Saiba quais são os 22 lançamentos de carros que são as apostas para 2024

A Titano é a primeira investida da Fiat no segmento de picapes médias Crédito: Divulgação/Fiat

O ano de 2024 promete trazer de novidades para o mercado automotivo brasileiro, com um conjunto de lançamentos em diferentes segmentos. Entre as expectativas, destacam-se a chegada de novas picapes, atualizações e repaginadas em SUVs, além da estreia de modelos chineses e marcas inéditas no país.

Os eletrificados também estão na lista do que vem por aí a partir do ano que vem, inclusive com modelos aguardados, a exemplo da BMW, que promete uma investida forte nas novidade. Ao todo, são 15 lançamentos para 2024, incluindo o BMW X2 e sua versão 100% elétrica, o iX2. Ambos serão lançados após o novo BMW i5 na versão totalmente elétrica da nova geração do BMW Série 5.

As picapes também continuam em evidência, com o lançamento da Fiat Titano para concorrer no segmento das médias, onde a Toyota Hilux é soberana. A Chevrolet S10 deve ganhar a tão aguardada repaginada no visual e tem até picape híbrida, com a expectativa da chegada da Poer da GWM.

Veja os 22 modelos que estreiam em 2024 no Brasil:

1 - Peugeot 2008

Reestilização da nova geração do Peugeot 2008 já apareceu na Europa Crédito: Peugeot/Divulgação

A Peugeot vai trazer a nova geração do 2008 para o Brasil, aposentando a atual versão que é fabricada em Porto Real (RJ) e trazendo a versão fabricada na Argentina, que já tem o visual do modelo que circula pela Europa desde o ano passado. Uma das novidades é que o SUV compacto da Peugeot perde sua configuração Style e o novato chega com alguns ajustes pontuais, inclusive um novo motor 1.0 turbo, o mesmo que está no Fiat Pulse.

2 - BMW X2

O BMW X2 chega no Brasil com duas versões de motorização: turbo a gasolina e elétrico Crédito: BMW/Divulgação

A nova geração do BMW X2 chega com a missão de ser dos carros mais vendidos da montadora alemã no país. Na versão de 2024 o modelo possui duas variações de motorização: turbo a gasolina e elétrico. A linha segue os padrões de equipamentos do BMW X1, com uma proposta mais esportiva e o design se aproxima mais com o X4. Outra novidade do modelo são os faróis diferentes acompanhados por uma grande grade dianteira, reforçando a vocação esportiva.

3 - BMW i5

O BMW i5, versão totalmente elétrica da nova geração do BMW Série 5, chega no primeiro trimestre no Brasil Crédito: BMW/Divulgação

Outro lançamento aguardado da BMW é o i5, versão totalmente elétrica da nova geração do BMW Série 5. O modelo chegará ao Brasil já no primeiro trimestre, apenas seis meses depois do lançamento dinâmico na Europa, que ocorreu em setembro de 2023. Ele será o sexto carro totalmente elétrico no portfólio da montadora, juntando-se aos modelos iX1, iX3, iX, i4 e i7.

4 - Fiat Titano

Fiat anunciou investida global com o lançamento da Titano Crédito: Fiat/Divulgação

Após anunciar a chegada da Titano para este ano, a picape inédita da Fiat no segmento das médias deve ficar pra o primeiro trimestre de 2024. O modelo, que aproveita a base da Peugeot Landtrek, chega com a expectativa de repetir o sucesso da Strada e da Toro. Na última semana, a Fiat divulgou imagens inéditas do modelo, anunciando, inclusive sua investida global com a picape

5 - Volkswagen T-Cross

Modelo europeu do Volkswagen T-Cross que deve chegar repaginado no Brasil Crédito: Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen T-Cross é um dos SUVs mais vendidos no Brasil atualmente, com 64.650 unidades emplacadas no acumulado do ano, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O modelo deve passar por reestilização, mas mantendo os motores turbo de 1.0 e 1.4 litro. A nova linha é um dos lançamentos mais aguardados e a previsão é chegar ao Brasil já no primeiro semestre de 2024 com a versão de entrada, o Sense 170 TSI.

6 - Volkswagen Amarok

Amarok também deve passar por reestilzação no ano que vem Crédito: Volkswagen/Divulgação

Outra aposta da Volkswagen é a nova Amarok V6, que também ganha uma mudança no visual, mas a picape deve manter sua estrutura atual com motor 3.0. Entre as atualizações esperadas estão mudanças internas e externas. A ideia da reformulação do design é aproximar ainda mais das tendências estrangeiras e deixar o carro mais às características da atual Saveiro.

7 - Volkswagen Nivus GTS

Nivus deve ganhar a tão aguardada versão esportiva Crédito: Volkswagen/Divulgação

A tão aguardada versão esportiva do SUV compacto da Volkswagen, o Nivus GTS, deve finalmente ser lançada no Brasil em 2024. Essa versão terá motor 1.4 turbo com que rende 150 cv e 25,5 kgfm de torque com gasolina ou etanol com câmbio automático de seis marchas. O modelo deve trazer diferenciais estéticos também, como a grade iluminada em LED, a exemplo do Taos que já circula pelas ruas.

8 - Ford Mustang

Nova geração do Mustang é uma da apostas da Ford para o ano que vem Crédito: Divulgação/Ford

A nova geração do Ford Mustang vem para ser a aposta mais tecnológica da história do muscle car. O lançamento, que será durante a metade do ano que vem, mantém o motor 5.O V8 e ainda agrega e aprimora os recursos de segurança. O superesportivo recebe melhorias para acompanhar a força da máquina, com uma direção suave e equilibrada. Sobre o design, suas características não devem mudar muito.

9 - Honda CR-V

Novo modelo do Honda CR-V para 2024 com melhorias visuais e também na mecânica Crédito: Honda/Divulgação

O Honda CR-V volta ao Brasil após uma saída discreta em 2022, trazendo, na nova geração do SUV, motor híbrido como principal diferencial. O lançamento chega com um visual renovado e design esportivo. No segmento de SUVs híbrido, o modelo será concorrência ao Toyota RAV4. O Honda CR-V conta com um motor 2.0 16V aspirado, que atua em conjunto com dois motores elétricos, ou seja, parte gera energia e parte fica responsável pela tração.

10 - Chevrolet S10

Chevrolet S10 deve incorporar elementos da sua gêmea americana, a Colorado (foto) Crédito: General Motors/Divulgação

Quarto modelo mais vendido no segmento das médias, com 22.835 unidades no ano, a Chevrolet S10 ganha a tão aguardada reestilização, prometendo incorporar elementos da sua gêmea vendida nos EUA, a Colorado. A promessa é de melhorias no acabamento interno e nos equipamentos, mas o motor 2.8 turbodiesel de 200 cv continua. A Chevrolet já está nos estágios finais de desenvolvimento da nova geração da picape, que deve adotar faróis mais altos e grade mais largas.

11 - Chevrolet Spin

Chevrolet Spin ganha cara nova para continuar no segmento de minivans Crédito: General Motors/Divulgação

Mais um modelo que vai ganhar cara nova no ano que vem, a Spin deve chegar não apenas de visual novo, como também trazer mais tecnologia, desempenho e conforto em 2024 para poder concorrer com os novos modelos que estão chegando ao mercado e prometem tirar o sossego da minivan, como o Citroën C3 Aircross. Sobre o design, a intenção é parecer menos com uma minivan e ter uma pegada mais esportiva.

12 - Chevrolet Blazer EV

Chevrolet Blazer EV será um carro totalmente diferente da sua versão a combustão Crédito: Chevrolet/Divulgação

O Chevrolet Blazer EV é mais uma aposta entre os SUVs elétricos que vão chegar no próximo ano. O carro chega como uma máquina totalmente nova no mercado, sem lembrar nada da antiga Blazer a combustão, já que o modelo é praticamente um utilitário do Camaro. Sobre a autonomia do veículo, com uma única carga, ele pode rodar até 515 km. Além disso, o Chevrolet Blazer EV poderá usar carregadores rápidos de até 190 kW, dependendo da versão.

13 - Toyota Yaris Cross

Modelo híbrido da Toyota é um dos lançamentos para 2024 Crédito: Divulgação/Toyota

O Toyota Yaris Cross deve ser lançado no final de 2024, substituindo a atual versão do modelo, trazendo uma repaginação no visual e um design mais aventureiro. Entre as possibilidades que se espera da nova versão é entregar eficiência e economia já que o carro será dotado de um motor 1.8 flex com 122 cv combinado com motor elétrico.

14 - Renault Kardian

O Kardian é uma das grandes apostas da Renault no país Crédito: Divulgação

Apresentado em outubro, o Renault Kardian , SUV compacto global da marca francesa, chegará oferecendo tecnologia, conforto e um novo motor turbo de 125cv. O modelo é uma das grandes apostas da montadora francesa no Brasil com o seu novo posicionamento de mercado. Entre os concorrentes do modelo estão o VW Nivus e o Fiat Pulse automático. A sua produção será nacional.

15 - JAC Yiwei 3

Modelo elétrico com design retrô é a aposta do subcompacto elétrico JAC Yiwei 3 Crédito: Divulgação/JAC Motors

O subcompacto elétrico JAC Yiwei 3 entra na disputa com o BYD Dolphin e o GWM Ora 3 , sendo mais uma opção de modelo urbano na concorrência do mercado de veículos 100% elétricos. Ele pode ser encontrado em diferentes versões. A melhor delas se destaca por um motor de 96 cv que permite o carro rodar até 505 quilômetros com uma única carga completa da bateria.

16 - BYD Seagull (Dolphin Mini)

BYD Seagull vai chegar como Dolphin Mini no Brasil Crédito: Divulgação/BYD

O BYD Seagull deve chegar como o elétrico mais barato do Brasil. E para marcar a investida da marca chinesa no país, o seu nome foi estrategicamente mudado para Dolphin Mini por aqui, para que o modelo aproveite a fama e boa aceitação do carro 100% elétrico mais vendo no Brasil, com 3.197 unidades somente em novembro, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). As opções de bateria são uma versão com 30 kWh, e outra com 38,8 kWh, que fazem o carro percorrer 305 km e 405 km, respectivamente. Além disso, o motor conta com uma potência de 74 cv.

17 - Omoda E5

A marca Omoda tem como foco design e tecnologia Crédito: Omoda | Jaecoo/Divulgação

O Omoda E5 é um dos lançamentos da Cherry para o ano que vem com a chegada de duas marcas que fazem parte do conglomerado de carros eletrificados da empresa chinesa . A aposta é um SUV médio elétrico que será vendido nos mercados internacionais pela marca Omoda. A versão conta com motorização híbrida-leve e um motor elétrico com 150 kW e uma potência de 204 cv. As específicações mostram que o carro pode rodar até 450 km com uma carga completa.

18 - Jaecoo

Operação conjunta Omoda | Jaecoo vai lançar três modelos no Brasil em 2024 Crédito: Omoda | Jaecoo/Divulgação

A Jaecoo também fará sua estreia no mercado brasileiro, com a sua chegada em conjunto com a Omoda no país. Ainda sem especificar quais serão os modelos, a subsidiária da Chery já avisou que a Jaecoo terá dois lançamentos no país, com motorizações híbrida leve, híbrida plug-in e 100% elétrica. A marca foca no off-road, com SUVs que unem tecnologia, luxo e segurança.

19 - GWM Poer

Modelo da GWM Poer terá motorização híbrida Crédito: GWM/Divulgação

A GWM Poer, primeira caminhonete média com motor híbrido fabricada no Brasil, é uma novidade que vai concorrer no segmento das médias e ser uma rival direta da Ford Maverick, atualmente, única picape híbrida da ser vendida no país . O que vai diferenciar o modelo da rival é que a picape será híbrida-flex. Ao acionar o motor elétrico, o motor a gasolina pode ser utilizado para recarregar as baterias, o que gera uma autonomia de 100 km.

20 - Hyundai Ioniq 5

O modelo Ionic 5 é um dos lançamento da Hyundai para o próximo ano Crédito: Divulgação/Hyundai

O Ioniq 5 é o carro elétrico mais potente da Hyundai, com motores duplos de 641 cavalos de potência e bateria de 84 kWh. Em comparação ao modelo antigo, que atinge no máximo 185 km/h, o novo pode chegar a uma velocidade máxima de 259 km/h. Sobre o design, o carro tem uma aparência moderna e robusta, podendo ser considerado até mesmo um SUV compacto.

21 - Hyundai Creta

Hyundai Creta: design polêmico pode estar com os dias contados Crédito: Karine Nobre

O Hyundai Creta deve ganhar um facelift em 2024, já que seu visual mais atual, beira a polêmica. O novo desenho deve ser inspirado na versão mais recente do modelo que tem andado camuflada pela Índia e deve ser apresentado por lá no início do ano que vem. A reestilização de meia vida do Creta deve incluir elementos visuais do novo HB20, lançado no ano passado, tanto na grade dianteira quanto na polêmica traseira.

22 - Kia EV9

Modelo EV9 da Kia é uma opção de SUV elétrico de 7 lugares Crédito: Divulgacação/Kia

O Kia EV9 chega no Brasil como uma alternativa elétrica aos SUVs de sete lugares . Atualmente, o único modelo que se enquadra nessa categoria é o BYD Tan. esperado para o primeiro semestre de 2024, o modelo tem autonomia de 563 km (no padrão WLTP), segundo a marca, e deve ter três opções de motorização.