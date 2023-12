Ano novo, carro novo

Saiba quais são os 22 lançamentos de carros que são as apostas para 2024

Mercado aposta na eletrificação da frota, com novos modelos chegando para concorrer com as marcas já estabelecidas, mas as picapes vão continuar a ser em destaque nos lançamentos

8 min de leitura min de leitura

A Titano é a primeira investida da Fiat no segmento de picapes médias. (Divulgação/Fiat)

O ano de 2024 promete trazer de novidades para o mercado automotivo brasileiro, com um conjunto de lançamentos em diferentes segmentos. Entre as expectativas, destacam-se a chegada de novas picapes, atualizações e repaginadas em SUVs, além da estreia de modelos chineses e marcas inéditas no país.

Os eletrificados também estão na lista do que vem por aí a partir do ano que vem, inclusive com modelos aguardados, a exemplo da BMW, que promete uma investida forte nas novidade. Ao todo, são 15 lançamentos para 2024, incluindo o BMW X2 e sua versão 100% elétrica, o iX2. Ambos serão lançados após o novo BMW i5 na versão totalmente elétrica da nova geração do BMW Série 5.

As picapes também continuam em evidência, com o lançamento da Fiat Titano para concorrer no segmento das médias, onde a Toyota Hilux é soberana. A Chevrolet S10 deve ganhar a tão aguardada repaginada no visual e tem até picape híbrida, com a expectativa da chegada da Poer da GWM.

Veja os 22 modelos que estreiam em 2024 no Brasil:

1 - Peugeot 2008

Reestilização da nova geração do Peugeot 2008 já apareceu na Europa. (Peugeot/Divulgação)

A Peugeot vai trazer a nova geração do 2008 para o Brasil, aposentando a atual versão que é fabricada em Porto Real (RJ) e trazendo a versão fabricada na Argentina, que já tem o visual do modelo que circula pela Europa desde o ano passado. Uma das novidades é que o SUV compacto da Peugeot perde sua configuração Style e o novato chega com alguns ajustes pontuais, inclusive um novo motor 1.0 turbo, o mesmo que está no Fiat Pulse.

2 - BMW X2

O BMW X2 chega no Brasil com duas versões de motorização: turbo a gasolina e elétrico. (BMW/Divulgação)

A nova geração do BMW X2 chega com a missão de ser dos carros mais vendidos da montadora alemã no país. Na versão de 2024 o modelo possui duas variações de motorização: turbo a gasolina e elétrico. A linha segue os padrões de equipamentos do BMW X1, com uma proposta mais esportiva e o design se aproxima mais com o X4. Outra novidade do modelo são os faróis diferentes acompanhados por uma grande grade dianteira, reforçando a vocação esportiva.

3 - BMW i5

O BMW i5, versão totalmente elétrica da nova geração do BMW Série 5, chega no primeiro trimestre no Brasil. (BMW/Divulgação)

Outro lançamento aguardado da BMW é o i5, versão totalmente elétrica da nova geração do BMW Série 5. O modelo chegará ao Brasil já no primeiro trimestre, apenas seis meses depois do lançamento dinâmico na Europa, que ocorreu em setembro de 2023. Ele será o sexto carro totalmente elétrico no portfólio da montadora, juntando-se aos modelos iX1, iX3, iX, i4 e i7.

4 - Fiat Titano

Fiat anunciou investida global com o lançamento da Titano. (Fiat/Divulgação)

Após anunciar a chegada da Titano para este ano, a picape inédita da Fiat no segmento das médias deve ficar pra o primeiro trimestre de 2024. O modelo, que aproveita a base da Peugeot Landtrek, chega com a expectativa de repetir o sucesso da Strada e da Toro. Na última semana, a Fiat divulgou imagens inéditas do modelo, anunciando, inclusive sua investida global com a picape.

5 - Volkswagen T-Cross

Modelo europeu do Volkswagen T-Cross que deve chegar repaginado no Brasil. (Volkswagen/Divulgação)

O Volkswagen T-Cross é um dos SUVs mais vendidos no Brasil atualmente, com 64.650 unidades emplacadas no acumulado do ano, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O modelo deve passar por reestilização, mas mantendo os motores turbo de 1.0 e 1.4 litro. A nova linha é um dos lançamentos mais aguardados e a previsão é chegar ao Brasil já no primeiro semestre de 2024 com a versão de entrada, o Sense 170 TSI.

6 - Volkswagen Amarok

Amarok também deve passar por reestilzação no ano que vem. (Volkswagen/Divulgação)

Outra aposta da Volkswagen é a nova Amarok V6, que também ganha uma mudança no visual, mas a picape deve manter sua estrutura atual com motor 3.0. Entre as atualizações esperadas estão mudanças internas e externas. A ideia da reformulação do design é aproximar ainda mais das tendências estrangeiras e deixar o carro mais às características da atual Saveiro.

7 - Volkswagen Nivus GTS

Nivus deve ganhar a tão aguardada versão esportiva. (Volkswagen/Divulgação)

A tão aguardada versão esportiva do SUV compacto da Volkswagen, o Nivus GTS, deve finalmente ser lançada no Brasil em 2024. Essa versão terá motor 1.4 turbo com que rende 150 cv e 25,5 kgfm de torque com gasolina ou etanol com câmbio automático de seis marchas. O modelo deve trazer diferenciais estéticos também, como a grade iluminada em LED, a exemplo do Taos que já circula pelas ruas.

8 - Ford Mustang

Nova geração do Mustang é uma da apostas da Ford para o ano que vem. (Divulgação/Ford)

A nova geração do Ford Mustang vem para ser a aposta mais tecnológica da história do muscle car. O lançamento, que será durante a metade do ano que vem, mantém o motor 5.O V8 e ainda agrega e aprimora os recursos de segurança. O superesportivo recebe melhorias para acompanhar a força da máquina, com uma direção suave e equilibrada. Sobre o design, suas características não devem mudar muito.

9 - Honda CR-V

Novo modelo do Honda CR-V para 2024 com melhorias visuais e também na mecânica. (Honda/Divulgação)

O Honda CR-V volta ao Brasil após uma saída discreta em 2022, trazendo, na nova geração do SUV, motor híbrido como principal diferencial. O lançamento chega com um visual renovado e design esportivo. No segmento de SUVs híbrido, o modelo será concorrência ao Toyota RAV4. O Honda CR-V conta com um motor 2.0 16V aspirado, que atua em conjunto com dois motores elétricos, ou seja, parte gera energia e parte fica responsável pela tração.

10 - Chevrolet S10

Chevrolet S10 deve incorporar elementos da sua gêmea americana, a Colorado (foto). (General Motors/Divulgação)

Quarto modelo mais vendido no segmento das médias, com 22.835 unidades no ano, a Chevrolet S10 ganha a tão aguardada reestilização, prometendo incorporar elementos da sua gêmea vendida nos EUA, a Colorado. A promessa é de melhorias no acabamento interno e nos equipamentos, mas o motor 2.8 turbodiesel de 200 cv continua. A Chevrolet já está nos estágios finais de desenvolvimento da nova geração da picape, que deve adotar faróis mais altos e grade mais largas.

11 - Chevrolet Spin

Chevrolet Spin ganha cara nova para continuar no segmento de minivans. (General Motors/Divulgação)

Mais um modelo que vai ganhar cara nova no ano que vem, a Spin deve chegar não apenas de visual novo, como também trazer mais tecnologia, desempenho e conforto em 2024 para poder concorrer com os novos modelos que estão chegando ao mercado e prometem tirar o sossego da minivan, como o Citroën C3 Aircross. Sobre o design, a intenção é parecer menos com uma minivan e ter uma pegada mais esportiva.

12 - Chevrolet Blazer EV

Chevrolet Blazer EV será um carro totalmente diferente da sua versão a combustão. (Chevrolet/Divulgação)

O Chevrolet Blazer EV é mais uma aposta entre os SUVs elétricos que vão chegar no próximo ano. O carro chega como uma máquina totalmente nova no mercado, sem lembrar nada da antiga Blazer a combustão, já que o modelo é praticamente um utilitário do Camaro. Sobre a autonomia do veículo, com uma única carga, ele pode rodar até 515 km. Além disso, o Chevrolet Blazer EV poderá usar carregadores rápidos de até 190 kW, dependendo da versão.

13 - Toyota Yaris Cross

Modelo híbrido da Toyota é um dos lançamentos para 2024. (Divulgação/Toyota)

O Toyota Yaris Cross deve ser lançado no final de 2024, substituindo a atual versão do modelo, trazendo uma repaginação no visual e um design mais aventureiro. Entre as possibilidades que se espera da nova versão é entregar eficiência e economia já que o carro será dotado de um motor 1.8 flex com 122 cv combinado com motor elétrico.

14 - Renault Kardian

O Kardian é uma das grandes apostas da Renault no país. (Divulgação)

Apresentado em outubro, o Renault Kardian, SUV compacto global da marca francesa, chegará oferecendo tecnologia, conforto e um novo motor turbo de 125cv. O modelo é uma das grandes apostas da montadora francesa no Brasil com o seu novo posicionamento de mercado. Entre os concorrentes do modelo estão o VW Nivus e o Fiat Pulse automático. A sua produção será nacional.

15 - JAC Yiwei 3

Modelo elétrico com design retrô é a aposta do subcompacto elétrico JAC Yiwei 3 . (Divulgação/JAC Motors)

O subcompacto elétrico JAC Yiwei 3 entra na disputa com o BYD Dolphin e o GWM Ora 3, sendo mais uma opção de modelo urbano na concorrência do mercado de veículos 100% elétricos. Ele pode ser encontrado em diferentes versões. A melhor delas se destaca por um motor de 96 cv que permite o carro rodar até 505 quilômetros com uma única carga completa da bateria.

16 - BYD Seagull (Dolphin Mini)

BYD Seagull vai chegar como Dolphin Mini no Brasil. (Divulgação/BYD)

O BYD Seagull deve chegar como o elétrico mais barato do Brasil. E para marcar a investida da marca chinesa no país, o seu nome foi estrategicamente mudado para Dolphin Mini por aqui, para que o modelo aproveite a fama e boa aceitação do carro 100% elétrico mais vendo no Brasil, com 3.197 unidades somente em novembro, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). As opções de bateria são uma versão com 30 kWh, e outra com 38,8 kWh, que fazem o carro percorrer 305 km e 405 km, respectivamente. Além disso, o motor conta com uma potência de 74 cv.

17 - Omoda E5

A marca Omoda tem como foco design e tecnologia. (Omoda | Jaecoo/Divulgação)

O Omoda E5 é um dos lançamentos da Cherry para o ano que vem com a chegada de duas marcas que fazem parte do conglomerado de carros eletrificados da empresa chinesa. A aposta é um SUV médio elétrico que será vendido nos mercados internacionais pela marca Omoda. A versão conta com motorização híbrida-leve e um motor elétrico com 150 kW e uma potência de 204 cv. As específicações mostram que o carro pode rodar até 450 km com uma carga completa.

18 - Jaecoo

Operação conjunta Omoda | Jaecoo vai lançar três modelos no Brasil em 2024. (Omoda | Jaecoo/Divulgação)

A Jaecoo também fará sua estreia no mercado brasileiro, com a sua chegada em conjunto com a Omoda no país. Ainda sem especificar quais serão os modelos, a subsidiária da Chery já avisou que a Jaecoo terá dois lançamentos no país, com motorizações híbrida leve, híbrida plug-in e 100% elétrica. A marca foca no off-road, com SUVs que unem tecnologia, luxo e segurança.

19 - GWM Poer

Modelo da GWM Poer terá motorização híbrida. (GWM/Divulgação)

A GWM Poer, primeira caminhonete média com motor híbrido fabricada no Brasil, é uma novidade que vai concorrer no segmento das médias e ser uma rival direta da Ford Maverick, atualmente, única picape híbrida da ser vendida no país. O que vai diferenciar o modelo da rival é que a picape será híbrida-flex. Ao acionar o motor elétrico, o motor a gasolina pode ser utilizado para recarregar as baterias, o que gera uma autonomia de 100 km.

20 - Hyundai Ioniq 5

O modelo Ionic 5 é um dos lançamento da Hyundai para o próximo ano. (Divulgação/Hyundai)

O Ioniq 5 é o carro elétrico mais potente da Hyundai, com motores duplos de 641 cavalos de potência e bateria de 84 kWh. Em comparação ao modelo antigo, que atinge no máximo 185 km/h, o novo pode chegar a uma velocidade máxima de 259 km/h. Sobre o design, o carro tem uma aparência moderna e robusta, podendo ser considerado até mesmo um SUV compacto.

21 - Hyundai Creta

Hyundai Creta: design polêmico pode estar com os dias contados. (Karine Nobre)

O Hyundai Creta deve ganhar um facelift em 2024, já que seu visual mais atual, beira a polêmica. O novo desenho deve ser inspirado na versão mais recente do modelo que tem andado camuflada pela Índia e deve ser apresentado por lá no início do ano que vem. A reestilização de meia vida do Creta deve incluir elementos visuais do novo HB20, lançado no ano passado, tanto na grade dianteira quanto na polêmica traseira.

22 - Kia EV9

Modelo EV9 da Kia é uma opção de SUV elétrico de 7 lugares. (Divulgacação/Kia)

O Kia EV9 chega no Brasil como uma alternativa elétrica aos SUVs de sete lugares. Atualmente, o único modelo que se enquadra nessa categoria é o BYD Tan. esperado para o primeiro semestre de 2024, o modelo tem autonomia de 563 km (no padrão WLTP), segundo a marca, e deve ter três opções de motorização.

LAÍSA MENEZES é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta