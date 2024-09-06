BYD Yuan Pro chega como o SUV elétrico mais barato do Brasil

BYD Yuan pro tem 177 cv de potência, 29 kgfm de torque máximo e acelera 7,9 segundos de 0 a 100 km km/h Crédito: BYD/Divulgação

Mais um modelo da BYD foi oficialmente lançado no país para tirar o sossego das outras marcas. Agora, a montadora chinesa traz o Yuan Pro, modelo que é basicamente um SUV do Dolphin, tornando-se o utilitário 100% elétrico mais barato a ser comercializado no país, por R$ 182.800 (até então, o modelo que ocupava essa posição era o Hyundai Kona, com preços a partir de R$ 189.990 para a versão completamente elétrica).

O SUV compacto da BYD traz, em seu design, algumas linhas que lembram o Dolphin, principalmente as lanternas traseiras e traz algumas cores já vistas no hatch elétrico: Azul Petróleo, Rosa Queimado, Verde, Cinza e Branco. Por dentro, o Yuan Pro tem acabamento na cor Cinza Areia, e exclusivo para a versão Rosa, o design unifica o exterior com o interior em Rosa Pêssego.

O modelo tem como dimensões 1.675 mm de altura, 4.310 mm de comprimento, 1.830 mm de largura e porta-malas de 265 litros. Sua autonomia é de 380 km no ciclo NEDC e 250 km segundo o Inmetro.

O Yuan Pro utiliza a e-platform 3.0, desenvolvida exclusivamente para veículos elétricos Crédito: BYD/Divulgação

O modelo tem 177cv de potência e 29,0 kgfm de torque máximo, entregando um tempo de aceleração de 0 a 100 km/h de 7,9 segundos. Já a tomada de recarga é do tipo 2, CCS2, e pode chegar a 65kW de potência, fornecendo 180 km de autonomia em 20 minutos.

O Yuan Pro utiliza a e-platform 3.0, desenvolvida exclusivamente para veículos elétricos e conta também com a bateria Blade, tecnologia desenvolvida pela BYD, com capacidade de 45,1 kWh que entrega eficiência energética, estabilidade e segurança.

Tela giratória

BYD Yuan Pro

O Yuan Pro traz tela giratória de 12,8” com borda estreita, painel de instrumentos LCD Full-View de 8,8”, controle automático de climatização de duas zonas, câmera panorâmica 3D de 360º estação de carregamento móvel, carregamento sem fio para smartphones Apple e Android, conexão com internet.

Além disso, o modelo tem GPS integrado e sistema de cockpit Inteligente da BYD com comandos de voz intuitivos e atualizações de sistema Over-The-Air. Ainda oferece compatibilidade para acesso com cartão NFC (Near Field Communication ou, em português, comunicação por campo de proximidade), tornando possível destravar o carro com um cartão ou pelo smartphone.

O modelo tem chave presencial, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, desbloqueio elétrico do porta-malas, rebatimento elétrico dos retrovisores, câmera 360 graus, comandos de voz e sistema de som com seis alto-falantes.

Lanterna traseira traz o mesmo desenho horizontal do Dolphin Crédito: BYD/Divulgação

O veículo tem ajuste elétrico em seis posições para o banco do motorista e em quatro posições para o banco do passageiro. Os cintos de segurança dianteiros possuem pré-tensionamento e alerta sonoro, e o SUV possui 6 airbags: dois frontais (motorista e passageiro), dois laterais (bancos dianteiros) e dois de cortina (dianteiro e traseiro).

Segundo a BYD O SUV ainda suporta mais de 10 toneladas de pressão por centímetro quadrado, sendo mais seguro no caso de uma batida, com 80% do veículo construído com aço de alta resistência.

Há ainda o Pacote ADAS 1 de segurança, que inclui:

Sistema de Direção Assistida Elétrica (C-EPS)

Freios ABS

Controle de tração

Sistema de distribuição da força de frenagem

Assistência de partida em rampas (HHC)

Função de frenagem confortável

Controle de cruzeiro (CC)

Freio de estacionamento eletrônico (EPB)

Função autohold (AVH)

Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)

Controle eletrônico de estabilidade (VDC)

Ficha Técnica

O modelo tem como dimensões 1.675 mm de altura, 4.310 mm de comprimento, 1.830 mm de largura Crédito: BYD/Divulgação

BYD Yuan Pro