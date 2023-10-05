Montadora chinesa tem mais de 43% do mercado de eletrificados no ES

Grupo planeja abrir mais concessionárias da BYD no ES, MG e GO Crédito: Pablo Dantas/Divulgação

O mercado de veículos eletrificados tem se tornado bastante promissor no país, principalmente após a entrada das marcas chinesas, trazendo opções de modelos abaixo dos R$ 200 mil. Isso tem feito, inclusive, que os modelos 100% elétricos ou híbridos se tornem uma opção concreta para segmentos que não o premium, concorrendo diretamente com os modelos a combustão.

E no Espírito Santo, a BYD tem espelhado o seu posicionamento nacional: em setembro, a empresa assumiu a liderança no ranking nacional de vendas de veículos eletrificados, com 2.137 unidades. Bem acima da segunda colocada, a Toyota, com 1.741 veículos emplacados no país, segundo levantamento da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Segundo Leonardo Simões, head Comercial BYD Vitória Motors e gogreen do Grupo Águia Branca, a BYD fechou o mês de setembro com 43,6% da participação de mercado de veículos eletrificados no Espírito Santo. Com relação ao share de mercado (participação) no Brasil, o Estado tem 3,8%.

“Este é o melhor share da marca no país e nosso planejamento, em um curto espaço de tempo é chegar a 5% para depois buscar os 10%. Para isso, estamos abrindo novas concessionárias da marca no Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás”, revela.

Simões ainda adianta que as unidades de Vila Velha e Vitória passarão por um processo de ampliação. Já em Minas Gerais, o grupo tem três concessionárias em pleno funcionamento, mas o planejamento é chegar a 20 e em Goiás, um mercado estreante para o grupo, serão instaladas oito concessionárias da BYD.

Foco em ser a número 1

Leonardo Simões do Grupo Águia Branca e Henrique Antunes da BYD: mercado em expansão Crédito: Pablo Dantas/Divulgação

O diretor de Vendas BYD Brasil, Henrique Antunes, esteve no Estado para uma apresentação da empresa à imprensa e convidados. Ele falou da importância da parceria com o Grupo Águia Branca (além das concessionárias, as duas empresas também têm outros projetos, como o primeiro ônibus elétrico do país de passageiros de circulação interestadual, atualmente em fase de testes) e também dos planos futuros da empresa no país.

Com as vendas do compacto Dolphin, 100% eletrificado, a empresa, em setembro, passou outras marcas tradicionais, alcançando o primeiro lugar de vendas e também ultrapassando 1% de market share no país.

“A decisão do brasileiro começa com o preço. Este é o primeiro item que impacta na escolha do cliente. E quanto se tem um preço competitivo, que entrega um pacote de tecnologia embarcada, design e segurança, isso faz com que o consumidor tome a opção de embarcar para um carro elétrico”, diz.

Atualmente, a BYD se prepara para começar a fabricar veículos eletrificados no Brasil e, segundo Antunes, o híbrido deve ser o produto que mais vai ter saída no país, principalmente por conta de suas dimensões continentais. “O carro híbrido é uma ponte para a eletrificação total, pois quem tem um, o próximo passo, quando trocar de veículo, será um um totalmente elétrico”, complementa.