Novo BYD Seal chega ao Brasil com valor atrativo e características marcantes

O modelo oferece experiências de alto desempenho e atualizações Over The Air (OTA) Crédito: Divulgação

A BYD acaba de revelar ao mercado brasileiro o novo esportivo elétrico Seal. O modelo combina potência, inovação tecnológica e design avançado, e chega ao mercado no valor de lançamento por R$ 296.800.

"O Seal é uma proeza de engenharia avançada, trazendo soluções inovadoras que o colocam à frente de seu tempo. Este carro personifica segurança, tecnologia, desempenho e conforto"" Tyler Li - Presidente da BYD no Brasil.

Modelo tecnológico

Uma das principais características é a tecnologia do carro. Ele incorpora a ferramenta Cell-to-Body (CTB), que integra a bateria diretamente à estrutura da carroceria, conferindo maior rigidez e segurança.

Além disso, sua conectividade inteligente e entretenimento premium também são pontos fortes. Equipado com um sistema de conexão 4G, o modelo oferece experiências de alto desempenho e atualizações Over The Air (OTA), permitindo a atualização remota de recursos de entretenimento, semelhante ao dos smartphones.

Seu interior apresenta uma tela rotativa de 15,6 polegadas com controle de voz, junto com aplicativos integrados com o Android Auto e Apple CarPlay. O Seal ainda possui um painel de instrumentos com tela de 10,25 polegadas e um sistema de áudio Dynaudio com 12 alto-falante. O carregamento sem fio para smartphones também é uma característica adicional.

Seu volante é pode ser personalizável Crédito: Divulgação

Os bancos têm oito posições e apoio lombar ajustável em quatro direções. Seu volante é igualmente personalizável, com quatro posições disponíveis.

O Seal ainda possui um painel de instrumentos com tela de 10,25 polegadas Crédito: Divulgação

Potência

Impulsionado por um powertrain elétrico, o Seal conta com dois motores, totalizando 531 cavalos, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos.

A marca oferece um alcance de até 372 km com carga completa Crédito: Divulgação

Outro destaque é a sua capacidade de recarga. Sua potência máxima de 150 kW, permite carregar de 30% a 80% da bateria em apenas meia hora, garantindo quase 300 km de autonomia, segundo a empresa. Com isso, a marca oferece um alcance de até 372 km com carga completa.

Design elaborado

O BYD Seal foi criado pela equipe de design liderada por Wolfgang Egger, diretor de Design Global da BYD. De acordo com a equipe, a inspiração vem da natureza, especialmente do oceano. A frente do veículo se apresenta com uma "forma de X" na perspectiva dinâmica, transmitindo a aparência esportiva e fluida, imitando o movimento das ondas do mar.

Atrativo, tecnológico e de alta potência é o diferencial do Seal Crédito: Divulgação

A visão panorâmica é proporcionada pelo teto solar expansivo e as portas dianteiras, equipadas com vidro duplo laminado, promovem segurança e isolamento acústico e térmico.

O teto solar é um dos destaques do modelo Crédito: Divulgação