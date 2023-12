100 unidades

Kia anuncia série especial Rio Open Limited Edition do SUV híbrido Niro

Séria terá apenas 100 unidades e todas as unidades do modelo estarão disponíveis na cor Vermelho Metálico, que até então não era comercializada no Brasil

6 min de leitura min de leitura

Niro Rio Open Limited Edition é o terceiro modero eletrificado da Kia no Brasil. (Divulgação/Kia Brasil)

A Kia lançou o Niro Rio Open Limited Edition, série especial que conta com 100 unidades e agrega itens de conforto e design para oferecer mais exclusividade aos clientes. Todas as unidades da edição exclusiva do Niro estarão disponíveis na cor Vermelho Metálico, que até então não era comercializada no Brasil.

A lista de itens agregados à versão topo de linha SX Prestige inclui: bancos dianteiros com ventilação; banco do motorista com memória de posição (inclui ajustes dos retrovisores externos, modo de condução e ar-condicionado); banco do passageiro com ajuste de relaxamento Gravidade Zero; novo painel digital de instrumentos panorâmico e programável LCD de 10,25”; tapetes exclusivos; e emblemas (interno e externo) personalizados Rio Open Limited Edition, com identificação da unidade limitada de 1 a 100 no console central.

Segundo a montadora, as unidades fazem parte do programa de compensação de emissão de carbono. A iniciativa visa neutralizar emissões geradas pelo deslocamento dos automóveis - levando em conta o fator de 68 gCO2e/km rodados - por meio de financiamento de portfólio de projetos de conservação florestal da Amazônia, do impacto na gestão de mais de 1 milhão de hectares, na conservação de mais de 420 espécies de flora (das quais 54 estão ameaçadas de extinção) e de 2 mil espécies de fauna (133 ameaçadas de extinção).

Niro Full Hybrid

Série especial com apenas 100 unidades, o Niro Rio Open Limited Edition oferece mais exclusividade aos clientes. (Divulgação/Kia Brasil)

Com o seu terceiro modelo eletrificado no Brasil, a Kia segue alinhada com o seu novo posicionamento de marca. Entre os principais atributos do Niro, está o motor Kappa PE, de 1.6 litro, 16 válvulas, com injeção direta. Combinando o motor a gasolina ao seu motor elétrico, com bateria de polímero de lítio-ion de 240V, o modelo possui uma potência combinada de 141 cavalos a 5.700 rpm e torque de 27 kgf.m a 4.000 rpm.

Diferentemente do modo velejar dos MHEV (sistema híbrido leve), em que o motor desliga automaticamente em circuitos planos, no sistema HEV do Niro a economia de combustível acontece na partida e em movimentos de baixa velocidade, quando somente o motor elétrico atua, e na aceleração e/ou subidas quando o motor a combustão funciona concomitante ao motor elétrico.

Em velocidade de cruzeiro, o motor a combustão e/ou motor elétrico podem funcionar de forma combinada ou individual, de acordo com a condição de uso naquele momento e, nas frenagens, acontece a regeneração de energia cinética para a bateria, incluindo sua nova tecnologia de regeneração de energia pelos paddle shifts no volante de direção, em quatro níveis de regeneração de energia.

Segundo o Inmetro, o Kia Niro faz 17,7 km/l na estrada e 19,8 km/l na cidade, estando entre SUVs híbridos não plug-in (HEV) mais econômicos no mercado nacional atualmente. Com seu reservatório de combustível de 42 litros, o Niro pode chegar a até 800 km de autonomia, cerca de 30% mais em relação a seus principais concorrentes. Esses dados conferem ao Niro consumo energético médio de 1,0956 MJ/km e índice de emissão de CO2 de 68 g/km.

Além da eficiência energética e do sistema híbrido HEV, o Niro foi projetado para ter menor impacto ambiental no desenvolvimento, na produção e no uso do veículo, como a pintura com tintas BTX-Free (sem benzeno, tolueno e xileno); 56% da forração do teto é composta de plásticos reciclados; 70% da tela de cobertura do porta-malas é feita com plásticos reciclados; revestimento dos bancos em Altaica biossintético, a partir de árvores de eucalipto; e aplicação da Coluna C com função aerodinâmica, proporcionando um coeficiente aerodinâmico reduzido (Cx 0,29).

Design elegante

O veículo também possui design elegante e conta com tecnologias ADAS - Advanced Driver Assistance System, com alertas de fadiga do condutor (DAW), de saída de faixa de rodagem (LDW), de centralização na faixa de rodagem (LFA), de permanência na faixa de rodagem (LKA), de farol alto (HBA), assistente de saída em segurança (SEA), assistente ativo de prevenção de colisão traseira em tráfego cruzado (RCCA), de prevenção de colisão por ponto cego (BCA), piloto automático adaptativo (SCC), assistente para prevenção de colisão frontal incluindo saídas paralelas (FCA-JT), câmera de ré com guias dinâmicas de estacionamento (RVM) e sensores de estacionamento traseiros e dianteiros.

Na parte dianteira, o SUV compacto da Kia mostra seu tradicional “tiger nose” e um conjunto ótico em LED. Na traseira, o item de design mais marcante está nas lanternas em formato bumerangue que avançam na coluna C.

O modelo apresenta dois modos de condução (Eco e Sport. As configurações de suspensão do Niro têm na dianteira, independente, tipo MacPherson, molas helicoidais e amortecedores a gás e, na traseira, Multilink. A direção é elétrica e os freios são a discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira.

Conforto e tecnologia

O sistema de entretenimento do Niro está interligado em uma tela única com o painel de instrumentos do carro. (Divulgação/Kia Brasil)

O modelo mede 4.420 mm de comprimento, 1.825 mm de largura e 1.545 mm de altura, tendo 2.720 mm de distância entre-eixos. O tanque de combustível (42 litros) está localizado abaixo do banco traseiro para oferecer espaço para as pernas dos passageiros e posição de assento mais baixa. As rodas são de liga leve aro 18”, e o porta-malas tem capacidade de 425 litros (VDA) e com a fileira de bancos traseiros rebatida, a capacidade chega a 1.419 litros (VDA).

O Niro também possui sistema de entretenimento que combina as funcionalidades dos smartphones, por meio da tela flutuante e sensível ao toque de 10,25” integrado sob peça única ao novo painel digital de instrumentos panorâmico e programável, também de 10,25”.

Seu sistema de entretenimento é compatível com conexão via Apple CarPlay e Android Auto sem fio ou por USB, e auxilia as manobras com a câmera de ré com guias dinâmicas de estacionamento no monitor. O carregamento de celulares dos ocupantes da frente pode ser feito no console por meio de indução, enquanto os passageiros traseiros podem carregar seus smartphones por meio de uma entrada USB tipo C disponível no encosto dos bancos dianteiros.

O Niro vem equipado com ar-condicionado digital automático Dual Zone, com controle frontal sensível ao toque e alternável com os comandos do sistema multimídia.

Segurança

De acordo com a montadora, o Niro é construído sobre a plataforma K3, com 51% de Aço Avançado de Alta Resistência, que garante uma condução segura e confortável em diferentes condições. O uso abundante de adesivos estruturais garante uma carroceria de alta rigidez torcional, 24% superior à da geração anterior.

Essas tecnologias incluem airbags frontais duplos, laterais e de cortina, que percorrem todo o comprimento da cabine, espelhos retrovisores externos com regulagem e rebatimento elétricos, aquecíveis e com repetidores das setas integrados em LED, sistema Isofix, freios com sistemas ABS e EBD, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de partida em rampa (HAC), dentre outros.

A edição especial Niro Rio Open Limited Edition chega ao mercado brasileiro por R$ 231.790. No entanto, em dezembro a Kia Brasil está comercializando ao preço promocional de R$ 222.790,00. A garantia do Niro é de cinco anos ou 100 mil km, e a garantia da bateria de alta tensão do sistema híbrido é de oito anos ou 160 mil km.

Ficha técnica

Motor: Kappa PE 1.6 GDI HEV



Kappa PE 1.6 GDI HEV Tipo: 4 cilindros em linha / ímã permanente motor síncrono



4 cilindros em linha / ímã permanente motor síncrono Bateria: Polímero de Lítio-Ion



Polímero de Lítio-Ion Sistema de alimentação: Injeção Direta - GDI



Injeção Direta - GDI Cilindrada: 1.580 cm³



1.580 cm³ Comando: DOHC, 16 válvulas



DOHC, 16 válvulas Taxa de compressão: 14,0:1



14,0:1 Potência máxima (gasolina): 105 cv @ 5.700 rpm



105 cv @ 5.700 rpm Torque máximo (gasolina): 14,7 kgm @ 4.000 rpm



14,7 kgm @ 4.000 rpm Potência combinada: 141 cv @ 5.700 rpm



141 cv @ 5.700 rpm Torque combinada: 27 kgm @ 4.000 rpm



27 kgm @ 4.000 rpm Suspensão dianteira: Independente, tipo MacPherson, molas helicoidais e amortecedores a gás



Independente, tipo MacPherson, molas helicoidais e amortecedores a gás Suspensão traseira: Multi Link



Multi Link Direção: Elétrica, com raio de giro 5,3 m



Elétrica, com raio de giro 5,3 m Transmissão: DCT, com seis marchas à frente e uma ré



DCT, com seis marchas à frente e uma ré Tração: Dianteira 4x2



Dianteira 4x2 Freios: Discos ventilados (dianteiros) e discos sólidos (traseiros)



Discos ventilados (dianteiros) e discos sólidos (traseiros) Rodas: Liga leve, 7,5Jx18 (dianteiras e traseiras)



Liga leve, 7,5Jx18 (dianteiras e traseiras) Pneus: 225/45R18 (dianteiros e traseiros)



225/45R18 (dianteiros e traseiros) Chassi e carroceria: Carroceria monobloco em aço estampado



Carroceria monobloco em aço estampado Volume do porta-malas: Normal - 425 L (VDA); Rebatida - 1419 L (VDA)



Normal - 425 L (VDA); Rebatida - 1419 L (VDA) Volume do tanque de combustível: 42 L



42 L Número de ocupantes: 5



5 Média de consumo energético: 1,0956 MJ/Km



Dimensões do veículo

Comprimento: 4.420 mm



4.420 mm Largura: 1.825 mm



1.825 mm Altura: 1.545 mm



1.545 mm Distância entre-eixos: 2.720 mm



2.720 mm Bitola (dianteira / traseira) 1.573 mm/ 1.585 mm



1.573 mm/ 1.585 mm Balanço traseiro: 805 mm



805 mm Balanço dianteiro: 895 mm



Pesos

Em ordem de marcha: 1.394 kg



1.394 kg Peso Bruto Total: 1.940 kg



1.940 kg Capacidade de carga: 546 kg



546 kg C.M.T.: 1.940 kg



GABRIEL MAZIM é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionado pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta