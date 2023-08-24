GWM Ora 03 é lançado por R$ 150 mil com edição especial de 200 unidades

O Ora 03 vem disponível em duas versões e uma especial, a Skin Copacabana Crédito: GWM/Divulgação

Encerrando o “suspense”, a GWm lançou nesta quinta-feira (24), o hatch 100% elétrico Ora 03, que já havia sido apresentado durante o Festival de Interlagos, que trouxe outros modelos - eletrificados ou não - que devem dar as caras ainda este ano. O preço de R$ 150 mil anunciado no seu lançamento o coloca diretamente na gama dos mais baratos entre os eletrificados.

Ele agora faz frente ao BYD Dolphin, que deu uma movimentada no mercado com o seu lançamento, fazendo com que montadoras como Caoa Chery e Renault reduzissem os preços de seus modelos elétricos mais baratos. Com isso, cria-se um cenário ainda mais competitivo, já que Volkswagen e até mesmo a Volvo já estudam modelos com valores mais acessíveis.

O Ora 03 terá duas versões: a de entrada Skin, por R$ 150 mil e a topo GT, por R$ 184 mil. Uma série especial, limitada a 200 unidades, chamada de Skin Copacabana, também foi anunciada no seu lançamento. O seu preço será de R$ 150 com a opção de teto solar por mais R$ 10 mil.

E, segundo a montadora, todos os clientes que já possuem um Haval H6 e comprarem um Ora 03, ou adquirirem os dois modelos da GWM na pré-venda, vai levar, sem custo, um carregador wallbox. A pré-venda já está disponível nos pontos de venda físicos (concessionárias e lojas) e virtuais, mediante o depósito de R$ 9 mil.

Motorização

A autonomia do carro é de 310 quilômetros nas versões Skin e 400 quilômetros na GT, no ciclo WLTP Crédito: GWM/Divulgação

As três versões são equipadas com o mesmo motor elétrico, localizado no eixo dianteiro, que oferece 171 cv de potência e 250 Nm de torque, o maior nível de segurança da categoria e condução semiautônoma no nível 2+. O modelo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 8,2 segundos.

A principal diferença entre as versões está na capacidade energética da bateria. No Ora 03 Skin (e, também, no Skin Copacabana), a bateria é de 48 kWh. Na opção GT, é de 63 kWh, proporcionando maior autonomia ao veículo.

Os modelos podem ser carregados de 10% a 80% entre três e cinco horas com carregadores de corrente alternada (AC) ou 30 a 40 minutos na corrente contínua (DC). A autonomia do carro é de 310 quilômetros nas versões Skin e 400 quilômetros na GT, no ciclo WLTP.

O GWM Ora 03 sai de fábrica com garantia de cinco anos para o carro e oito anos ou 200 mil km para a bateria. A marca ainda oferece dois anos de Pacote Tranquilidade, que consiste em um carregador portátil de 3,6 kW, proteção total de dois anos para a bateria em caso de danos físicos ou elétricos – além do já oferecido pela garantia –, tag por um ano para pedágios e cancelas de estacionamento, financiamento com recompra garantida de 85% da tabela Fipe e serviço formado por oficina remota para revisões, pequenos reparos e carro cortesia.

O GWM Ora 03 sai de fábrica com garantia de cinco anos para o carro e oito anos ou 200 mil km para a bateria Crédito: GWM/Divulgação

Segurança

Segundo a montadora, o Ora 03 conquistou a nota máxima (cinco estrelas) nos testes do Euro NCAP e foi apontado pela associação como o veículo mais seguro da sua categoria comercializado na Europa.

O modelo conta com Sistema Avançado de Assistência ao Condutor nível 2+ de condução semiautônoma, composto por um radar frontal de curto, médio e longo alcances e cinco câmeras (para-brisas, para-choque dianteiro, para-choque traseiro e uma em cada retrovisor).

O modelo tem ainda piloto automático inteligente, Stop & Go, controle de cruzeiro inteligente, smart cornering (ajusta a velocidade do veículo de acordo com o ângulo da curva), smart dodge (desvio inteligente de caminhões), alerta, manutenção e centralização de faixa, entre outros. Ele vem equipado com sete airbags, sendo um central, entre os bancos dianteiros.

As duas versões dispões de três opções de cores, mais os tons exclusivos para o GT e o Skin Crédito: GWM/Divulgação

Outros recursos de segurança incluem alerta e frenagem autônoma de emergência, frenagem de tráfego cruzado, assistente ativo de ponto cego, reconhecimento de placas de velocidade, visão 360° com nove modos de visualização gerados por meio de cinco câmeras.

Para o estacionamento do veículo, a versão Ora 03 GT é equipada com 12 sensores e o assistente de estacionamento automático. O modelo esportivo traz ainda o Smart-Start, não havendo necessidade de apertar o botão “start” para ligar o carro, além de alerta e frenagem autônoma de emergência de tráfego cruzado dianteiro.

Conectividade e personalização

O Ora 03 tem um painel de instrumentos e multimídia com processador Qualcomm Snapdragon, com duas telas integradas de 10,25 polegadas cada, Full HD, com textos em português. O motorista ainda pode optar por cinco modos de condução do veículo: Normal, Eco, Automático, Esportivo e Esportivo+.

Sua central multimídia é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, com conexão via Bluetooth. Portas USB iluminadas nas dianteiras, sistema de som com 120 W de potência e seis alto-falantes também integram a lista de equipamentos do modelo.

Com itens personalizados para o Ora 03 GT, o carro conta com carregador por indução com tecnologia fast charge e potência máxima de 15 W, compatível com telefones certificados no padrão Qi.

O Ora 03 tem um painel de instrumentos e multimídia com duas telas integradas de 10,25 polegadas cada Crédito: GWM/Divulgação

Os bancos dispõem de massageador, ventilação, ajuste elétrico, com memória para o motorista e recurso Easy-Entry/Easy Exit, no qual os assentos se afastam automaticamente ao abrir a porta. Além desses diferenciais, o modelo conta com o sistema “free-hands” para abertura do porta-malas.

Com relação às cores, na parte externa, é possível escolher Branco Ágata, Preto Hematita e Vermelho Brava disponíveis para as duas versões, além de Cinza Amazonita disponível apenas para o GT e o Azul Copacabana, exclusivo para o Skin.

Os modelos podem ser carregados de 10% a 80% entre três e cinco horas Crédito: GWM/Divulgação

Por dentro, é possível definir o visual do Skin: Azul Copacabana, com acabamento nas cores cinza e azul; Branco Ágata, nas cores off-white e marrom; Preto Hematita, todo preto com costuras azuis; ou Vermelho Brava, nas cores gelo e vermelho. Já na versão GT, seu interior é sempre preto e vermelho.

Ficha Técnica

O visual do Skin por dentro tem quatro opções de combinações de cores Crédito: GWM/Divulgação

GWM Ora 03 Skin

Motor: elétrico dianteiro, com função de tração do tipo síncrono e de ímã permanente

Potência máxima: 171 cv

Toque máximo: 250 Nm/25.5 kgfm

0 a 100 km/h: 8,2 segundos

Velocidade máxima: 160 km/h limitada eletronicamente

Autonomia: ciclo WLTP de 310 km

Transmissão: de velocidade única para veículos elétricos

Tração: dianteira (FWD)

Bateria: LFP de 48 kWh

Tipo de conector: CCS Tipo 2

Carregamento AC/DC: 11/64 kWh

Suspensão dianteira: McPherson com barra estabilizadora

Suspensão traseira: eixo de torção

Comprimento: 4.235 mm

Largura: 1.825 mm

Altura: 1.603 mm

Distância entre-eixos: 2.650 mm

Capacidade do porta-malas: 228 litros

Peso em ordem de marcha: 1.540 kg

Vão livre do solo: 135 mm

Pneus: 215-60 R18

Rodas: liga leve 18”

Preço: a partir de R$ 150 mil

Na versão GT, seu interior é sempre preto e vermelho Crédito: GWM/Divulgação

GWM Ora 03 GT

Motor: elétrico dianteiro, com função de tração do tipo síncrono e de ímã permanente

Potência máxima: 171 cv

Toque máximo: 250 Nm/25.5 kgfm

0 a 100 km/h: 8,2 segundos

Velocidade máxima: 160 km/h limitada eletronicamente

Autonomia: ciclo WLTP de 400 km

Transmissão: de velocidade única para veículos elétricos

Tração: dianteira (FWD)

Bateria: LFP de 48 kWh

Tipo de conector: CCS Tipo 2

Carregamento AC/DC: 11/67 kWh

Suspensão dianteira: McPherson com barra estabilizadora

Suspensão traseira: eixo de torção

Comprimento: 4.254 mm

Largura: 1.848 mm

Altura: 1.603 mm

Distância entre-eixos: 2.650 mm

Capacidade do porta-malas: 228 litros

Peso em ordem de marcha: 1.580 kg

Vão livre do solo: 135 mm

Pneus: 215-60 R18

Rodas: liga leve 18”

Preço: a partir de R$ 184 mil