Royal Enfield apresenta a nova Hunter 350 no Brasil

O novo modelo coloca a Royal Enfield no segmento de motocicletas essencialmente urbanas Crédito: Divulgação

A Royal Enfield, marca indiana líder global no segmento de motocicletas de média cilindrada (250 cc-750 cc), anuncia o lançamento oficial da Hunter 350 no Brasil. Com mais de 200 mil unidades vendidas em menos de um ano nos mercados nos quais o modelo já é comercializada, a Hunter 350 é a mais nova integrante da família da plataforma J, que no Brasil já contava com a Meteor 350 e a Classic 350.

"A Hunter 350 chega ao Brasil para nos colocar em um segmento que até então não contava com a nossa presença: o de motocicletas essencialmente urbanas. A Hunter é um modelo que leva para um novo público-alvo a essência do motopurismo, mostrando que é possível enfrentar o trânsito intenso das grandes cidades ao guidão de uma motocicleta que entrega agilidade, história e uma dose de modernidade, sempre com muito estilo. Quem pilotar uma Hunter 350, comprovará que não há no mercado nacional um modelo nessa faixa de preço" Cláudio Giusti - Diretor-geral da Royal Enfield do Brasil

Nova Royal Enfield Hunter 350 Crédito: Divulgação

Dentro da proposta de oferecer aos motociclistas brasileiros uma autêntica experiência urbana, a equipe de engenharia da Royal Enfield trabalhou na ciclística, apresentando uma motocicleta com entre-eixos curto e ângulo de cáster mais fechado, para privilegiar a agilidade e as mudanças de direção, típicos do trânsito das cidades. As rodas de liga leve de 17 polegadas, com pneus 110/70 na dianteira e 140/70 na traseira, contribuem para o perfil ágil da Hunter 350.

Royal Enfield Hunter 350 Crédito: Divulgação

A nova motocicleta é movida pelo motor de 349 cc, já adotado na Meteor 350 e na Classic 350. Com quatro tempos e arrefecimento misto ar-óleo, entrega 20,2 cavalos de potência a 6.100 rotações por minuto e torque de 2,75 kgfm a 4 mil rpm, com transmissão de 5 velocidades. O conjunto de suspensão é composto por garfo telescópico de 41 milímetros na dianteira, com curso de 130 milímetros.

Na traseira, tem dois amortecedores com ajuste de pré-carga de mola em seis níveis, com curso de 90 milímetros. Um disco de 300 milímetros na dianteira com pinça flutuante e pistão duplo, combinado com um disco de 270 milímetros na traseira com pinça flutuante e pistão simples, oferecem frenagens seguras à Hunter 350. O sistema ABS, que impede o travamento das rodas em frenagens bruscas, é de duplo canal.

A Hunter 350 já está disponível no Brasil, em duas variantes Crédito: Divulgação

A Hunter 350 já está disponível no Brasil, em duas variantes. A Dapper, versão de entrada, tem preço sugerido de R$ 19.990 (mais frete), nas cores Dapper Ash, Dapper White e Dapper Grey. Já a topo de linha é a Rebel, com preço sugerido de R$ 21.990 (mais frete), traz como item de série o sistema de navegação curva a curva Tripper, desenvolvido pela marca em parceria com o Google.

São três as opções de cores: Rebel Blue, Rebel Red e Rebel Black. Assim como em outros modelos da fabricante, o consumidor pode dar um toque de exclusividade para a Hunter 350 com uma linha de acessórios originais.