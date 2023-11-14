Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Venda de motocicletas no ano tem maior alta no país desde 2012
Produção recorde

Venda de motocicletas no ano tem maior alta no país desde 2012

De janeiro a outubro, foram licenciadas 19,2% motos a mais em relação ao mesmo período de 2022, segundo dados divulgados pela Abraciclo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2023 às 12:43

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 12:43

Moto, motocicleta
Estimativa é fechar o ano com 1.511.000 motocicletas vendidas no varejo, o que representa um crescimento de 10,9% em relação a 2022 Crédito: Freepik
O mercado de vendas de motocicletas no Brasil continua acelerado. O levantamento mais recente divulgado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) indicou uma alta de 19,2% nos emplacamentos registrados de janeiro a outubro deste ano com relação ao mesmo período do ano passado.
Ao todo, foram 1.318.721 motocicletas licenciadas no período em relação às 1.106.523 unidades emplacadas até outubro de 2022. Segundo a entidade, este é o melhor resultado desde 2012, que teve 1.377.618 motocicletas licenciadas.
O mês de outubro também registrou resultados positivos, quando analisado separadamente: foram comercializadas 137.740 motocicletas, o que representou uma alta de 14,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado (120.273 unidades). Em relação a setembro, os licenciamentos cresceram 2% (135.056 motocicletas).
As motos de baixa cilindrada continuam liderando as vendas, com 112.477 motocicletas emplacadas e 81,7% de participação. Mas as de alta cilindrada se destacaram no mês, com o maior crescimento percentual: foram licenciadas 4.447 unidades, volume 19% superior ao registrado em outubro do ano passado (3.738 motocicletas).
De acordo com a Abraciclo, a estimativa é fechar o ano com 1.511.000 motocicletas vendidas no varejo, o que representa um crescimento de 10,9% na comparação com 2022 (1.361.941 unidades).

Produção recorde

A produção do ano também registrou números expressivos. Segundo a entidade, 1.323.004 unidades foram fabricadas no Polo Industrial de Manaus (PIM), no acumulado do ano. Isso representa um volume 10,4% superior ao registrado no mesmo período de 2022 (1.198.889 motocicletas).
Para a associação, esse é o melhor resultado atingido pelo setor em dez anos. Em 2013, 1.436.029 unidades haviam saído das linhas de montagem. Em outubro, foram produzidas 131.331 motocicletas, retração de 4,4% na comparação com o mesmo mês de 2022 (137.346 unidades) e de 6,4% em relação a setembro (140.251 motocicletas).
“A indústria opera dentro do que foi planejado e segue o seu ritmo de produção para atender à demanda do mercado que continua em alta”, afirma o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.
A estimativa da Abraciclo é produzir 1.560.000 motocicletas este ano, o que corresponde a uma alta de 10,4% na comparação com 2022 (1.413.222 unidades).

LEIA MAIS EM MOTOR

Nova Ducati DesertX Rally chega ao Brasil em janeiro de 2024

Nova Ducati V4 RS tem a proposta de ser a motocicleta de turismo mais esportiva de todos os tempos

Royal Enfield apresenta a nova Hunter 350 no Brasil

BMW inicia produção da scooter inédita C 400 X no Brasil

Novas cores da Honda XRE 190 tentam trazer modernidade para a trail

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

motocicleta Motociclista Moto Abraciclo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ducati renova a Multistrada V2S 2026 e reforça aposta no prazer ao pilotar
Imagem de destaque
'Fiz um experimento e descobri que a luz azul das telas não é o grande vilão do sono'
Imagem de destaque
Guns N' Roses no ES: motorista de aplicativo aproveita grade do Kleber Andrade para curtir show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados