O novo modelo está equipado com o motor Desmosedici Stradale, derivado da superesportiva Panigale V4 Crédito: Divulgação

A Ducati acaba de apresentar a nova V4 RS. Produzida em série numerada, a moto é a mais recente adição à família Multistrada, que reúne modelos da categoria Turismo e este ano celebra o seu vigésimo aniversário. O novo modelo está equipado com o motor Desmosedici Stradale, derivado da superesportiva Panigale V4.

motocicleta estará disponível nas concessionárias da rede europeia a partir de janeiro do próximo ano em versão única. Crédito: Divulgação

Com embreagem seca e calibrações eletrônicas dedicadas, a proposta é ambiciosa: oferecer sensações de pilotagem sem precedentes e tornar a V4 RS a Multistrada mais emocionante já criada. O peso do modelo é reduzido graças à escolha de componentes feitos de materiais como fibra de carbono para as superestruturas e titânio para o chassi auxiliar.

Uma pintura única, na cor Iceberg White, foi desenhada pelo Centro Stile da Ducati, com referências à máquina utilizada pelas equipes da Ducati na MotoGP. O número de cada unidade é afixado em uma placa de alumínio anodizado preto com uma bandeirinha italiana aplicada no garfo triplo. A motocicleta estará disponível nas concessionárias da rede europeia a partir de janeiro do próximo ano em versão única.

A nova Ducati Multistrada V4 RS tem a proposta de ser a motocicleta da categoria Turismo mais esportiva de todos os tempos Crédito: Divulgação

A V4 RS é a única da família a adotar o motor Desmosedici Stradale de 1.103 cc, utilizado na SuperBike, competição motos esportivas derivadas de veículos de série. Para combinar a suavidade e a regularidade típicas das motos de turismo com as características esportivas da Panigale e da Streetfighter, a Ducati calibrou propulsor para obter uma curva de entrega de potência fluida e regular a baixas rotações. Uma personalidade que também se expressa graças ao som do escapamento, profundo em níveis baixos, como nas superbikes durante a aceleração em altas rotações.

Uma personalidade que também se expressa graças ao som do escapamento, profundo em níveis baixos, como nas superbikes durante a aceleração em altas rotações Crédito: Divulgação

Os objetivos foram alcançados com a adoção do filtro de ar da Panigale V4 R, mais permeável e esportivo, e de um sistema de escape com silenciador Akrapovi? desenvolvido especificamente para a Multistrada V4 RS. Nesta configuração, o Desmosedici Stradale desenvolve uma potência máxima de 180 cavalos, com limitador a 13.500 rpm. Isso foi feito para garantir um desempenho esportivo, mantendo o equilíbrio que sempre distinguiu a Multistrada V4 desde a sua primeira geração. Para aproveitar ao máximo o desempenho do Desmosedici na estrada, a a última marcha foi encurtada, mantendo demais inalteradas.

Esteticamente, a V4 RS combina o aspecto habitual da linha Multistrada, normalmente elegante e dinâmica, com soluções técnicas que lembram as tecnologias utilizadas nas competições, presentes nas superesportivas da marca da Bologna. O nome “RS” está presente na pintura, na chave e nos gráficos do painel, evocando outra moto histórica da Ducati - a Monster S4 RS - nascida segundo os mesmos princípios.

Os vários componentes em fibra de carbono, como o para-lama dianteiro, os protetores de mãos (desenhados especificamente para este modelo), os escudos térmicos e o “bico”, criando um jogo de contrastes com a pintura branca Iceberg White, enriquecida por várias referências visuais à máquina da MotoGP. A traseira fina e leve da V4 RS integra as alças do passageiro e define uma visão lateral esportiva. A estrutura de suporte do assento em titânio permite uma redução de peso de 2,5 quilos.

Assim como nas esportivas Panigale V4 SP2 e na Streetfighter V4 SP2, a Multistrada V4 RS conta com embreagem seca STM-EVO SBK, com configuração específica de molas. O componente contribui para enriquecer o som do escape com um timbre metálico quando a manete da embreagem é solta. A Multistrada V4 RS está equipada com o pacote eletrônico da V4 S, que inclui tecnologia de radar de série na frente e atrás, habilitando o Adaptive Cruise Control (ACC) e a detecção de ponto cego.

O equipamento eletrônico da Multistrada V4 RS, graças às informações obtidas na plataforma inercial Bosch, é composto por quatro mapeamentos do motor (“Full”, “High”, “Medium” e “Low”), o Traction Control, o Wheelie Control, o controle do freio-motor e o Quick Shift para cima e para baixo. Todos esses sistemas foram calibrados para as características do modelo e integrados a quatro modos de condução: “Race”, “Sport”, “Touring” e “Urban”. O painel de TFT com tela de 6,5 polegadas com gráficos dedicados, permite visualizar o navegador graças ao Ducati Connect, espelhando o smartphone.

As rodas de alumínio forjado Marchesini, 2,7 quilos mais leves que as da V4 S, tornam o comportamento dinâmico da moto mais eficiente Crédito: Divulgação