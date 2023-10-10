Royal Enfield apresenta a nova Hunter 350 no Brasil

A Royal Enfield, marca indiana líder global no segmento de motocicletas de média cilindrada (250 cc-750 cc), anuncia o lançamento oficial da Hunter 350 no Brasil. Com mais de 200 mil unidades vendidas em menos de um ano nos mercados nos quais o modelo já é comercializada, a Hunter 350 é a mais nova integrante da família da plataforma J, que no Brasil já contava com a Meteor 350 e a Classic 350.
"A Hunter 350 chega ao Brasil para nos colocar em um segmento que até então não contava com a nossa presença: o de motocicletas essencialmente urbanas. A Hunter é um modelo que leva para um novo público-alvo a essência do motopurismo, mostrando que é possível enfrentar o trânsito intenso das grandes cidades ao guidão de uma motocicleta que entrega agilidade, história e uma dose de modernidade, sempre com muito estilo. Quem pilotar uma Hunter 350, comprovará que não há no mercado nacional um modelo nessa faixa de preço"
Dentro da proposta de oferecer aos motociclistas brasileiros uma autêntica experiência urbana, a equipe de engenharia da Royal Enfield trabalhou na ciclística, apresentando uma motocicleta com entre-eixos curto e ângulo de cáster mais fechado, para privilegiar a agilidade e as mudanças de direção, típicos do trânsito das cidades. As rodas de liga leve de 17 polegadas, com pneus 110/70 na dianteira e 140/70 na traseira, contribuem para o perfil ágil da Hunter 350.
A nova motocicleta é movida pelo motor de 349 cc, já adotado na Meteor 350 e na Classic 350. Com quatro tempos e arrefecimento misto ar-óleo, entrega 20,2 cavalos de potência a 6.100 rotações por minuto e torque de 2,75 kgfm a 4 mil rpm, com transmissão de 5 velocidades. O conjunto de suspensão é composto por garfo telescópico de 41 milímetros na dianteira, com curso de 130 milímetros.
Na traseira, tem dois amortecedores com ajuste de pré-carga de mola em seis níveis, com curso de 90 milímetros. Um disco de 300 milímetros na dianteira com pinça flutuante e pistão duplo, combinado com um disco de 270 milímetros na traseira com pinça flutuante e pistão simples, oferecem frenagens seguras à Hunter 350. O sistema ABS, que impede o travamento das rodas em frenagens bruscas, é de duplo canal.
A Hunter 350 já está disponível no Brasil, em duas variantes. A Dapper, versão de entrada, tem preço sugerido de R$ 19.990 (mais frete), nas cores Dapper Ash, Dapper White e Dapper Grey. Já a topo de linha é a Rebel, com preço sugerido de R$ 21.990 (mais frete), traz como item de série o sistema de navegação curva a curva Tripper, desenvolvido pela marca em parceria com o Google.
São três as opções de cores: Rebel Blue, Rebel Red e Rebel Black. Assim como em outros modelos da fabricante, o consumidor pode dar um toque de exclusividade para a Hunter 350 com uma linha de acessórios originais.