-falantes.
O veículo tem ajuste elétrico em seis posições para o banco do motorista e em quatro posições para o banco do passageiro. Os cintos de segurança dianteiros possuem pré-tensionamento e alerta sonoro, e o SUV possui 6 airbags: dois frontais (motorista e passageiro), dois laterais (bancos dianteiros) e dois de cortina (dianteiro e traseiro).
Segundo a BYD O SUV ainda suporta mais de 10 toneladas de pressão por centímetro quadrado, sendo mais seguro no caso de uma batida, com 80% do veículo construído com aço de alta resistência.
Há ainda o Pacote ADAS 1 de segurança, que inclui:
- Sistema de Direção Assistida Elétrica (C-EPS)
- Freios ABS
- Controle de tração
- Sistema de distribuição da força de frenagem
- Assistência de partida em rampas (HHC)
- Função de frenagem confortável
- Controle de cruzeiro (CC)
- Freio de estacionamento eletrônico (EPB)
- Função autohold (AVH)
- Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)
- Controle eletrônico de estabilidade (VDC)
Ficha Técnica
BYD Yuan Pro
- Motor: elétrico, bateria Blade LFP com capacidade de 45,1 kWh
- Potência máxima: 177 cv
- Torque máxima: 290 Nm
- Potência combinada: 223 cv
- Consumo energético: 0,51 MJ/km
- Comprimento: 4.310 mm
- Largura: 1.830 mm
- Altura: 1.675 mm
- Entre-eixos: 2.620 mm
- Raio de giro: 5,25 metros
- Distância do solo: 170 mm
- Peso em ordem de marcha: 1.550 kg
- Volume do porta-malas: 256 litros ou 1.210 litros com os bancos traseiros rebatidos
- Suspensão dianteira: McPherson
- Suspensão traseira: barra de torção
- Freio dianteiro: a disco ventilado
- Freio traseiro: a disco
- Autonomia elétrica NEDC: 380 km
- Autonomia elétrica PBEV: 250 km
- Preço: a partir de R$ 182.800