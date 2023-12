Efeito China?

Elétricos Peugeot e-2008 e Kia Niro têm redução de preço que chega a R$ 100 mil

Montadoras fazem reajustes nos preços dos carros eletrificados após chegada dos modelos chineses que explodiram em vendas

O e-2008 teve uma grande redução de preços desde o seu lançamento no Brasil. (Peugeot/Divulgação)

Com a entrada das marcas chinesas BYD e GWM no mercado nacional com seus modelos eletrificados, a disputa por preços mais atraentes tem feito com que valores de carros, inclusive à combustão, fossem reduzidos pelas montadoras locais. E mais dois modelos estão com descontos bastante agressivos neste mês.

O primeiro deles é o Peugeot e-2008, versão totalmente elétrica do SUV, que quando lançado no Brasil, no ano passado, chegou por R$ 256.990. No mês passado, ele já havia passado por um reajuste (para baixo) no seu valor, chegando a custar R$ 199.990.

E agora, a Peugeot anunciou outra redução de preços, bem mais agressiva, deixando o modelo por R$ 159.990, ou seja, R$ 100 mil a menos do que o valor de quando o SUV compacto passou a ser vendido no país e R$ 9.990 a menos do que o BYD Dolphin, campeão de vendas no segmento de carros 100% elétricos.

Em versão única, a GT, ele tem 4,30 metros de comprimento, 1,77 metro de largura, 1,55 metro de altura e 2,60 metros de distância de entre-eixos. O motor tem 136 cv (100 kW) de potência e 26,5 kgfm de torque instantâneo, indo de zero a 100 km/h em 9,9 segundos. Com 50 kWh de capacidade, a bateria oferece uma autonomia de 345 quilômetros com carga completa pelo ciclo WLTP.

Niro com desconto

O Kia Niro teve redução de valores na sua versão topo de linha. (Kia/Divulgação)

Já o Kia Niro teve uma redução de R$ 24 mil no seu preço de tabela para a versão topo de linha, a SX Prestige, que custava antes R$ 243.990 e agora sai por 219.990. A versão de entrada EX, também teve uma redução de preços, em outubro, partindo de R$ 204.990 para R$ 199.990.

O SUV é um híbrido HEV (não plug-in) equipado com um motor a combustão 1.6 Kappa PE de 16 válvulas com injeção direta a gasolina e um elétrico com bateria de íons de lítio de 240V. A potência combinada é de 141 cavalos e o torque total de 27 kgfm. Ele vai de zero a 100 km/h em 10,4 segundos, de acordo com a Kia.

Segundo a montadora, o modelo faz 17,7 km/l na estrada e 19,8 km/l na cidade, com autonomia combinada de até 800 km. O modelo mede 4,42 metros de comprimento, 1,82 metro de largura e 1,54 metro de altura. A distância entre-eixos é de 2,72 metros e ele vem equipado com rodas de liga leve aro 18.

A versão Prestige tem ainda assistentes de saída em segurança, de prevenção de colisão traseira em tráfego cruzado, alerta de ponto cego, assistente de prevenção de colisão frontal nas saídas paralelas e piloto automático adaptativo.

