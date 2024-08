Importado

Chevrolet divulga detalhes do novo SUV elétrico Blazer e anuncia pré-venda para agosto

O modelo chega com acabamento RS, tração traseira, motor de 347 cv e bateria de 102 kWh; preço será divulgado ainda este mês, com início da comercialização do modelo

O design do Blazer EV deixou o modelo mais esportivo, com linhas mais alongadas e teto mais baixo que o padrão dos SUVs. (Chevrolet/Divulgação)

A Chevrolet anunciou, nesta quinta (1), que o início da pré-venda do Blazer EV, SUV 100% elétrico da marca, produzido no México, será em agosto. Apesar de não definir uma data e nem os preços, a montadora divulgou mais detalhes sobre o SUV , que chega ao Brasil em acabamento único, o RS, tração traseira, 347 cv e bateria de 102 kWh com autonomia de 481 km no ciclo do Inmetro.

Recheado de tecnologias, o Blazer também chama atenção pelo design, com acabamento esportivo tanto por dentro quanto por fora, linhas atléticas e rodas aro 21 com apliques. O SUV está mais comprido, largo e com teto mais baixo que o padrão.

“O primeiro utilitário esportivo elétrico premium da Chevrolet, o Blazer EV, chega ao Brasil com a mais avançada tecnologia disponível globalmente pela Chevrolet. Com estilo premiado internacionalmente, o Blazer EV entrega excelente desempenho, dirigibilidade, conectividade e segurança, além de conforto, espaço interno e a maior autonomia da categoria. Por todos os atributos do utilitário, estamos muito otimistas com a chegada do veículo”, adianta Rodolpho Albert, gerente comercial da CVC.

Por dentro, ele tem ignição automática (sem chave ou botão), bastando pressionar o pedal do freio e engatar a marcha para partir, ajuste de resposta do volante e pedais, bem como recursos comandados por voz. Entre os vários sistemas de assistência, vale ressaltar o alerta de ponto cego para bicicletas e o alerta de acidente em cruzamentos, conjunto exclusivo no segmento.

Conectividade

Quando se fala em conectividade, o painel é todo digital e configurável, composto por duas telas, de 11 e 17,7 polegadas. A maior pertence ao multimídia, que conta com o sistema Google built-in nativo. Ele une o Google Assistant, o Google Maps e o Google Play que, junto com o OnStar, o Wi-Fi e o myChevrolet app.

Com isso, ele não depende de um smartphone para projetar aplicativos. Além disso, permite conexão com um número superior de serviços e pode interagir com casas inteligentes.

O Google built-in ainda possibilita comandar itens como o ar-condicionado dual zone e o sistema de áudio do carro por comando de voz, além de interagir com a tecnologia baseada em inteligência artificial para consultas sobre a previsão do tempo ou outras buscas.

Por meio deste sistema também é possível se conectar com residências inteligentes. Assim, instantes antes de entrar em casa, o usuário pode pedir para desativar o sistema de alarme, para abrir o portão da garagem ou até mesmo criar rotinas baseadas no GPS do veículo.

O veículo conta com os recursos do OnStar e do myChevrolet app próprios para EVs. Entre eles, o que permite fazer o planejamento da rota, identificando os locais de recarga ao longo do caminho e a autonomia estimada até eles. O motorista ainda consegue consultar o status de disponibilidade do carregador e quanto tempo na tomada será necessário para completar a viagem.

Ainda nas tecnologias, o modelo é equipado com pré-condicionamento da bateria para carga rápida, pré-climatização da temperatura do ar-condicionado e dos bancos e assinatura de LED animada que interage com o usuário para informar diferentes status de operação, como a aproximação do motorista.

Para completar a lista, o Blazer conta com teto solar panorâmico, volante com aquecimento, retrovisor central com câmera, abertura elétrica da tampa do porta-malas e do bocal de recarga, head-up display e opção de alerta vibratório no banco do condutor, por exemplo.

O carro também é capaz de reconhecer compromissos da agenda, sugerir o trajeto e indicar um ponto de recarga, caso a energia da bateria seja insuficiente.

Modos de condução

Existem três modos pré-definidos de condução: Normal, Esportivo e Neve, que mudam o comportamento dinâmico do carro. Para os entusiastas, tem ainda um modo customizável para a sensibilidade de resposta do volante e dos pedais de freio e acelerador.

Até o sistema One Pedal, que otimiza a regeneração de energia para a bateria, tem níveis de calibração. No estágio de recuperação intensa é possível praticamente conduzir sem pressionar o pedal do freio, pois a desaceleração é controlada pelo gerador, segundo a montadora.

O condutor ainda tem o auxílio do controle de cruzeiro adaptativo, que segue a velocidade do fluxo do trânsito, e o alerta de colisão com sistema de frenagem autônoma frontal e traseira. O alerta de ponto cego para bicicletas permanece ativo após o carro ser desligado para continuar monitorando o perímetro durante o desembarque. O interior conta ainda com luzes ambiente que decoram as saídas de ar do painel, alusivas às do Camaro. No caso do Blazer EV, são 26 opções de cores.

A configuração de baterias do SUV da Chevrolet é composta por 12 módulos com capacidade total de 102 kWh. (Chevrolet/Divulgação)

Dimensões

O automóvel tem 4,88 metros de comprimento, 1,98 metros de largura e 2.495 kg, e vai de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos. De 80 a 120 km/h, o carro faz em 4,8s.

Outra característica perceptível é o baixo centro de gravidade da carroceria, já que a massa está concentrada na base da plataforma e o teto é ligeiramente rebaixado – o veículo tem 1,65 metros de altura, somando o rack.

O Blazer EV também fará parte do programa de blindagem recomendada pela Chevrolet com nível máximo de proteção balística permitido para uso civil (III-A) mantendo a garantia original do veículo quando adquirida na rede de concessionárias da marca.

Sobre a bateria

De acordo com a Chevrolet, o Blazer EV foi projetado para ser um veículo zero emissão. Seu diferencial está na tecnologia Ultium, modular e flexível. Suas baterias possuem uma composição química para maior capacidade de armazenamento de energia, maior autonomia, maior velocidade de recarga e maior durabilidade.

A configuração de baterias do SUV da Chevrolet é composta por 12 módulos com capacidade total de 102 kWh. O veículo tem autonomia de 481 km, conforme medição do Inmetro – o que traz tranquilidade para viagens longas.

A ignição do Blazer é automática, não havendo a necessidade de chave ou botão. (Chevrolet/Divulgação)

Para o Blazer EV, a velocidade de recarga é de até 22 kW (AC) e 190 kW (DC). Na prática, é possível repor até 80% da energia em aproximadamente 40 minutos.

O Blazer EV é o quarto dos seis lançamentos anunciados pela Chevrolet para 2024. O próximo é o Equinox EV.

Com informações da Chevrolet.

