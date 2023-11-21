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Produção e vendas

Preços de carros novos continuam em queda no mês de outubro

Crescimento de vendas teve aumento de 10,2%, enquanto modelos zero quilômetro, seminovos e usados registraram redução em seus valores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2023 às 12:13

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 12:13

Não esqueça que ao tirar um carro da concessionária você também está se comprometendo com seguro, IPVA, emplacamento, manutenção do veículo e gasolina.
Ao todo, foram emplacadas 217,8 mil unidades novas, acumulando uma alta de 9,7% no ano Crédito: Freepik
Com um crescimento de vendas de 10,2% em outubro, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a média diária de 10,4 mil unidades se aproxima do patamar de antes da pandemia, que girava em torno de 11 mil veículos por dia. Ao todo, foram emplacadas 217,8 mil unidades novas, acumulando uma alta de 9,7% no ano.
Já com relação aos preços dos veículos, estes mantiveram a tendência de queda, repetindo o que foi registrado em setembro, segundo o Monitor de Variação de Preços (MVP) da KBB Brasil. Os modelos 2023 apresentaram uma redução média de 0,38%, mantendo a variação mensal de 0,28% e os veículos ano/modelo 2024 depreciaram 0,22% no último mês.
Essa tendência de queda também se refletiu junto aos modelos seminovos, com até três anos de uso, registrando uma desvalorização média de 0,87%. Da mesma forma, os usados (entre 4 e 10 anos de uso) também seguiram em queda, registrando uma média de 1,71% de redução nos preços.

Mais importados

Por outro lado, segundo a Anfavea, houve uma retração de 4,4% na produção de veículos no país, durante o mês de outubro. No acumulado do ano, a indústria produziu 1.951 mil unidades, 11 mil a menos que em 2022, o que representa uma queda de 0,6%.
Já as exportações cresceram 14% assim como a entrada expressiva de veículos importados chegando ao Brasil, aponta a entidade. Nos 10 primeiros meses do ano, 271,3 mil modelos importados chegaram ao país, 57,6 mil a mais que no mesmo período de 2022, um incremento de 27%.
Com relação às vendas de carros usados, o acumulado do ano registrou um crescimento de 9%, de acordo com dados da Federação Nacional de Revendedores de Veículos Usados (Fenauto), o que representa a comercialização de mais de 11,8 milhões de veículos no ano.

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