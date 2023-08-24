GWM Ora 03 é lançado por R$ 150 mil com edição especial de 200 unidades

Encerrando o “suspense”, a GWm lançou nesta quinta-feira (24), o hatch 100% elétrico Ora 03, que já havia sido apresentado durante o Festival de Interlagos, que trouxe outros modelos - eletrificados ou não - que devem dar as caras ainda este ano. O preço de R$ 150 mil anunciado no seu lançamento o coloca diretamente na gama dos mais baratos entre os eletrificados.
Ele agora faz frente ao BYD Dolphin, que deu uma movimentada no mercado com o seu lançamento, fazendo com que montadoras como Caoa Chery e Renault reduzissem os preços de seus modelos elétricos mais baratos. Com isso, cria-se um cenário ainda mais competitivo, já que Volkswagen e até mesmo a Volvo já estudam modelos com valores mais acessíveis.
O Ora 03 terá duas versões: a de entrada Skin, por R$ 150 mil e a topo GT, por R$ 184 mil. Uma série especial, limitada a 200 unidades, chamada de Skin Copacabana, também foi anunciada no seu lançamento. O seu preço será de R$ 150 com a opção de teto solar por mais R$ 10 mil.
E, segundo a montadora, todos os clientes que já possuem um Haval H6 e comprarem um Ora 03, ou adquirirem os dois modelos da GWM na pré-venda, vai levar, sem custo, um carregador wallbox. A pré-venda já está disponível nos pontos de venda físicos (concessionárias e lojas) e virtuais, mediante o depósito de R$ 9 mil.
Motorização
As três versões são equipadas com o mesmo motor elétrico, localizado no eixo dianteiro, que oferece 171 cv de potência e 250 Nm de torque, o maior nível de segurança da categoria e condução semiautônoma no nível 2+. O modelo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 8,2 segundos.
A principal diferença entre as versões está na capacidade energética da bateria. No Ora 03 Skin (e, também, no Skin Copacabana), a bateria é de 48 kWh. Na opção GT, é de 63 kWh, proporcionando maior autonomia ao veículo.
Os modelos podem ser carregados de 10% a 80% entre três e cinco horas com carregadores de corrente alternada (AC) ou 30 a 40 minutos na corrente contínua (DC). A autonomia do carro é de 310 quilômetros nas versões Skin e 400 quilômetros na GT, no ciclo WLTP.
O GWM Ora 03 sai de fábrica com garantia de cinco anos para o carro e oito anos ou 200 mil km para a bateria. A marca ainda oferece dois anos de Pacote Tranquilidade, que consiste em um carregador portátil de 3,6 kW, proteção total de dois anos para a bateria em caso de danos físicos ou elétricos – além do já oferecido pela garantia –, tag por um ano para pedágios e cancelas de estacionamento, financiamento com recompra garantida de 85% da tabela Fipe e serviço formado por oficina remota para revisões, pequenos reparos e carro cortesia.
Segurança
Segundo a montadora, o Ora 03 conquistou a nota máxima (cinco estrelas) nos testes do Euro NCAP e foi apontado pela associação como o veículo mais seguro da sua categoria comercializado na Europa.
O modelo conta com Sistema Avançado de Assistência ao Condutor nível 2+ de condução semiautônoma, composto por um radar frontal de curto, médio e longo alcances e cinco câmeras (para-brisas, para-choque dianteiro, para-choque traseiro e uma em cada retrovisor).
O modelo tem ainda piloto automático inteligente, Stop & Go, controle de cruzeiro inteligente, smart cornering (ajusta a velocidade do veículo de acordo com o ângulo da curva), smart dodge (desvio inteligente de caminhões), alerta, manutenção e centralização de faixa, entre outros. Ele vem equipado com sete airbags, sendo um central, entre os bancos dianteiros.
Outros recursos de segurança incluem alerta e frenagem autônoma de emergência, frenagem de tráfego cruzado, assistente ativo de ponto cego, reconhecimento de placas de velocidade, visão 360° com nove modos de visualização gerados por meio de cinco câmeras.
Para o estacionamento do veículo, a versão Ora 03 GT é equipada com 12 sensores e o assistente de estacionamento automático. O modelo esportivo traz ainda o Smart-Start, não havendo necessidade de apertar o botão “start” para ligar o carro, além de alerta e frenagem autônoma de emergência de tráfego cruzado dianteiro.
Conectividade e personalização
O Ora 03 tem um painel de instrumentos e multimídia com processador Qualcomm Snapdragon, com duas telas integradas de 10,25 polegadas cada, Full HD, com textos em português. O motorista ainda pode optar por cinco modos de condução do veículo: Normal, Eco, Automático, Esportivo e Esportivo+.
Sua central multimídia é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, com conexão via Bluetooth. Portas USB iluminadas nas dianteiras, sistema de som com 120 W de potência e seis alto-falantes também integram a lista de equipamentos do modelo.
Com itens personalizados para o Ora 03 GT, o carro conta com carregador por indução com tecnologia fast charge e potência máxima de 15 W, compatível com telefones certificados no padrão Qi.
Os bancos dispõem de massageador, ventilação, ajuste elétrico, com memória para o motorista e recurso Easy-Entry/Easy Exit, no qual os assentos se afastam automaticamente ao abrir a porta. Além desses diferenciais, o modelo conta com o sistema “free-hands” para abertura do porta-malas.
Com relação às cores, na parte externa, é possível escolher Branco Ágata, Preto Hematita e Vermelho Brava disponíveis para as duas versões, além de Cinza Amazonita disponível apenas para o GT e o Azul Copacabana, exclusivo para o Skin.
Por dentro, é possível definir o visual do Skin: Azul Copacabana, com acabamento nas cores cinza e azul; Branco Ágata, nas cores off-white e marrom; Preto Hematita, todo preto com costuras azuis; ou Vermelho Brava, nas cores gelo e vermelho. Já na versão GT, seu interior é sempre preto e vermelho.
Ficha Técnica
GWM Ora 03 Skin
- Motor: elétrico dianteiro, com função de tração do tipo síncrono e de ímã permanente
- Potência máxima: 171 cv
- Toque máximo: 250 Nm/25.5 kgfm
- 0 a 100 km/h: 8,2 segundos
- Velocidade máxima: 160 km/h limitada eletronicamente
- Autonomia: ciclo WLTP de 310 km
- Transmissão: de velocidade única para veículos elétricos
- Tração: dianteira (FWD)
- Bateria: LFP de 48 kWh
- Tipo de conector: CCS Tipo 2
- Carregamento AC/DC: 11/64 kWh
- Suspensão dianteira: McPherson com barra estabilizadora
- Suspensão traseira: eixo de torção
- Comprimento: 4.235 mm
- Largura: 1.825 mm
- Altura: 1.603 mm
- Distância entre-eixos: 2.650 mm
- Capacidade do porta-malas: 228 litros
- Peso em ordem de marcha: 1.540 kg
- Vão livre do solo: 135 mm
- Pneus: 215-60 R18
- Rodas: liga leve 18”
- Preço: a partir de R$ 150 mil
GWM Ora 03 GT
- Motor: elétrico dianteiro, com função de tração do tipo síncrono e de ímã permanente
- Potência máxima: 171 cv
- Toque máximo: 250 Nm/25.5 kgfm
- 0 a 100 km/h: 8,2 segundos
- Velocidade máxima: 160 km/h limitada eletronicamente
- Autonomia: ciclo WLTP de 400 km
- Transmissão: de velocidade única para veículos elétricos
- Tração: dianteira (FWD)
- Bateria: LFP de 48 kWh
- Tipo de conector: CCS Tipo 2
- Carregamento AC/DC: 11/67 kWh
- Suspensão dianteira: McPherson com barra estabilizadora
- Suspensão traseira: eixo de torção
- Comprimento: 4.254 mm
- Largura: 1.848 mm
- Altura: 1.603 mm
- Distância entre-eixos: 2.650 mm
- Capacidade do porta-malas: 228 litros
- Peso em ordem de marcha: 1.580 kg
- Vão livre do solo: 135 mm
- Pneus: 215-60 R18
- Rodas: liga leve 18”
- Preço: a partir de R$ 184 mil
Com informações da GWM.