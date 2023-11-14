Venda de motocicletas no ano tem maior alta no país desde 2012

Estimativa é fechar o ano com 1.511.000 motocicletas vendidas no varejo, o que representa um crescimento de 10,9% em relação a 2022 Crédito: Freepik

O mercado de vendas de motocicletas no Brasil continua acelerado. O levantamento mais recente divulgado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) indicou uma alta de 19,2% nos emplacamentos registrados de janeiro a outubro deste ano com relação ao mesmo período do ano passado.

Ao todo, foram 1.318.721 motocicletas licenciadas no período em relação às 1.106.523 unidades emplacadas até outubro de 2022. Segundo a entidade, este é o melhor resultado desde 2012, que teve 1.377.618 motocicletas licenciadas.

O mês de outubro também registrou resultados positivos, quando analisado separadamente: foram comercializadas 137.740 motocicletas, o que representou uma alta de 14,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado (120.273 unidades). Em relação a setembro, os licenciamentos cresceram 2% (135.056 motocicletas).

As motos de baixa cilindrada continuam liderando as vendas, com 112.477 motocicletas emplacadas e 81,7% de participação. Mas as de alta cilindrada se destacaram no mês, com o maior crescimento percentual: foram licenciadas 4.447 unidades, volume 19% superior ao registrado em outubro do ano passado (3.738 motocicletas).

De acordo com a Abraciclo, a estimativa é fechar o ano com 1.511.000 motocicletas vendidas no varejo, o que representa um crescimento de 10,9% na comparação com 2022 (1.361.941 unidades).

Produção recorde

A produção do ano também registrou números expressivos. Segundo a entidade, 1.323.004 unidades foram fabricadas no Polo Industrial de Manaus (PIM), no acumulado do ano. Isso representa um volume 10,4% superior ao registrado no mesmo período de 2022 (1.198.889 motocicletas).

Para a associação, esse é o melhor resultado atingido pelo setor em dez anos. Em 2013, 1.436.029 unidades haviam saído das linhas de montagem. Em outubro, foram produzidas 131.331 motocicletas, retração de 4,4% na comparação com o mesmo mês de 2022 (137.346 unidades) e de 6,4% em relação a setembro (140.251 motocicletas).

“A indústria opera dentro do que foi planejado e segue o seu ritmo de produção para atender à demanda do mercado que continua em alta”, afirma o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.